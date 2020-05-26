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От мини из латекса до «цветочных» платьев в пол: как менялся стиль Кайли Миноуг с 2000-х годов и до наших дней

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1995 г.

Фото: GettyImages

Кайли Миноуг никогда не задерживалась в одном имидже. Многие полагают, что именно в этом секрет ее популярности и коммерческой успешности. СМИ называли ее «матерью перевоплощения», которая создавала десятки разных образов, каждый из которых уникален. От дерзкой поп-дивы нулевы, питавшую особую любовь к эпатажным нарядам, Миноуг превратилась в элегантную леди. О модном пути певицы — в новом материале Passion.ru.

2000 – 2005 гг.

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2001 г.

Фото: Dpa

То «плохая девчонка», то истинная леди — Кайли Миноуг успешно балансирует на грани бунтарства эпохи 2000-х и женственности. Латексные брюки-клеш, туго затянутые корсеты и платья с декольте, едва оставляющими место для фантазии, сменяются маленькими черными платьями и нежными макси с цветочными паттернами. В начале нулевых Кайли признали одной из самых желанных женщин планеты.

2006 – 2011 гг.

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2007 г.

Фото: Dpa

Популярность Миноуг на пике — ее фигуру даже отливали в бронзе, а в экспозиции музея мадам Тюссо представили сразу несколько восковых копий звезды. Визитной карточкой поп-дивы стал образ соблазнительной блондинки, всячески подчеркиваемый силуэтными платьями и пламенно-красной помадой. Среди вдохновителей — Мерилин Монро, стиль которой некогда позаимствовали многие знаменитости. В их числе и Мадонна, с которой постоянно сравнивают Кайли.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

Певица не покидает топ «самых горячих женщин эпохи», о чем ей регулярно напоминают мужские журналы и многочисленные поклонники. На красной дорожке блондинка появляется в эффектных макси-платьях, украшая нескромную, как правило, зону декольте увесистыми бриллиантами. Стиль Миноуг утонченный, смелый и более зрелый.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Жгучая блондинка не перестает удивлять, миксуя элегантный стиль на красной дорожке с максимально дерзкими выходами. Экстремально короткие мини из черной кожи, глянцевые платья металлических оттенков и блестящие ботфорты не исчезают из-под прицела звезды.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

28 мая Кайли Миноуг отпразднует свое 52-летие, и одно можно сказать точно — звезда не сдает позиций! Ее стиль сегодня яркий, эффектный и всегда женственный. В модном арсенале поп-дивы струящийся шелк, щедро расшитый мерцающими кристаллами, флористические принты, расслабленные силуэты и фасоны, подающие фигуру с самого выгодного ракурса.

Ранее мы рассказывали об эволюции стиля Николь Шерзингер, которая на протяжении 20 лет не изменяет блестящим комбинезонам и нарядам из латекса. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, GettyImages, Dpa, Globallook

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