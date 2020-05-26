От мини из латекса до «цветочных» платьев в пол: как менялся стиль Кайли Миноуг с 2000-х годов и до наших дней

28 мая Кайли Миноуг отпразднует свое 52-летие, и одно можно сказать точно — звезда не сдает позиций! Ее стиль сегодня яркий, эффектный и всегда женственный. В модном арсенале поп-дивы струящийся шелк, щедро расшитый мерцающими кристаллами, флористические принты, расслабленные силуэты и фасоны, подающие фигуру с самого выгодного ракурса.

Ранее мы рассказывали об эволюции стиля Николь Шерзингер, которая на протяжении 20 лет не изменяет блестящим комбинезонам и нарядам из латекса. Подробнее читайте на Passion.ru.