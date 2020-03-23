От клешей в духе 60-х до свободных багги: какие джинсы в моде этой весной

Вне сезонности и трендов — безупречно скроенные облегающие джинсы, которые будут созвучны абсолютно любым дуэтам. С джемпером и армейскими ботинками, с толстовкой и кроссовками, с обувью на шпильке и блейзером — каждое сочетание претендует на место фаворита как на каждый день, так и для особых случаев.

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