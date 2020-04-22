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От классических белых до массивных неоновых: самые актуальные кроссовки и кеды этого сезона

Заветные 100 метров от дома должны быть стильными: за продуктами или на прогулку с собакой отправляемся в остромодных и максимально комфортных кроссовках и кедах. Актуальные модели сезона отходят от футуристичных форм в сторону классики, хотя и не отказываются от акцентных деталей и неона, который в этом сезоне все еще не прощается с нами. О главных парах сезона расскажет Passion.ru.

Классика в белом

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Lacoste, 9 980 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Кожаные и текстильные кеды белого цвета — абсолютный мастхэв casual-гардероба, который по-хозяйски обосновался в комбинациях с денимом. Любые оттенки будут попаданием в тренд: от кипенно-белого до молочного. Секрет светлой гаммы в том, что даже самые массивные кроссовки в духе 90-х становятся идеальной парой для свободного брючного костюма и весенних платьев.

Акцентные детали

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Guess, 11 390 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Не заскучать от классики помогут акценты в виде цветных вставок, металлических деталей, анималистических принтов. Контрастные подошвы, колор-блок, голограмма — тройка самых модных спецэффектнов сезона. К ней могут свободно присоединяться цветные шнурки, логомания и микс самых разнообразных текстур — кожи, замши, текстиля.

Неон

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S.Oliver, 5 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Неон, несколько сезонов назад бивший все рекорды популярности, остался среди трендов весна-лето 2020. Правда, на этот раз в гораздо меньших концентрациях. Вместо того, чтобы наряжаться в флуоресцентные оттенки с головы до ног, мы ставим акценты локально, на обуви и аксессуарах. Кроссовки — отличная партия в игре с неоном.

Массивная форма

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Ekonika, 12 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Массивные кроссовки в духе Ugly shoes надежно закрепили свои позиции в гардеробах первых модниц. И более того, уверенно конкурируют с классической обувью в вариациях с брючными двойками и струящимися шифоновыми платьями. Правильная пара способна слегка расслабить даже самый уверенный power dressing, сделав его комфортным, но не менее элегантным.

Какая обувь вошла в топ фаворитов весенне-летнего сезона — читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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