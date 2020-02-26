### Конфетно-розовая гамма Палитра конфетно-розовых оттенков уже давно укрепилась в гардеробе power women, но в этом сезоне дизайнеры решили вернуть ей былые черты. Миучча Прада сделала акцент на текстуры, добавив цвет клубничного мусса к плотной глянцевой коже, а Джереми Скотт, креативный директор Moschino, сделал розовый лейтмотивом коллекции, активно применяя его в блузках с объемными буфами и «драматичных» платьях. Модный Дом Emilio Pucci представил розовый в сразу нескольких вариациях: от монолука до локального акцента в total black.### Цветные колготки Цитируем 80-е снова и снова, и на этот раз вооружаемся колготками всех цветов: от сочного салатового до небесно-голубого и пламенного красного. Следуем наставлениям Tod’s и применяем последние в комбинации с грубой кожей или берем пример с Prada, рифмуя «пыльную» пастель и самые яркие оттенки и без стеснения надевая плотные колготки под босоножки в духе party shoes.### Пэчворк Дизайнерский hand-made захватил подиум: платья, блейзеры и пальто, сшитые из множества лоскутков, четко намекают, что мода и осознанное потребление идут плечо к плечу, а новое – хорошо забытое старое. В новых коллекциях к пэчворку в духе фолк обратились Missoni и Tod’s, а модный Дом Marni буквально выстроил всю коллекцию на пестрой текстильной мозаике. ### Бахрома Бахрома расширяет зоны влияния, распространяясь от нарочито небрежного гранжа до вечернего гардероба, появляясь и заявляя свои права на каждой детали. Здесь – блейзеры с погонами из бахромы, юбки, созданные из широких лент, пальто, энергично усыпанные шелковыми нитями. На поиски вдохновения – в коллекции Jil Sander, Bottega Veneta, Fendi и Boss.### Кожаное пальто Еще в прошлом году мы пересматривали фильм «Матрица», цитируя образ Тринити, а сегодня дизайнеры изменили его до неузнаваемости. К свободным тренчам из плотной кожи самых консервативных цветов дизайнеры добавили еще одну остромодную деталь – гиперобъемные рукава. Что ж, в коже они смотрятся не менее выигрышно, чем с шифоном и жаккардом. К ним присоединились силуэтные тренчи из грубой, будто бы прорезиненной кожи – как у Bottega Veneta и Versace.### Объемный свитер навыпуск + юбка Грядущей осенью дизайнеры настоятельно рекомендуют запастись объемными свитерами крупной вязки и миксовать их с легкими юбками миди и макси. Шерстяные модели oversize показали отличную совместимость с пайетками в коллекции Ermanno Scervino, с полупрозрачной сеткой и тканью в технике кроше – по примеру Dolce & Gabbana и Jil Sander. Ранее мы рассказывали о дизайнерских нововведениях в тенденции грядущего сезона, которые были представлены на Неделе моды в Лондоне с 14 по 18 февраля. Подробнее читайте на Passion.ru. Фото: Vogue.comПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!