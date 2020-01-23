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От ослепительного золота до бантов-гигантов: главные тенденции с Недели высокой моды в Париже

Слайд, который
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я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Christian Dior Couture Spring 2020

Фото: Vogue.com

Подиум вещает: с 20 по 23 января 2020 года над Парижем пронеслась Неделя высокой моды. В коллекциях haute couture дизайнеры реализовали самые смелые идеи, задекламировав модный устав нового сезона. С невесомыми тканями контрастируют (но не спорят) гипертрофированные воланы и банты-гиганты, а на воздушных шлейфах распускаются объемные бутоны. Купаться в роскоши нарядов haute couture Passion.ru предлагает, подчеркнув важное и взяв на заметку главные тренды.

Золото

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Christian Dior Couture Spring 2020

Фото: Vogue.com

Сиять – главная кутюрная установка будущего сезона, которая четко просматривается в коллекциях дизайнеров. Мария Грация Кьюри, креативный директор Christian Dior, предложила использовать блеск драгметаллов по полной, создав образы античных богинь из шелковых нитей и золотистой органзы. Золотую лихорадку поддержали и другие модные Дома, в числе которых Azzaro, Schiaparelli и Ronald van der Kemp.

Насыщенный синий цвет

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Ronald van der Kemp Couture Spring 2020

Фото: Vogue.com

Наэлектризованный синий стремительно пробирается из коллекций прошлого года, претендуя на место в топе трендов 2020 года. Во главу угла остромодный оттенок поставил Джорджио Армани, не пожалев шелка и фатина. Кутюрье обыграл главный цвет сезона при помощи градиента и сочетания текстур, брал его в качестве основного и использовал как локальный акцент. Сезонную влюбленность в монохромный синий наблюдаем в коллекциях Ronald van der Kemp, Givenchy и Maison Margiela.

Прозрачные ткани

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Christian Dior Couture Spring 2020

Фото: Vogue.com

Неделя высокой моды делает абсолютно прозрачные намеки о том, что скрыться в этом сезоне нам явно не удастся. Слои фатина и невесомого шифона не только дополняют роскошь макси-платьев, но и становятся вполне самостоятельными деталями. Громкие заявления на парижском подиуме сделали Chanel, Christian Dior, Ralph & Russo и многие другие.

Будуарные мотивы и перья

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Ulyana Sergeenko Couture Spring 2020

Фото: Vogue.com

Ульяна Сергеенко сделала будуарные детали лейтмотивом новой коллекции. Дизайнер вдохновилась кинолентой 60-х годов «Так держать!» и ее героиней Ширли Маклейн, пытавшейся выйти замуж за состоятельного мужчину. Отсюда – обилие струящегося шелка, конфетных оттенков и роскошных боа. Тотальное помешательство на декоре из перьев в этом сезоне подхватили дизайнеры бренда Ralph & Russo, которым вторят пышные головные уборы от Alexis Mabille.

Гигантомания

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Alexis Mabille Couture Spring 2020

Фото: Vogue.com

Элементы декора в кутюрных коллекциях будто повторяют участь Алисы из сказки Льюиса Кэрролла, достигая невероятных размеров. Парад гигантомании открывает Алексис Мабий, водружая на лифы вечерних платьев гигантские банты, а Клэр Уэйт Келлер, креативный директор Givenchy, затевает игру с размером и объемом воланов и многочисленных оборок.

Объемные цветы

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Ralph & Russo Couture Spring 2020

Фото: Vogue.com

Складки шелка собираются в бутоны, и платья буквально начинают цвести по всей длине. «Высаживать» цветы на бесконечных шлейфах вечерних нарядов в этом сезоне активно взялись и модные Дома во главе с Ralph & Russo, Ulyana Sergeenko и Alexandre Vauthier. Правда, как и в случае с другими элементами декора, флористические мотивы затронул принцип «чем больше, тем лучше».

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Фото: Vogue.com, пресс-служба

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