От микротопов с клешами до total look из денима: как менялся стиль певицы Анастейши с 2000-х годов
Фото: Dpa
2000 – 2005 гг.
Фото: Globallook
Подтянутый пресс и загар певица демонстрировала со всех ракурсов, надевая брюки ультранизкой посадки и крошечные топы. Хроника образов Анастейши можно использовать как гид по стилю эпохи, ведь в нем есть все и в избытке: лакированная кожа самых дерзких цветов, брутальные пряжки и заклепки, экстремальные декольте, не скрывающие нижнее белье. Визитная карточка стиля звезды — очки. Аксессуар изначально имел практическое значение, так как у артистки проблемы со зрением, а затем плавно перешел в ее трейдмарку.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Пожалуй, самый элегантный период в становлении имиджа Анастейши, когда в ее арсенале все чаще появляются эффектные макси-платья, роскошный блеск золота и классические силуэты. Звезда экспериментирует с принтами, делая ставку на анималистические мотивы, добавляет полупрозрачную сетку и кружево. Любопытно, но одно золотистое платье с эффектом чешуи полюбилось ей так, что она надела его дважды — на церемонию MTV Europe Music Awards в 2008 году и на Women’s World Awards в 2009-м.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Триумфальное возвращение 2000-х Анастейша отмечает джинсами низкой посадки, широкими поясами с броскими пряжками, жакетами, усыпанными стразами, и кожаными лосинами. Но вместе с тем активно применяет силуэтные черные платья скромной длины, но с «опасными» декольте. Среди традиционных дополнений — всегда головкружительные шпильки и платформы в духе 80-х и очки самых разнообразных цветов и оправ.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Годы идут, а открытых нарядов на вооружении звезды становится только больше. Каждый светский выход сопровождается буйством красок, ярким блеском, полупрозрачными деталями и супероблегающими силуэтами. Проверенная униформа для красных дорожек — скинни-джинсы, длина которых практически полностью закрывает обувь, с облегающим топом и укороченным жакетом.
2020 г.
Фото: Instagram @anastaciamusic
Анастейша продолжает эксперименты с полупрозрачными тканями, блеском и короткими жакетами в духе гусарской униформы. 51-летняя певица не изменяет любви к микротопам, брюкам-карго с заниженным поясом, обуви на высокой платформе. А кроме того — щедро акцентирует образы броскими украшениями. Артистке есть чем похвастаться: ее пресс по-прежнему достоен быть в центре внимания.
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Фото: GettyImages, Dpa, Globallook, Eastnews, Instagram @anastaciamusic
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