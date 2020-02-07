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От микса свитера с фатиновой юбкой до кружевных платьев: с чем носить прозрачные вещи

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Alberta Ferretti

Фото: Vogue.com

Прозрачные ткани — самые спорные и громкие заявления сезона, которые невозможно обойти. Дизайнеры буквально вознесли этот тренд на модный пьедестал, сделав прозрачным абсолютно все: от водолазок до коктейльных платьев. Лидером с большим перевесом оказался черный цвет, но к нему уверенно шагает белый, классический синий и даже лимонно-желтый. О том, каких прозрачных вещей не хватает в вашем гардеробе и как их носить, рассказывает Passion.ru!

Прозрачная юбка + плотный верх

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Christian Dior

Фото: Vogue.com

Игра текстур — это всегда верное решение в отношении прозрачных тканей. Особенно когда речь идет об остромодных фатиновых юбках миди. Плотные жакеты и пальто — тактика, которую выбрали многие модные дома в этом сезоне, в числе которых Christian Dior, Fendi и Balmain. Еще одну подсказку дает Christopher Kane, предлагая рифмовать шифоновые юбки с объемными удлиненными свитерами и вязаными кардиганами. Дело остается за малым — парой грубых ботинок и вместительной сумкой.

В несколько слоев

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Dion Lee

Фото: Vogue.com

Триумфальное возвращение прозрачных тренчей и кружевных комбинаций встречаем многослойными образами. И это отличный способ скрыть все лишнее: платьями мини на контрастной подкладке и с многочисленными драпировками, а также цветным шелком, надетым под прозрачные тренчи. Последнюю идею советуем приберечь на весну или использовать на вечеринках уже сейчас.

Дерзкое кружево

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Saint Laurent

Фото: Vogue.com

Без кружева явно не обойтись, особенно теперь, когда увлечение прозрачной одеждой стало всеобщим. Всевозможные вариации на тему цветочных и абстрактных паттернов занимают главные роли на коктейльных платьях, блузках и бюстье — и абсолютно точно претендуют на место в вашем списке покупок. Кружевной топ-бюстье в сочетании с классическими брюками и удлиненным двубортным блейзером всегда выручит, если после офиса есть планы. А полупрозрачные юбки миди можно смело носить с базовыми рубашками и грубой зимней обувью.

Объемные рукава из прозрачной ткани

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Christopher Kane

Фото: Vogue.com

Пожалуй, один из самых ярких трендов года, который однозначно стоит взять на вооружение — гипертрофированные рукава. Их объем в этом сезоне не имеет границ, поэтому вердикт однозначен — смело выбирать те, что напоминают наряды эпохи Марии-Антуанетты. И это отличный повод добавить прозрачные ткани в свой образ, ведь даже маленькое черное платье без декоративных излишеств превращается в нечто большее с рукавами-буфами или жиго.

Если и идти на модные эксперименты, то с уверенным знанием теории. Еще один неоднозначный тренд — сочетание сразу нескольких принтов в одном образе. О применении его на практике читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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