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От элегантных платьев в пол до кожаных мини: как менялся стиль Дженнифер Энистон с 90-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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1999 г.

Фото: Dpa

Дженнифер Энистон, та самая Рейчел Грин из сериала «Друзья», часто ставит на классику и не проигрывает. Еще с 90-х годов она активно применяет брючные костюмы, строгие блейзеры и платья-футляры как в повседневной жизни, так и во время светских выходов. Правда, всегда с пикантными деталями, будь то открытое декольте, отсутствие бра или прозрачное кружево. Одно можно сказать точно: Энистон – мастер соблазнительных аутфитов! А о том, какими они были на протяжении последних 20 лет, рассказывает Passion.ru.

1998 – 1999 гг.

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1998 г.

Фото: GettyImages

Жаркий роман с голливудским красавчиком Бредом Питтом помнят все, и дерзкие аутфиты Энистон во времена их совместных выходов. Здесь – блестящие топы и юбки в пол, максимально облегающие платья из полупрозрачных тканей и силуэтные наряды, не оставляющие места для фантазии. А вместе с тем – слегка небрежная прическа в духе «подружки серфера» и легкий макияж.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: GettyImages

Среди фаворитов Дженнифер Энистон оказались шелковые платья с глубокими декольте, практически всегда лаконичных фасонов и с минимумом деталей. Актриса часто прибегает к монохромным образам, делая выбор в пользу нежной нюдовой гаммы с неброским декором из пайеток или кристаллов. Остальное – в духе нулевых: сумки-багеты и миниатюрные клатчи, туфли с квадратным носком и самые тонкие шпильки.

2006 – 2010 гг.

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2006 г.

Фото: Eastnews

От нежной кремовой гаммы Энистон нередко уходит в сторону образов в духе готической принцессы. Монохромный черный, обилие струящихся тканей, ажурные вставки, корсетные лифы из шелка звезде к лицу точно так же, как воздушные платья с легким мерцанием и экстремальные мини в стиле диско.

2011 – 2014 гг.

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2011 г.

Фото: Globallook

Носите микроплатья так, как это делает Дженнифер Энистон: с блеском, декольте и запредельно высокими шпильками. Хотя и макси не отходят на второй план: выбирая их, актриса играет на контрастах черного и белого цвета, подчеркивает силуэт и добавляет эффектные детали – акценты на талии или разрезы от бедра.

2015 – 2018 гг.

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2015 г.

Фото: Globallook

Таких экспериментов не было даже в нулевых, свободных от всяких ограничений! Актриса выходит на красную дорожку в брючных костюмах с блейзерами на голое тело, не смущается надевать максимально короткие платья с пайетками и мини из облегающей кожи. С годами в образах Дженнифер появляется все больше смелости, и не зря, ведь такую фигуру определенно надо демонстрировать!

2019 г.

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Фото: Globallook

Тотальный черный, многослойность и фокус на классике – в свои 50 Дженнифер Энистон может позволить себе что угодно: от кожаных total look до гранжевого оверсайза. Подтянутое тело, золотистый загар, все те же локоны, будто поцелованные ветром побережья, – есть чем похвастатья!

Любовь к классическим, но в то же время соблазнительным образам проявляет и знаменитая итальянка Моника Беллуччи. О секретах стиля одной из самых желанных женщин мира читайте на Passion.ru!

Фото: GettyImages, Dpa, Globallook, Eastnews

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