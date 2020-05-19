От мини со стразами до дерзких комбинезонов: как менялся стиль Николь Шерзингер с 2000-х годов и до наших дней
Фото: Dpa
2005 – 2009 гг.
Фото: GettyImages
На сцене и на красной дорожке — самые нескромные аутфиты. В арсенале звезды — ультракороткие платья, щедро усыпанные стразами, будуарные комбинации с кружевом, дерзкие комбинезоны с экстремальными разрезами в зоне декольте и любимая деталь — колготки в сеточку. Все в эстетике нулевых: кожаные ботфорты с микроюбками низкой посадки, ремни с крупными пряжками и бра вместо топов.
2010 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Эффектные и женственные платья замещают латекс и пайетки. Под прицелом Николь — силуэтные платья-«русалки» без бретелей и подчеркнутой линией декольте. Певица часто остается верной total black, но и не отказывается от экспериментов с цветом. Не зря, ведь ультрафиолет, пастельный желтый, насыщенная фуксия и металлик ей определенно к лицу.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Комбинезоны — настоящие фавориты Шерзингер, которые часто сопровождают ее на красной дорожке и по сей день. Обязательно — необычный фасон, блеск и шпильки как дополнение. Эпатажные выходы в явном большинстве с платьями в духе деконструктивизма, монолуками на основе мини и ботфортов и нарядами, сплошь усыпанными мерцающими кристаллами.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
И сегодня Николь Шерзингер не отказывается от полупрозрачных нарядов, микротопов и ботфортов, усыпанных стразами. На красной дорожке — акцент на стройную фигуру и роскошные формы, на сцене — эпатаж и бесконечная любовь к коже, латексу и неоновым оттенкам. Кстати, находясь в самоизоляции, певица ей не изменяет, примеряя роль отчаянной домохозяйки. Ранее мы рассказывали, как звезда эффектно растянулась в шпагате, надев блестящий комбинезон и вооружившись шваброй — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Dpa, Globallook, GettyImages, Eastnews, Instagram
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