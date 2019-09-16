От этнического стиля до свободолюбивых 80-х: главные тенденции с Недели моды в Нью-Йорке

Свежий взгляд на две противоположности, которые не только притягиваются, но и тесно взаимодействуют в одном образе. Союз классических расклешенных брюк и платьев решительно поддержали бренды Marina Moscone и Brandon Maxwell, лейтмотивом творчества которых является современная элегантность и бесконечная женственность во всех ее проявлениях. Что ж, сезон экспериментов объявляем открытым!

Платье-блейзер