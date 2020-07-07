От платьев без бретелей до брутальных косух: как менялся стиль Сары Мишель Геллар с 90-х годов и до наших дней

Кажется, самая эффектная эпоха в эволюции стиля Сары Мишель Геллар только начинается, а экстремально короткие юбки и пикантные декольте снова в деле. Звезда демонстрирует шикарную фигуру, уверенно дефилирует на запредельно высоких шпильках и предпочитает не носить бра даже с самыми нескромными вырезами. Монолук — прием, которым блондинка пользуется наиболее часто, умело балансируя между базовой гаммой и самыми сочными оттенками.

Ранее мы рассказывали, как изменился стиль «Блондинки в законе» Риз Уизерспун за последние 20 лет — читайте на Passion.ru.