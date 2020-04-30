41-летняя Шерзингер в блестящем комбинезоне и со шваброй в руках растянулась в шпагате

Николь Шерзингер восхитила фанатов забавными фото. «Вы убили меня наповал своим образом для уборки и готовки! Как можно быть такой безупречной?», «Выглядите потрясающе», «Королева карантина», «Домашняя богиня» — пишут в комментариях. О других стильных образах певицы читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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