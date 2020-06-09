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От розовых макси до лаконичных черных платьев: как менялся стиль Гвинет Пэлтроу с 90-х годов и до наших дней

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1999 г.

Фото: Dpa

Гвинет Пэлтроу редко делает ставку на модные эксперименты и годами придерживается избранного направления в стиле. Видимо, по этой причине наряды оттенков «Барби» до сих пор занимают почетное место в гардеробе актрисы, равно как и лаконичные платья-футляры, классические комбинезоны и безупречно скроенные блейзеры. Главный козырь 47-летняя звезда кино держит в рукаве — стройную фигуру с бесконечными ногами, которые смело подчеркивает длиной мини и головокружительными шпильками. Рассказываем, как менялся стиль Гвинет на протяжение последних 20 лет.

1998 – 1999 гг.

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1998 г.

Фото: Eastnews

Кстати, о фигуре. Демонстрировать модельные параметры Пэлтроу взялась при помощи силуэтных платьев и полупрозрачных тканей. Струящийся шифон, переливающийся шелк, нежное кружево — фавориты актрисы для выходов на красную дорожку. Образы всегда минималистичны, но с акцентом на цвет и особую любовь знаменитости к пастельной гамме и розовому.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: Globallook

Платья-«русалки» с пышными шлейфами, комбинации с экстремально глубоким декольте — Гвинет Пэлтроу точно знает, как сделать образ элегантным, привлечь внимание, но при этом сохранить его лаконичность. В ее нарядах редко бывают акценты в виде увесистых многоярусных украшений и сложные прически, но всегда есть особый шарм.

2006 – 2011 гг.

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2006 г.

Фото: Dpa

Кремовые оттенки и все вариации на тему розового стали визитной карточкой актрисы на светских выходах. Изящные платья в пол чередуются с однотонными мини без декоративных излишеств, но всегда с броской деталью — объемным цветком, забавными оборками, пышными рукавами-буфами или «фонариками».

2012 – 2015 гг.

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2012 г.

Фото: Globallook

В модном арсенале Гвинет всегда найдется место однотонным прямым макси с интригующими разрезами от бедра, миди-платьям без бретелей и с пышными юбками в духе baby doll и деталям, перемещающим фокус на подтянутую фигуру. Никаких отвлекающих маневров — только легкий дымчатый макияж и практически всегда распущенные волосы с естественными локонами, будто поцелованными прибрежным ветром.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Стиль Пэлтроу стал более зрелым, однако, длина платьев приобрела новое стремление — к минимуму, и разрезы на юбке последовали этому примеру. В сочетании с запредельно высокими шпильками и золотистым загаром — безупречно. Золотое правило Гвинет — открытые ноги плюс закрытый верх и наоборот.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Globallook

Сегодня Гвинет Пэлтроу так же, как и 20 лет назад смело надевает полупрозрачные платья, не оставляющие места для фантазии, щеголяет по красной дорожке в экстремальных мини и обязательно на самых высоких шпильках. Актриса выглядит роскошно в своей естественности — с укладкой в духе подружки серфера и легкой дымкой на веках.

Ранее мы рассказывали, как за последние 20 лет изменился стиль звезды сериала «Зачарованные» Алиссы Милано. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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