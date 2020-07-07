От платьев без бретелей до брутальных косух: как менялся стиль Сары Мишель Геллар с 90-х годов и до наших дней
Фото: Eastnews
1990-е
Фото: GettyImages
Выстраивать аутфит вокруг простых фасонов и базовой палитры, а затем добавлять броские акценты — всегда беспроигрышная тактика. Платье-футляр играет по-новому, когда с ним в паре выступают бархатные босоножки и микросумка с пышными перьями, а любой свободный наряд в черном цвете превратится в самый соблазнительный, если добавить вставки из прозрачной сетки. Урок от Сары усвоен на отлично!
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
Между открытой спиной и нескромным декольте Геллар делает выбор в пользу первого приема. И не зря: выглядит он не менее кокетливо. Одно актриса знает наверняка — в белом цвете, контрастирующим с загаром, она всегда выглядит роскошно. Секрет — в разнообразии вариаций. В авангарде модных лайфхаков оказалось молочно-белое кружево, броские принты, мерцающие дополнения и летящие ткани.
2006 – 2011 гг.
Фото: Globallook
Классику жанра Сара компенсирует принтами: от контрастной клетки до тропических мотивов и акцентной абстракции. Но знает, что наилучший результат — длина мини плюс дерзкие шпильки и увесистые драгоценности. Среди фаворитов звезды всегда есть место и маленьким черным платьям, которые демонстрируют абсолютную совместимость с каждым изгибом тела. Установка номер один — не усложнять.
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Пространство для экспериментов открыто — чего стоит одно появление Геллар на церемонии «Золотой глобус» в январе 2012 года. Актриса блистала в пышном многослойном платье от Monique Lhuillier, которое отчетливо запомнилось принтом — он напомнил чернила, добавленные в прозрачную воду. Эффект «вау» производили и менее экстравагантные выходы звезды: ее фигура в облегающих мини-платьях и скинни-джинсах никогда не оставляла поклонников равнодушными.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Спортшик стал модной аксиомой гардероба Сары, которая все чаще стала играть на стороне максимального комфорта. Трио из любимых скинни, принтованной блузки и жокейских сапогов могло смело оказать на красной дорожке, а для презентаций и других светских мероприятий актриса выбирала объемные бомберы, свитшоты oversize и броские аксессуары. Внимания заслуживает образ Геллар на хеллоуинской вечеринке в 2017 году, когда звезда подразнила фанатов не только загадочным боди-артом и радужными волосами, но и ультракороткими шортами из денима.
2019 – 2020 гг.
Фото: GettyImages
Кажется, самая эффектная эпоха в эволюции стиля Сары Мишель Геллар только начинается, а экстремально короткие юбки и пикантные декольте снова в деле. Звезда демонстрирует шикарную фигуру, уверенно дефилирует на запредельно высоких шпильках и предпочитает не носить бра даже с самыми нескромными вырезами. Монолук — прием, которым блондинка пользуется наиболее часто, умело балансируя между базовой гаммой и самыми сочными оттенками.
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Фото: Eastnews, GettyImages, Dpa, Globallook, Instagram @sarahmgellar
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