От крошечных топов с клешами до платьев-кимоно: как менялся стиль Кристины Агилеры с 1990-х годов и до наших дней

Стиль Кристины Агилеры сегодня — ультраяркие наряды порой самых причудливых форм: от стилизованных японских кимоно с корсетами вместо традиционного пояса оби до футуристичных платьев с говокружительными шлейфами и многоярусными юбками. 39-летняя певица смело идет на модные эксперименты, то появляясь в образе панк-принцессы, то носит кожаные тренчи на голове тело, то щеголяет на светских мероприятиях в многослойных пышных накидках и на запредельно высоких шпильках.

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