От этнического стиля до свободолюбивых 80-х: главные тенденции с Недели моды в Нью-Йорке

Образ power woman
Фото: Vogue.com
За power dressing («деловой стиль», «стиль сильной женщины») дизайнеры выступили единогласно, поэтому брючные костюмы с классическими прямыми брюками и двубортными блейзерами oversize точно должны оказаться в списке мастхэвов. Стильные двойки из коллекций весна-лето 2020 составят конкуренцию как деловым, так и вечерним платьям. Поэтому задуматься сразу о нескольких вариантах разных цветов, помимо базового черного, стоит уже сейчас.
Платье + брюки
Фото: Vogue.com
Свежий взгляд на две противоположности, которые не только притягиваются, но и тесно взаимодействуют в одном образе. Союз классических расклешенных брюк и платьев решительно поддержали бренды Marina Moscone и Brandon Maxwell, лейтмотивом творчества которых является современная элегантность и бесконечная женственность во всех ее проявлениях. Что ж, сезон экспериментов объявляем открытым!
Платье-блейзер
Фото: Vogue.com
Платье-блейзер уже давно стало синонимом делового стиля – с этим явно не поспоришь. В новом сезоне классика приобретает экстремально короткую длину и ставит акцент на линии талии. Сочетание платья-блейзера с кожаными ботфортами, яркими туфлями и босоножками, грубыми аксессуарами из кожи и металлических цепей встречаем в коллекциях Dion Lee, Carolina Herrera и Michael Kors.
Этнические мотивы и деревенский стиль
Фото: Vogue.com
Вдохновение для шопинга ищем в музеях национального костюма и винтажных маркетах. Абсолютными фаворитами дизайнеров в этом сезоне стали цветочные принты, этнические орнаменты, корсеты, струящиеся ткани и многочисленные оборки. В фокусе сезона – нестандартные формы рукавов – «епископ» (рукав с объемом от локтя, заканчивающийся манжетой), буфы (объемный от плеча), «овечья ножка» (плавно сужающийся книзу»).
Образ шекспировской героини
Фото: Vogue.com
От грубых кожаных аксессуаров, дерзких брючных костюмов и экстремального мини тенденции переходят к женственности другого формата. Идею отмотать время сразу на несколько столетий назад поддержали многие дизайнеры, размышляя над образом современной Офелии. Нежные оборки и воланы, широкие рукава и скромные вырезы стали главными мотивами коллекций Zimmermann, Carolina Herrera и Brock Collection.
Силуэты с объемными плечами
Фото: Vogue.com
Восьмидесятые возвращаются снова, и цитировать мы будем их дословно. «Плечистые» платья и блейзеры, будто взятые из гардероба бойфренда, приобретают самые смелые тона, характерные для свободолюбивой эпохи диско. Среди них – кислотная фуксия, травянистый зеленый, цвет перца чили.
Горошек
Фото: Vogue.com
Горошек разного размера и фасоны в духе ретро возвращают нас к шестидесятым с их неожиданными контрастами, футуристическими формами и смелыми сочетаниями. Бунтарскую эпоху вспоминал в своей коллекции Майкл Корс, а Каролина Эррера предложила сочетать черно-белую гамму с обувью и аксессуарами акцентных цветов.
Клетка
Фото: Vogue.com
Шотландский тартан, виндзорская клетка, гленчек и «гусиный шаг» снова становятся претендентами на главные роли в вашем гардеробе. Сопротивляться бесполезно – самое время присмотреть несколько актуальных деталей. Из беспроигрышных мастхэвов – блейзеры oversize, пальто-коконы и брючные костюмы.
Кожа
Фото: Vogue.com
Гладкая, зернистая, фактурная – кожа определенно стала ключевой героиней сезона. Тема для размышлений задана, и это – кожаный total look в любом формате – с тренчем, платьем или брючным костюмом в базовых цветах. А для самых смелых – эксперимент с палитрой актуальных оттенков – перца чили, гуакамоле, темного чеддера и галактического синего.
Шелк
Фото: Vogue.com
Струящийся шелк с его глянцевыми переливами становится визитной карточкой весенне-летних коллекций. В топ однозначных мастхэвов попадают цветные платья-комбинации и лаконичные модели с разрезами от бедра. Имея хотя бы одно из них на вооружении, резкая смена планов и вечерний коктейль с минимумом времени на сборы никогда не застанет врасплох.
Мода весна-лето 2019 отражает разностороннее представление о женственности: от строгих форм до свободных силуэтов и летящих тканей. А какое больше всего совпадает с вашим стилем?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com
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