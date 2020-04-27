passion.ru

От «огненных» платьев миди до стильного casual: как менялся стиль Кэти Холмс с 2000-х годов и до наших дней

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 33

2004 г.

Фото: Eastnews

Стиль Кэти Холмс — еще одно доказательство того, что все гениальное просто. Ничего лишнего — только лаконичные фасоны, правильная расстановка акцентов и внимание к цвету. За последние 20 лет без экспериментов не обошлось: в арсенале актрисы нашлось место и total look из кожи, и брючным костюмам с перьями, и «хищным» принтам. Как менялся стиль экс-супруги Тома Круза — рассказывает Passion.ru.

2000 – 2005 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

2000 г.

Фото: Dpa

Бунтарский дух нулевых внес свою лепту, добавив в образы Холмс юбки и джинсы ультранизкой посадки, кожаные бомберы и мюли с квадратным носком. На красной дорожке актриса часто блистала в огненно-красных платьях, нередко переходила на темную сторону, ставя на классику в черном.

2007 – 2010 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 7

2007 г.

Фото: Eastnews

Десятки вариаций на тему маленького черного платья, шелковые комбинации и снова красный цвет — выверенная тактика, проверенная годами. Работает беспроигрышно в паре с высокими шпильками и отсутствием лишних деталей — Холмс, по всей видимости, не фанатка броских ювелирных украшений и увесистых бриллиантов на обеих руках.

2011 – 2015 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

2011 г.

Фото: Globallook

Платья длины миди со скромными декольте постепенно трансформировались в образы с эффектными комбинезонами и джинсами, в которых Кейт смело щеголяла на красной дорожке. Секрет самых стильных выходов Хадсон — в их простоте, сдержанных оттенках и их «понятных» сочетаниях.

2016 – 2018 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 15

2016 г.

Фото: Globallook

Классические брючные двойки с блейзером на голое тело и роскошные макси — формула успешного аутфита от Кэти Холмс. Сюда же добавляем принты — мелкий горошек, флористические мотивы и орнаменты в этно-стиле. Наличие в образе пары лодочек на шпильке не только поднимают уверенность в себе на все сто, но и превращаю даже самые простые образы в эффектные вечерние.

2019 – 2020 гг.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

2019 г.

Фото: Globallook

Кэти Холмс знает не понаслышке, как выстроить трендовый look, и активно использует самые актуальные приемы. Среди них — остромодные casual-миксы со свободными джинсами и тренчами, насыщенные монохромные образы и романтика в духе шекспировских героинь. 41-летняя актриса может похвастаться бесконечно длинными ногами и роскошной фигурой и не упускает возможности подчеркнуть ее силуэтными платьями.

Ранее мы рассказывали о стиле Умы Турман, которая отошла от платьев с розовыми перьями на сторону классики. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Dpa, GettyImages, Eastnews

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!