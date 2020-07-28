От кожаных макси-платьев до камуфляжных комбезов: как менялся стиль Джанет Джексон с 2000-х годов
Фото: Globallook
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
В борьбе противоположностей звезда всегда находит золотую середину. Сначала — на светлой стороне, собирая самые элегантные образы и выстраивая их вокруг брючных костюмов oversize, шелковых комбинаций с открытой спиной и юбок миди. А с переходом на темную сторону в ход шла самая тяжелая модная артиллерия — кожаные платья макси в духе готической принцессы, прозрачные наряды-сетки с латексными ботфортами, платья в стиле baby doll в кокетливых конфетных оттенках.
2006 – 2010 гг.
Фото: Dpa
Тактика Джексон со ставкой на роскошное декольте никогда не проигрывает. Артистка экспериментирует с крошечными топами и приталенными жакетами, которые носит без белья. Певица смело могла блеснуть подтянутым прессом на красной дорожке, открыв его рваными джинсами ультранизкой посадки, явиться в градиентном кимоно с рукавами до пола и зажечь зрительный зал футуристичным корсетом цвета металлик.
2011 – 2013 гг.
Фото: Globallook
Кожа часто становится главным героем образов Джанет, применяет звезда ее в неограниченных количествах. В ее арсенале оказывались и ультраоблегающие брюки, замиксованные с запредельно высокими каблуками, и брутальные косухи, и космические комбинезоны. Певица не прочь поиграть с текстурами, будь то плотные костюмные ткани или нежный атлас. Выбор цветов всегда лаконичен — от полуночного черного до всех градаций белого.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Брутальная готика и образы в стиле подружки байкера демонстрируют абсолютное лидерство. Джексон часто экспериментирует с кожей, сочетая ее с самыми разными текстурами — мехом, аксессуарами цвета металлик, нежным гипюром и полупрозрачным шифоном. Звезда дефилирует по красным дорожкам в пышных бальных юбках из множества слоев фатина, дополняет их силуэтными жакетами и брутальными ботинками. В ход идут самые дерзкие аксессуары — многоярусные браслеты, ремни из цепей, металлические портупеи.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Стиль Джексон становится скромнее, но ничуть не теряет своей яркости. В нем осталось мало экстремальных мини-юбок и платьев конфетных цветов, но всегда найдется место для грубых ромперов в стиле милитари, эффектных кожаных тренчей и латексных брюк. В свои 54 певица выглядит роскошно, сохраняя свои главные козыри — самобытность, умение эпатировать, не выходя за рамки.
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Фото: Dpa, GettyImages, Eastnews, Globallook
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