От классических белых до массивных неоновых: самые актуальные кроссовки и кеды этого сезона
Классика в белом
Фото: Архивы пресс-служб
Кожаные и текстильные кеды белого цвета — абсолютный мастхэв casual-гардероба, который по-хозяйски обосновался в комбинациях с денимом. Любые оттенки будут попаданием в тренд: от кипенно-белого до молочного. Секрет светлой гаммы в том, что даже самые массивные кроссовки в духе 90-х становятся идеальной парой для свободного брючного костюма и весенних платьев.
Акцентные детали
Фото: Архивы пресс-служб
Не заскучать от классики помогут акценты в виде цветных вставок, металлических деталей, анималистических принтов. Контрастные подошвы, колор-блок, голограмма — тройка самых модных спецэффектнов сезона. К ней могут свободно присоединяться цветные шнурки, логомания и микс самых разнообразных текстур — кожи, замши, текстиля.
Неон
Фото: Архивы пресс-служб
Неон, несколько сезонов назад бивший все рекорды популярности, остался среди трендов весна-лето 2020. Правда, на этот раз в гораздо меньших концентрациях. Вместо того, чтобы наряжаться в флуоресцентные оттенки с головы до ног, мы ставим акценты локально, на обуви и аксессуарах. Кроссовки — отличная партия в игре с неоном.
Массивная форма
Фото: Архивы пресс-служб
Массивные кроссовки в духе Ugly shoes надежно закрепили свои позиции в гардеробах первых модниц. И более того, уверенно конкурируют с классической обувью в вариациях с брючными двойками и струящимися шифоновыми платьями. Правильная пара способна слегка расслабить даже самый уверенный power dressing, сделав его комфортным, но не менее элегантным.
Какая обувь вошла в топ фаворитов весенне-летнего сезона — читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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