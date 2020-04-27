От «огненных» платьев миди до стильного casual: как менялся стиль Кэти Холмс с 2000-х годов и до наших дней

Кэти Холмс знает не понаслышке, как выстроить трендовый look, и активно использует самые актуальные приемы. Среди них — остромодные casual-миксы со свободными джинсами и тренчами, насыщенные монохромные образы и романтика в духе шекспировских героинь. 41-летняя актриса может похвастаться бесконечно длинными ногами и роскошной фигурой и не упускает возможности подчеркнуть ее силуэтными платьями.

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