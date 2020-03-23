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От клешей в духе 60-х до свободных багги: какие джинсы в моде этой весной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Versace

Фото: Vogue.com

Деним незаменим — модная аксиома весенне-летнего сезона. В авангарде тенденций оказались модели, цитирующие десятилетия прошлого, и классика, о которой трудно забыть. В списке желаний первых модниц оказываются расслабленные силуэты, как в коллекциях Celine, Zadig & Voltaire, Lanvin. Тем временем Balmain, Dsquared2 и Adeam проводят эксперименты с посадкой, делая ссылку на тренды 2000-х. Какими джинсами пополнить свой гардероб? Расскажет Passion.ru!

Джинсы-клеш

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Guess Jeans, 11 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Клеш от бедра или от колен — главная дилемма сезона. Если идеальные джинсы из нулевых только начинают свое триумфальное шествие в тенденции весна-лето 2020, то максимально свободные клеши от бедра уже здесь. Фэшиониста и дизайнеры любят их за визуальные превращения, которые они делают с фигурой: прибавляют несколько сантиметров в росту, «вытягивают» ноги и делают их максимально стройными — и это без каблуков!

Прямые джинсы

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Elisabetta Franchi, 17 963 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Прямые джинсы — абсолютный мастхэв для образов по мотивам парижского шика. Их преимущество — в комфорте, стиле и безупречной совместимости с любыми деталями гардероба: строгими рубашками oversize и теплыми пуловерами, базовыми футболками в сочетании с блейзером. Выбор обуви вне всяких правил: от остроносых ботильонов с анималистическим паттерном до эффектных мюлей на шпильке.

Джинсы-багги и бананы

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Mango, 3 299 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Все вариации на тему широких джинсов встроены в деним-палитру этой весны. Среди них — бананы из 80-х и объемные багги О-силуэта. Обязательное условие — высокая талия, укороченные низы и легкие потертости. Вариант для самых смелых любительниц ретро — традиционный для диско-эпохи вареный деним. Любая oversize-модель сыграет отличную партию как с массивными кроссовками, так и с классическими лодочками и слингбэками.

Базовые джинсы-скинни

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Guess Jeans, 9 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вне сезонности и трендов — безупречно скроенные облегающие джинсы, которые будут созвучны абсолютно любым дуэтам. С джемпером и армейскими ботинками, с толстовкой и кроссовками, с обувью на шпильке и блейзером — каждое сочетание претендует на место фаворита как на каждый день, так и для особых случаев.

С какой обувью миксовать трендовые джинсы сезона? Подскажет подборка самых модных моделей весна-лето 2020! Подробнее на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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