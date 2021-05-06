От классики до гламура: 10 самых модных джинсовок сезона весна-лето 2021
Фото: Instagram @beyonce
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Фото: Архивы пресс-служб
Мы собрали джинсовки всех мастей из актуальных коллекций, и вот что получилось: классические оттенки денима правят бал в этом сезоне, и периодически к ним присоединяются забавные принты, аппликации, патчи и гранжевые потертости. А если такой вы уже обзавелись — самое время отыграться на цветах и текстурах. Спойлер: будет ярко!
Фото: Globallook
Кстати, в деним советуем наряжаться с головы до ног, как это делают Белла Хадид и Бейонсе. Прием называют «канадский смокинг» — микс из нескольких джинсовых деталей, родственных по цветовой гамме.
Светлый деним
В переходе на светлую сторону не забудьте захватить небесно-голубой деним. Бейонсе, например, примерила комплект из объемной стеганной джинсовки, трикотажного топа с вырезом каре и ультракороткой юбкой. В дополнение — акцентные украшения и широкий пояс с цепями и броскими пряжками вроде тех, что носили в 2000-х.
Классика
Фото: Instagram @laura_eguizabal
Деним в оттенке индиго — классика жанра, которая не нуждается в дополнительном представлении. Присмотритесь к комплекту инфлюенсера Лауры Эгвизабал: насыщенный цвет, никаких потертостей и ничего лишнего. Вердикт однозначен — носить! А за модным трофеем советуем отправляться прямо сейчас.
Необычные
Фото: Eastnews
Берем пример с Ирины Шейк, которая каждый свой выход на прогулку с дочкой по Манхэттену превращает в модное дефиле. Не так давно модель показала многообещающий тренд, который все тут разобрали на детали. В главной роли — костюм Vivienne Westwood из денима, принт которого цитирует искусство Ренессанса. Ирина вдохновилась панк-эстетикой, которая живет и торжествует в ДНК бренда, и дополнила образ брутальными ботинками Burberry с грубой металлической фурнитурой. Возьмите тренд на карандаш и не выпускайте из виду фантазийные джинсовки, если встретите их на шопинге.
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Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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