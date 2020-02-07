От микса свитера с фатиновой юбкой до кружевных платьев: с чем носить прозрачные вещи
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Прозрачная юбка + плотный верх
Фото: Vogue.com
Игра текстур — это всегда верное решение в отношении прозрачных тканей. Особенно когда речь идет об остромодных фатиновых юбках миди. Плотные жакеты и пальто — тактика, которую выбрали многие модные дома в этом сезоне, в числе которых Christian Dior, Fendi и Balmain. Еще одну подсказку дает Christopher Kane, предлагая рифмовать шифоновые юбки с объемными удлиненными свитерами и вязаными кардиганами. Дело остается за малым — парой грубых ботинок и вместительной сумкой.
В несколько слоев
Фото: Vogue.com
Триумфальное возвращение прозрачных тренчей и кружевных комбинаций встречаем многослойными образами. И это отличный способ скрыть все лишнее: платьями мини на контрастной подкладке и с многочисленными драпировками, а также цветным шелком, надетым под прозрачные тренчи. Последнюю идею советуем приберечь на весну или использовать на вечеринках уже сейчас.
Дерзкое кружево
Фото: Vogue.com
Без кружева явно не обойтись, особенно теперь, когда увлечение прозрачной одеждой стало всеобщим. Всевозможные вариации на тему цветочных и абстрактных паттернов занимают главные роли на коктейльных платьях, блузках и бюстье — и абсолютно точно претендуют на место в вашем списке покупок. Кружевной топ-бюстье в сочетании с классическими брюками и удлиненным двубортным блейзером всегда выручит, если после офиса есть планы. А полупрозрачные юбки миди можно смело носить с базовыми рубашками и грубой зимней обувью.
Объемные рукава из прозрачной ткани
Фото: Vogue.com
Пожалуй, один из самых ярких трендов года, который однозначно стоит взять на вооружение — гипертрофированные рукава. Их объем в этом сезоне не имеет границ, поэтому вердикт однозначен — смело выбирать те, что напоминают наряды эпохи Марии-Антуанетты. И это отличный повод добавить прозрачные ткани в свой образ, ведь даже маленькое черное платье без декоративных излишеств превращается в нечто большее с рукавами-буфами или жиго.
Если и идти на модные эксперименты, то с уверенным знанием теории. Еще один неоднозначный тренд — сочетание сразу нескольких принтов в одном образе. О применении его на практике читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!