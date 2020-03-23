От клешей в духе 60-х до свободных багги: какие джинсы в моде этой весной
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Джинсы-клеш
Фото: Архивы пресс-служб
Клеш от бедра или от колен — главная дилемма сезона. Если идеальные джинсы из нулевых только начинают свое триумфальное шествие в тенденции весна-лето 2020, то максимально свободные клеши от бедра уже здесь. Фэшиониста и дизайнеры любят их за визуальные превращения, которые они делают с фигурой: прибавляют несколько сантиметров в росту, «вытягивают» ноги и делают их максимально стройными — и это без каблуков!
Прямые джинсы
Фото: Архивы пресс-служб
Прямые джинсы — абсолютный мастхэв для образов по мотивам парижского шика. Их преимущество — в комфорте, стиле и безупречной совместимости с любыми деталями гардероба: строгими рубашками oversize и теплыми пуловерами, базовыми футболками в сочетании с блейзером. Выбор обуви вне всяких правил: от остроносых ботильонов с анималистическим паттерном до эффектных мюлей на шпильке.
Джинсы-багги и бананы
Фото: Архивы пресс-служб
Все вариации на тему широких джинсов встроены в деним-палитру этой весны. Среди них — бананы из 80-х и объемные багги О-силуэта. Обязательное условие — высокая талия, укороченные низы и легкие потертости. Вариант для самых смелых любительниц ретро — традиционный для диско-эпохи вареный деним. Любая oversize-модель сыграет отличную партию как с массивными кроссовками, так и с классическими лодочками и слингбэками.
Базовые джинсы-скинни
Фото: Архивы пресс-служб
Вне сезонности и трендов — безупречно скроенные облегающие джинсы, которые будут созвучны абсолютно любым дуэтам. С джемпером и армейскими ботинками, с толстовкой и кроссовками, с обувью на шпильке и блейзером — каждое сочетание претендует на место фаворита как на каждый день, так и для особых случаев.
С какой обувью миксовать трендовые джинсы сезона? Подскажет подборка самых модных моделей весна-лето 2020! Подробнее на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!