От нарядов в духе Гэтсби до строгих смокингов: как менялся стиль Ванессы Паради с 2000-х годов и до наших дней

В отличие от коллег, Ванесса не промоутирует себя в Instagram, где имеет меньше 70 тысяч фолловеров. В своем аккаунте она изредка делится музыкальным творчеством, зато всегда от души.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль одной из самых ярких звезд — Джанет Джексон, которая смело облачалась в монолуки из кожи и выходила на красную дорожку в бра и рваных джинсах. Подробнее читайте на Passion.ru.