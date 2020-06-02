От крошечных топов до элегантных платьев в пол: как менялся стиль Алиcсы Милано с 1990-х годов и до наших дней
Фото: Globallook
1980-е – 1990-е
Фото: Globallook
В 90-х, помимо кинематографа, Милано пробовала себя в музыке и даже выпустила четыре студийных альбома. Тогда Алисса приобрела образ «плохой девчонки», которую зачастую играла в кино. Вариации на тему денима, смелые образы с кроп-топами и глянцевой кожей заняли свое место в модном арсенале актрисы.
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
Милано смело подчеркивает формы и подтянутый пресс с самых выгодных ракурсов. Звезда делает ставку на брюки и джинсы ультранизкой посадки, платья и топы с экстремальными декольте, всегда головокружительные шпильки. Актриса умело обращается с casual, привнося в детали расслабленного стиля женственность.
2006 – 2011 гг.
Фото: GettyImages
Эффектная брюнетка делает выбор в пользу лаконичных фасонов и классики, выстраивая образы для красной дорожки вокруг силуэтных платьев-миди и декольтированных макси. В 2011 году Милано родила первенца — сына Майло. Пребывая на больших сроках беременности, Алисса продолжала радовать поклонников своими появлениями на светских, дефилируя по красной дорожке на шпильках.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
В стиле актрисы — эксперименты с цветом и фактурами. В этот период череду эффектных черных нарядов прерывают самые насыщенные оттенки, нежные цветочные принты и блеск. После рождения двоих детей Алисса по-прежнему могла похвастаться роскошной подтянутой фигурой, на которой смело акцентировала внимание.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
В нарядах на выход — переход на темную сторону, в имидже — смена цвета волос в пользу блонда. Сдержанные наряды Милано дополняет всегда яркий макияж с акцентом на губы и повышенное внимание к деталям — разрезам, декольте и прозрачным вставкам.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Сегодня стиль 47-летнй актрисы зрелый, элегантный, зачастую с оттенками power dressing. К серьезным ролям в жизни — безупречно скроенные костюмы и эффектные макси. Помимо творческой карьеры, Алисса Милано занимается благотворительностью, проводит целые кампании по защите нуждающихся, является послом «Глобальной организации по забытым тропическим болезням» и активно пропагандирует вегетарианство.
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Фото: Globallook, GettyImages, Dpa, Eastnews
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