От крошечных топов с клешами до платьев-кимоно: как менялся стиль Кристины Агилеры с 1990-х годов и до наших дней
Фото: Dpa
2000 – 2004 гг.
Фото: Dpa
Череду миниаютрных топов Агилеры помнят многие: от бандо и бельевых с экстремально глубокими вырезами до знаменитых кроп-топов с флагом Соединенных Штатов. Их звезда миксовала с кюлотами и брутальными сапогами на шпильках, джинсами-клеш ультранизкой посадки и юбками, напоминающими традиционный азиатский саронг. В 2003 году Кристина решительно перешла на темную сторону, представ перед публикой в образе брюнетки с бронзовым загаром.
2005 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Уже с 2004-го Агилера примерила образ в духе Мерилин Монро, которая вдохновляла многих звезд, включая Мадонну и Кайли Миноуг. Короткая стрижка, объемные локоны, красная помада — к этому арсеналу звезды 50-х присоединяются силуэтные шелковые платья-миди, элегантные двойки из жакетов и облегающих юбок, роскошные макси и маленькие черные платья, не скрывающие нижнее белье.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
В этот период стиль певицы стал более зрелым, но она все еще не потеряла теплые чувства к образу «плохой девчонки». Лаконичные платья в пол с интригующими разрезами и роскошные шелковые наряды дополняют тяжеловесные акцентные украшения, щедро усыпанные драгоценными камнями, и обувь на запредельно высокой платформе, декорированная кристаллами и дерзкими шипами.
2016 – 2018 гг.
Фото: Eastnews
Блондинка ставит акцент на заметно округлившиеся формы, и в ее арсенале все чаще появляются приталенные наряды с ультраглубокими декольте. От элегантных образов на красной дорожке Агилера переходит к спортшику с непокидающем ее бунтарским духом, составляя аутфиты в стиле Тринити из «Матрицы», примеряя яркие монохромные образы и экспериментируя с текстурами и многослойностью.
2019 – 2020 гг.
Фото: Eastnews
Стиль Кристины Агилеры сегодня — ультраяркие наряды порой самых причудливых форм: от стилизованных японских кимоно с корсетами вместо традиционного пояса оби до футуристичных платьев с говокружительными шлейфами и многоярусными юбками. 39-летняя певица смело идет на модные эксперименты, то появляясь в образе панк-принцессы, то носит кожаные тренчи на голове тело, то щеголяет на светских мероприятиях в многослойных пышных накидках и на запредельно высоких шпильках.
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Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook, Instagram/ @xtina
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