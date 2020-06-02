От крошечных топов до элегантных платьев в пол: как менялся стиль Алиcсы Милано с 1990-х годов и до наших дней

Сегодня стиль 47-летнй актрисы зрелый, элегантный, зачастую с оттенками power dressing. К серьезным ролям в жизни — безупречно скроенные костюмы и эффектные макси. Помимо творческой карьеры, Алисса Милано занимается благотворительностью, проводит целые кампании по защите нуждающихся, является послом «Глобальной организации по забытым тропическим болезням» и активно пропагандирует вегетарианство.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль Кайли Миноуг и за что певица была назвала королевой перевоплощения. Подробнее о самых смелых образах звезды — на Passion.ru.