От элегантных платьев в пол до кожаных мини: как менялся стиль Дженнифер Энистон с 90-х годов и до наших дней

Дженнифер Энистон, та самая Рейчел Грин из сериала «Друзья», часто ставит на классику и не проигрывает. Еще с 90-х годов она активно применяет брючные костюмы, строгие блейзеры и платья-футляры как в повседневной жизни, так и во время светских выходов. Правда, всегда с пикантными деталями, будь то открытое декольте, отсутствие бра или прозрачное кружево. Одно можно сказать точно: Энистон – мастер соблазнительных аутфитов! А о том, какими они были на протяжении последних 20 лет, рассказывает Passion.ru.