От микротопов с клешами до total look из денима: как менялся стиль певицы Анастейши с 2000-х годов

Анастейша продолжает эксперименты с полупрозрачными тканями, блеском и короткими жакетами в духе гусарской униформы. 51-летняя певица не изменяет любви к микротопам, брюкам-карго с заниженным поясом, обуви на высокой платформе. А кроме того — щедро акцентирует образы броскими украшениями. Артистке есть чем похвастаться: ее пресс по-прежнему достоен быть в центре внимания.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль певицы Шакиры с 2000-х годов и до наших дней. Подробнее читайте на Passion.ru.