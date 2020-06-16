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От крошечных топов с клешами до платьев-кимоно: как менялся стиль Кристины Агилеры с 1990-х годов и до наших дней

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1999 г.

Фото: Dpa

Кристина Агилера — настоящая героиня жанра перевоплощения, которая за последние 20 лет представала в стольких разны амплуа, что их трудно сосчитать. Звезда нулевых экспериментировала с автозагаром в неограниченных количествах, носила афрокосы, после чего распускала их и хвасталась буйными кудрями. Из блондинки в брюнетку и обратно, из образа бунтарки к элегантности Мерилин Монро — об эволюции стиля поп-дивы расскажет Passion.ru.

2000 – 2004 гг.

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2000 г.

Фото: Dpa

Череду миниаютрных топов Агилеры помнят многие: от бандо и бельевых с экстремально глубокими вырезами до знаменитых кроп-топов с флагом Соединенных Штатов. Их звезда миксовала с кюлотами и брутальными сапогами на шпильках, джинсами-клеш ультранизкой посадки и юбками, напоминающими традиционный азиатский саронг. В 2003 году Кристина решительно перешла на темную сторону, представ перед публикой в образе брюнетки с бронзовым загаром.

2005 – 2011 гг.

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2006 г.

Фото: Dpa

Уже с 2004-го Агилера примерила образ в духе Мерилин Монро, которая вдохновляла многих звезд, включая Мадонну и Кайли Миноуг. Короткая стрижка, объемные локоны, красная помада — к этому арсеналу звезды 50-х присоединяются силуэтные шелковые платья-миди, элегантные двойки из жакетов и облегающих юбок, роскошные макси и маленькие черные платья, не скрывающие нижнее белье.

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

В этот период стиль певицы стал более зрелым, но она все еще не потеряла теплые чувства к образу «плохой девчонки». Лаконичные платья в пол с интригующими разрезами и роскошные шелковые наряды дополняют тяжеловесные акцентные украшения, щедро усыпанные драгоценными камнями, и обувь на запредельно высокой платформе, декорированная кристаллами и дерзкими шипами.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Eastnews

Блондинка ставит акцент на заметно округлившиеся формы, и в ее арсенале все чаще появляются приталенные наряды с ультраглубокими декольте. От элегантных образов на красной дорожке Агилера переходит к спортшику с непокидающем ее бунтарским духом, составляя аутфиты в стиле Тринити из «Матрицы», примеряя яркие монохромные образы и экспериментируя с текстурами и многослойностью.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Eastnews

Стиль Кристины Агилеры сегодня — ультраяркие наряды порой самых причудливых форм: от стилизованных японских кимоно с корсетами вместо традиционного пояса оби до футуристичных платьев с говокружительными шлейфами и многоярусными юбками. 39-летняя певица смело идет на модные эксперименты, то появляясь в образе панк-принцессы, то носит кожаные тренчи на голове тело, то щеголяет на светских мероприятиях в многослойных пышных накидках и на запредельно высоких шпильках.

Ранее мы рассказывали, как за последние 25 лет изменился стиль Гвинет Пэлтроу. От элегантности с дерзкой перчинкой до классики: модный путь американской актрисы — на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook, Instagram/ @xtina

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