От «огненных» платьев миди до стильного casual: как менялся стиль Кэти Холмс с 2000-х годов и до наших дней
Фото: Eastnews
2000 – 2005 гг.
Фото: Dpa
Бунтарский дух нулевых внес свою лепту, добавив в образы Холмс юбки и джинсы ультранизкой посадки, кожаные бомберы и мюли с квадратным носком. На красной дорожке актриса часто блистала в огненно-красных платьях, нередко переходила на темную сторону, ставя на классику в черном.
2007 – 2010 гг.
Фото: Eastnews
Десятки вариаций на тему маленького черного платья, шелковые комбинации и снова красный цвет — выверенная тактика, проверенная годами. Работает беспроигрышно в паре с высокими шпильками и отсутствием лишних деталей — Холмс, по всей видимости, не фанатка броских ювелирных украшений и увесистых бриллиантов на обеих руках.
2011 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Платья длины миди со скромными декольте постепенно трансформировались в образы с эффектными комбинезонами и джинсами, в которых Кейт смело щеголяла на красной дорожке. Секрет самых стильных выходов Хадсон — в их простоте, сдержанных оттенках и их «понятных» сочетаниях.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Классические брючные двойки с блейзером на голое тело и роскошные макси — формула успешного аутфита от Кэти Холмс. Сюда же добавляем принты — мелкий горошек, флористические мотивы и орнаменты в этно-стиле. Наличие в образе пары лодочек на шпильке не только поднимают уверенность в себе на все сто, но и превращаю даже самые простые образы в эффектные вечерние.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Кэти Холмс знает не понаслышке, как выстроить трендовый look, и активно использует самые актуальные приемы. Среди них — остромодные casual-миксы со свободными джинсами и тренчами, насыщенные монохромные образы и романтика в духе шекспировских героинь. 41-летняя актриса может похвастаться бесконечно длинными ногами и роскошной фигурой и не упускает возможности подчеркнуть ее силуэтными платьями.
Ранее мы рассказывали о стиле Умы Турман, которая отошла от платьев с розовыми перьями на сторону классики. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, GettyImages, Eastnews
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!