От нежных комбинаций до мерцающих платьев-макси: как менялся стиль Риз Уизерспун с 2000-х годов и до наших дней
Фото: GettyImages
2002 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
В реальной жизни Уизерспун не так часто делает ставки на розовый цвет, но часто выбирает стиль baby doll и эффектные миди-платья с экстремально глубоким декольте. На премьеру второй части фильма «Блондинка в законе» в 2003 году актриса пришла в довольно простом платье с растительным паттерном и деталями цвета фуксии. Даже за свободным силуэтом трудно было скрыть заметно округлившийся живот — тогда Риз была беременна вторым ребенком от первого брака с актером Райаном Филиппом.
2007 – 2011 гг.
Фото: Globallook
Наряды этого периода становятся более смелыми, а длина стремится к минимуму. Актриса все чаще выходит в свет в нескромных мини без бретелей, подчеркивая силуэт облегающими фасонами, а длину ног — запредельно высокими шпильками. Быть может, развод с супругом в 2008 году откликнулся желанием восхищать поклонников еще сильнее? В любом случае, миссия удалась!
2012 – 2015 гг.
Фото: Globallook
В 2010 году Уизерспун встретила вторую любовь своей жизни — агента молодых талантов Джима Тота, и в 2011-м пара узаконила отношения. Стиль звезды стал более зрелым, а наряды — сдержанными. Неудивительно, ведь совсем скоро после свадьбы актриса станет мамой в третий раз. Все чаше Риз появляется на красной дорожке в макси, но никогда не забывает подчеркнуть стройную талию и зону декольте. Длинные платья без бретелей и с фигурными вырезами демонстрируют безупречную совместимость с женственными изгибами фигуры.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Элегантные платья-«русалки» и силуэтные макси с разрезами от бедра буквально стали визитной карточкой Уизерспун. Всегда минимум деталей, понятный крой и лаконичные дополнения — классические лодочки или босоножки в стиле party shoes, благородный блеск увесистых бриллиантов. Актриса не изменяет привычному образу блондинки, но часто экспериментирует с цветом нарядов, то добавляя блеск в пламенно-красные оттенки, то переходя на сторону пастельных тонов.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
За 2020 год Риз успела порадовать поклонников эффектными выходами на главных кинопремиях мира. В январе актриса появилась на «Золотом глобусе» в кипенно-белом платье с асимметричным лифом на одно плечо, а через несколько недель в прямом смысле блистала на церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США в наряде с дерзким разрезом, щедро декорированном кристаллами. Ставку на глиттер звезда сделала, отправляясь на вечеринку Vanity Fair после вручения «Оскара»: в силуэтном миди, сплошь усыпанном стразами, Уизерспун показала, что значит сиять.
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Фото: Dpa, GettyImages, Eastnews, Globallook
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