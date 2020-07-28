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От кожаных макси-платьев до камуфляжных комбезов: как менялся стиль Джанет Джексон с 2000-х годов

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1997 г.

Фото: Globallook

Джанет Джексон успевает блистать в самых разных сферах: став одной из самых коммерчески успешных исполнительниц, звезда на этом не остановилась. Она примеряла на себя роль актрисы кино и телевидения, танцовщицы, автора песен. В 2017 году певица совершила настоящий подвиг — родила первенца, будучи в возрасте 50 лет. Спустя несколько месяцев Джексон разводится с отцом ребенка, катарским бизнес-магнатом Висаммом Аль-Мана. Кстати, с его появлением произошли изменения не только в жизни Джанет, но и в ее стиле: наряды на сцене и в жизни стали гораздо скромнее, хотя и не потеряли былой дерзости. Рассказываем, как изменился стиль младшей сестры Майкла Джексона за последние 20 лет.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: GettyImages

В борьбе противоположностей звезда всегда находит золотую середину. Сначала — на светлой стороне, собирая самые элегантные образы и выстраивая их вокруг брючных костюмов oversize, шелковых комбинаций с открытой спиной и юбок миди. А с переходом на темную сторону в ход шла самая тяжелая модная артиллерия — кожаные платья макси в духе готической принцессы, прозрачные наряды-сетки с латексными ботфортами, платья в стиле baby doll в кокетливых конфетных оттенках.

2006 – 2010 гг.

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2006 г.

Фото: Dpa

Тактика Джексон со ставкой на роскошное декольте никогда не проигрывает. Артистка экспериментирует с крошечными топами и приталенными жакетами, которые носит без белья. Певица смело могла блеснуть подтянутым прессом на красной дорожке, открыв его рваными джинсами ультранизкой посадки, явиться в градиентном кимоно с рукавами до пола и зажечь зрительный зал футуристичным корсетом цвета металлик.

2011 – 2013 гг.

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2011 г.

Фото: Globallook

Кожа часто становится главным героем образов Джанет, применяет звезда ее в неограниченных количествах. В ее арсенале оказывались и ультраоблегающие брюки, замиксованные с запредельно высокими каблуками, и брутальные косухи, и космические комбинезоны. Певица не прочь поиграть с текстурами, будь то плотные костюмные ткани или нежный атлас. Выбор цветов всегда лаконичен — от полуночного черного до всех градаций белого.

2016 – 2018 гг.

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2017 г.

Фото: Globallook

Брутальная готика и образы в стиле подружки байкера демонстрируют абсолютное лидерство. Джексон часто экспериментирует с кожей, сочетая ее с самыми разными текстурами — мехом, аксессуарами цвета металлик, нежным гипюром и полупрозрачным шифоном. Звезда дефилирует по красным дорожкам в пышных бальных юбках из множества слоев фатина, дополняет их силуэтными жакетами и брутальными ботинками. В ход идут самые дерзкие аксессуары — многоярусные браслеты, ремни из цепей, металлические портупеи.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

Стиль Джексон становится скромнее, но ничуть не теряет своей яркости. В нем осталось мало экстремальных мини-юбок и платьев конфетных цветов, но всегда найдется место для грубых ромперов в стиле милитари, эффектных кожаных тренчей и латексных брюк. В свои 54 певица выглядит роскошно, сохраняя свои главные козыри — самобытность, умение эпатировать, не выходя за рамки.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль звезды ситкома «Друзья» Кортни Кокс. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Dpa, GettyImages, Eastnews, Globallook

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