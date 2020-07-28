От кожаных макси-платьев до камуфляжных комбезов: как менялся стиль Джанет Джексон с 2000-х годов

Стиль Джексон становится скромнее, но ничуть не теряет своей яркости. В нем осталось мало экстремальных мини-юбок и платьев конфетных цветов, но всегда найдется место для грубых ромперов в стиле милитари, эффектных кожаных тренчей и латексных брюк. В свои 54 певица выглядит роскошно, сохраняя свои главные козыри — самобытность, умение эпатировать, не выходя за рамки.

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