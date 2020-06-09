От розовых макси до лаконичных черных платьев: как менялся стиль Гвинет Пэлтроу с 90-х годов и до наших дней

Сегодня Гвинет Пэлтроу так же, как и 20 лет назад смело надевает полупрозрачные платья, не оставляющие места для фантазии, щеголяет по красной дорожке в экстремальных мини и обязательно на самых высоких шпильках. Актриса выглядит роскошно в своей естественности — с укладкой в духе подружки серфера и легкой дымкой на веках.

Ранее мы рассказывали, как за последние 20 лет изменился стиль звезды сериала «Зачарованные» Алиссы Милано. Подробнее читайте на Passion.ru.