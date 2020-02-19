### Электрический синий О синем электрике в этом году было сказано немало, и актуальной цветовой гамме он снова укрепляет свои позиции. На этот раз он уверенно берет курс на фактуры, и находит свое остромодное воплощение в шелке и плотном жаккарде. Майкл Харпен предложил самые разнообразные вариации на тему электрического синего, добавив к нему обилие оборок, воланов и мерцающие пайетки, а Виктория Бекхэм с легкостью выстроила с ним деловые отношения, добавив в лаконичный образ с рубашкой и юбкой-карандашом.### Черно-белые контрасты Дизайнеры настоятельно рекомендуют вспомнить секреты успешной партии в шашки и шахматы, ведь один из самых важных принтов сезона напоминает доску для игры. Оптические эффекты взялись довести модниц до головокружения, и к ним присоединились дерзкие анималистические мотивы с «зеброй» во главе и классический горошек.### Блеск и пайетки Тенденции будущего сезона решительно взялись за новую миссию – превратить жизнь в праздник. И это тот самый случай, когда приступать к ее выполнению можно, не дожидаясь подходящего повода. Поэтому с классическими черными брюками мы миксуем блузки, усыпанные пайетками, рискуем рифмовать блестки с лакированной кожей, и не забываем о смелых коктейльных платьях в стиле тех, что носили дивы в далеких 20-х. ### Латекс и кожа Мода на кожу и винил снова приветствует нас с лондонского подиума и предлагает отметить свою очередную победу самым громким образом. Например, собрать цветной монолук из кожи, вооружиться лакированным тренчем или поэкспериментировать на тему латексных велосипедок, за которые так активно голосует Давид Кома. Смелый тренд оказался и в коллекции Эмилии Викстед, любимого дизайнера герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Она советует смело сочетать базовые джемперы с кожаными брюками и не бояться добавить в придачу кожаный жакет.### Силуэты в духе 80-х «Плечистые» пиджаки и пальто в духе 80-х сформировали модный коктейль сезона, созвучными ингредиентами которого стали контрастные принты и силуэт «перевернутый треугольник». Цитируя эпоху диско, можно смело делать акцент на винтаж, дополняя объемный верх джинсами-скинни и юбками по фигуре.### Объемные рукава Дизайнеры принялись разбирать архивные материалы о моде прошлых столетий, пытаясь найти применение платьям в духе шекспировских героинь и парадным нарядам мадам де Помпадур. И у них это отлично получилось! Виктории Бекхэм удалось привнести их в деловой стиль, а Эмилия Викстед решила не ограничиваться в объеме и с размахом добавила их к платьям для особых случаев. C 6 по 13 марта мы наблюдали за Неделей моды в Нью-Йорке и делали полезные заметки. О том, как носить анималистические принты, составлять монолуки из самых ярких цветов и применять готику в образах разного формата, читайте на Passion.ru. Фото: Vogue.comПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!