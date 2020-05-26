От мини из латекса до «цветочных» платьев в пол: как менялся стиль Кайли Миноуг с 2000-х годов и до наших дней
Фото: GettyImages
2000 – 2005 гг.
Фото: Dpa
То «плохая девчонка», то истинная леди — Кайли Миноуг успешно балансирует на грани бунтарства эпохи 2000-х и женственности. Латексные брюки-клеш, туго затянутые корсеты и платья с декольте, едва оставляющими место для фантазии, сменяются маленькими черными платьями и нежными макси с цветочными паттернами. В начале нулевых Кайли признали одной из самых желанных женщин планеты.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Популярность Миноуг на пике — ее фигуру даже отливали в бронзе, а в экспозиции музея мадам Тюссо представили сразу несколько восковых копий звезды. Визитной карточкой поп-дивы стал образ соблазнительной блондинки, всячески подчеркиваемый силуэтными платьями и пламенно-красной помадой. Среди вдохновителей — Мерилин Монро, стиль которой некогда позаимствовали многие знаменитости. В их числе и Мадонна, с которой постоянно сравнивают Кайли.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Певица не покидает топ «самых горячих женщин эпохи», о чем ей регулярно напоминают мужские журналы и многочисленные поклонники. На красной дорожке блондинка появляется в эффектных макси-платьях, украшая нескромную, как правило, зону декольте увесистыми бриллиантами. Стиль Миноуг утонченный, смелый и более зрелый.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Жгучая блондинка не перестает удивлять, миксуя элегантный стиль на красной дорожке с максимально дерзкими выходами. Экстремально короткие мини из черной кожи, глянцевые платья металлических оттенков и блестящие ботфорты не исчезают из-под прицела звезды.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
28 мая Кайли Миноуг отпразднует свое 52-летие, и одно можно сказать точно — звезда не сдает позиций! Ее стиль сегодня яркий, эффектный и всегда женственный. В модном арсенале поп-дивы струящийся шелк, щедро расшитый мерцающими кристаллами, флористические принты, расслабленные силуэты и фасоны, подающие фигуру с самого выгодного ракурса.
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Фото: Eastnews, GettyImages, Dpa, Globallook
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