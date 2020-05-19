От мини со стразами до дерзких комбинезонов: как менялся стиль Николь Шерзингер с 2000-х годов и до наших дней

И сегодня Николь Шерзингер не отказывается от полупрозрачных нарядов, микротопов и ботфортов, усыпанных стразами. На красной дорожке — акцент на стройную фигуру и роскошные формы, на сцене — эпатаж и бесконечная любовь к коже, латексу и неоновым оттенкам. Кстати, находясь в самоизоляции, певица ей не изменяет, примеряя роль отчаянной домохозяйки. Ранее мы рассказывали, как звезда эффектно растянулась в шпагате, надев блестящий комбинезон и вооружившись шваброй — подробнее читайте на Passion.ru.