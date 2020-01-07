От элегантных платьев в пол до кожаных мини: как менялся стиль Дженнифер Энистон с 90-х годов и до наших дней
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Фото: Dpa
1998 – 1999 гг.
Фото: GettyImages
Жаркий роман с голливудским красавчиком Бредом Питтом помнят все, и дерзкие аутфиты Энистон во времена их совместных выходов. Здесь – блестящие топы и юбки в пол, максимально облегающие платья из полупрозрачных тканей и силуэтные наряды, не оставляющие места для фантазии. А вместе с тем – слегка небрежная прическа в духе «подружки серфера» и легкий макияж.
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
Среди фаворитов Дженнифер Энистон оказались шелковые платья с глубокими декольте, практически всегда лаконичных фасонов и с минимумом деталей. Актриса часто прибегает к монохромным образам, делая выбор в пользу нежной нюдовой гаммы с неброским декором из пайеток или кристаллов. Остальное – в духе нулевых: сумки-багеты и миниатюрные клатчи, туфли с квадратным носком и самые тонкие шпильки.
2006 – 2010 гг.
Фото: Eastnews
От нежной кремовой гаммы Энистон нередко уходит в сторону образов в духе готической принцессы. Монохромный черный, обилие струящихся тканей, ажурные вставки, корсетные лифы из шелка звезде к лицу точно так же, как воздушные платья с легким мерцанием и экстремальные мини в стиле диско.
2011 – 2014 гг.
Фото: Globallook
Носите микроплатья так, как это делает Дженнифер Энистон: с блеском, декольте и запредельно высокими шпильками. Хотя и макси не отходят на второй план: выбирая их, актриса играет на контрастах черного и белого цвета, подчеркивает силуэт и добавляет эффектные детали – акценты на талии или разрезы от бедра.
2015 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Таких экспериментов не было даже в нулевых, свободных от всяких ограничений! Актриса выходит на красную дорожку в брючных костюмах с блейзерами на голое тело, не смущается надевать максимально короткие платья с пайетками и мини из облегающей кожи. С годами в образах Дженнифер появляется все больше смелости, и не зря, ведь такую фигуру определенно надо демонстрировать!
2019 г.
Фото: Globallook
Тотальный черный, многослойность и фокус на классике – в свои 50 Дженнифер Энистон может позволить себе что угодно: от кожаных total look до гранжевого оверсайза. Подтянутое тело, золотистый загар, все те же локоны, будто поцелованные ветром побережья, – есть чем похвастатья!
Любовь к классическим, но в то же время соблазнительным образам проявляет и знаменитая итальянка Моника Беллуччи. О секретах стиля одной из самых желанных женщин мира читайте на Passion.ru!
Фото: GettyImages, Dpa, Globallook, Eastnews
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