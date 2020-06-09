От розовых макси до лаконичных черных платьев: как менялся стиль Гвинет Пэлтроу с 90-х годов и до наших дней
Фото: Dpa
1998 – 1999 гг.
Фото: Eastnews
Кстати, о фигуре. Демонстрировать модельные параметры Пэлтроу взялась при помощи силуэтных платьев и полупрозрачных тканей. Струящийся шифон, переливающийся шелк, нежное кружево — фавориты актрисы для выходов на красную дорожку. Образы всегда минималистичны, но с акцентом на цвет и особую любовь знаменитости к пастельной гамме и розовому.
2000 – 2005 гг.
Фото: Globallook
Платья-«русалки» с пышными шлейфами, комбинации с экстремально глубоким декольте — Гвинет Пэлтроу точно знает, как сделать образ элегантным, привлечь внимание, но при этом сохранить его лаконичность. В ее нарядах редко бывают акценты в виде увесистых многоярусных украшений и сложные прически, но всегда есть особый шарм.
2006 – 2011 гг.
Фото: Dpa
Кремовые оттенки и все вариации на тему розового стали визитной карточкой актрисы на светских выходах. Изящные платья в пол чередуются с однотонными мини без декоративных излишеств, но всегда с броской деталью — объемным цветком, забавными оборками, пышными рукавами-буфами или «фонариками».
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
В модном арсенале Гвинет всегда найдется место однотонным прямым макси с интригующими разрезами от бедра, миди-платьям без бретелей и с пышными юбками в духе baby doll и деталям, перемещающим фокус на подтянутую фигуру. Никаких отвлекающих маневров — только легкий дымчатый макияж и практически всегда распущенные волосы с естественными локонами, будто поцелованными прибрежным ветром.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Стиль Пэлтроу стал более зрелым, однако, длина платьев приобрела новое стремление — к минимуму, и разрезы на юбке последовали этому примеру. В сочетании с запредельно высокими шпильками и золотистым загаром — безупречно. Золотое правило Гвинет — открытые ноги плюс закрытый верх и наоборот.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Сегодня Гвинет Пэлтроу так же, как и 20 лет назад смело надевает полупрозрачные платья, не оставляющие места для фантазии, щеголяет по красной дорожке в экстремальных мини и обязательно на самых высоких шпильках. Актриса выглядит роскошно в своей естественности — с укладкой в духе подружки серфера и легкой дымкой на веках.
Ранее мы рассказывали, как за последние 20 лет изменился стиль звезды сериала «Зачарованные» Алиссы Милано. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!