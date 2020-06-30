От нежных комбинаций до мерцающих платьев-макси: как менялся стиль Риз Уизерспун с 2000-х годов и до наших дней

За 2020 год Риз успела порадовать поклонников эффектными выходами на главных кинопремиях мира. В январе актриса появилась на «Золотом глобусе» в кипенно-белом платье с асимметричным лифом на одно плечо, а через несколько недель в прямом смысле блистала на церемонии вручения Премии Гильдии киноактеров США в наряде с дерзким разрезом, щедро декорированном кристаллами. Ставку на глиттер звезда сделала, отправляясь на вечеринку Vanity Fair после вручения «Оскара»: в силуэтном миди, сплошь усыпанном стразами, Уизерспун показала, что значит сиять.

Ранее мы рассказывали, как за последние 30 лет изменился стиль любительницы эпатажных выходов Мэрайи Кэри. О появлении актрисы в кружевных чулках и бельевом боди, сочетаниях рваных джинсах и блестящих бра — на Passion.ru.