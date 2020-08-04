От нарядов в духе Гэтсби до строгих смокингов: как менялся стиль Ванессы Паради с 2000-х годов и до наших дней
Фото: GettyImages
2004 – 2008 гг.
Фото: Eastnews
Современные француженки против яркого мейкапа в любых его проявлениях, кроме помады в классическом оттенке Rouge («красный» — прим. ред.), но по образам Ванессы середины нулевых так не скажешь. Певица не представляла выход на красную дорожку без полной бьюти-амуниции со smokey eyes и акцентами на губах. В нарядах же придерживалась более лаконичной линии, экспериментируя с игрой контрастов и фасонами в духе светских львиц 1920-х годов.
2009 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Звезда делает ставку на естественный мейк и выбирает понятные сочетания в одежде. Всегда беспроигрышная тактика — микс черного и белого с базовой рубашкой, строгими брюками или джинсами-скинни, визуально удлиняющими ноги. По настроению — привносит элементы стиля бохо, примеряет образы подружки рокера, цитирует моду шестидесятых и в каждом аутфите выглядит органично. Между платьями и брючными вариациями Паради делает выбор в пользу вторых, руководствуясь принципом «все гениальное — просто».
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Шелковая бахрома, мерцающие нити люрекса, силуэты, навевающие ассоциации с романом о Гэтсби — Chanel много не бывает. Образы с комбинациями цвета шампань и платьями, усыпанными пестрыми цветами, Ванесса обыгрывает акцентными аксессуарами и всегда высокими шпильками. В остальном — легкие, нарочито небрежные локоны, едва заметная дымка на веках и бессменная красная помада на губах.
2019 – 2020 гг.
Фото: GettyImages
Паради сегодня — все та же миниатюрная девушка с узнаваемой щербинкой, которая олицетворяет классику парижского шика. Она редко появляется на красных дорожках, а если и выйдет блеснуть на публике, то в скромных нарядах с мотивами этно, хиппи и кантри.
В отличие от коллег, Ванесса не промоутирует себя в Instagram, где имеет меньше 70 тысяч фолловеров. В своем аккаунте она изредка делится музыкальным творчеством, зато всегда от души.
Ранее мы рассказывали, как менялся стиль одной из самых ярких звезд — Джанет Джексон, которая смело облачалась в монолуки из кожи и выходила на красную дорожку в бра и рваных джинсах. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Dpa, Globallook, GettyImages, Eastnews, Instagram @vanessa.paradis
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