От ослепительного золота до бантов-гигантов: главные тенденции с Недели высокой моды в Париже

Наэлектризованный синий стремительно пробирается из коллекций прошлого года, претендуя на место в топе трендов 2020 года. Во главу угла остромодный оттенок поставил Джорджио Армани, не пожалев шелка и фатина. Кутюрье обыграл главный цвет сезона при помощи градиента и сочетания текстур, брал его в качестве основного и использовал как локальный акцент. Сезонную влюбленность в монохромный синий наблюдаем в коллекциях Ronald van der Kemp, Givenchy и Maison Margiela.

Прозрачные ткани