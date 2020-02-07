От микса свитера с фатиновой юбкой до кружевных платьев: с чем носить прозрачные вещи

Пожалуй, один из самых ярких трендов года, который однозначно стоит взять на вооружение — гипертрофированные рукава. Их объем в этом сезоне не имеет границ, поэтому вердикт однозначен — смело выбирать те, что напоминают наряды эпохи Марии-Антуанетты. И это отличный повод добавить прозрачные ткани в свой образ, ведь даже маленькое черное платье без декоративных излишеств превращается в нечто большее с рукавами-буфами или жиго.

Если и идти на модные эксперименты, то с уверенным знанием теории. Еще один неоднозначный тренд — сочетание сразу нескольких принтов в одном образе. О применении его на практике читайте на Passion.ru.