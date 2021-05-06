От классики до гламура: 10 самых модных джинсовок сезона весна-лето 2021

Берем пример с Ирины Шейк, которая каждый свой выход на прогулку с дочкой по Манхэттену превращает в модное дефиле. Не так давно модель показала многообещающий тренд, который все тут разобрали на детали. В главной роли — костюм Vivienne Westwood из денима, принт которого цитирует искусство Ренессанса. Ирина вдохновилась панк-эстетикой, которая живет и торжествует в ДНК бренда, и дополнила образ брутальными ботинками Burberry с грубой металлической фурнитурой. Возьмите тренд на карандаш и не выпускайте из виду фантазийные джинсовки, если встретите их на шопинге.

Ранее мы обсуждали, как стильно носить бланковую рубашку, миксуя самые разные образы: от прилежной отличницы до плохой девчонки. Три стильные идеи сочетаний и удачные звездные примеры ищите в материале Passion.ru.