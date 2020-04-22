От классических белых до массивных неоновых: самые актуальные кроссовки и кеды этого сезона

Массивные кроссовки в духе Ugly shoes надежно закрепили свои позиции в гардеробах первых модниц. И более того, уверенно конкурируют с классической обувью в вариациях с брючными двойками и струящимися шифоновыми платьями. Правильная пара способна слегка расслабить даже самый уверенный power dressing, сделав его комфортным, но не менее элегантным.

Какая обувь вошла в топ фаворитов весенне-летнего сезона — читайте на Passion.ru.