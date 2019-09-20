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От классических скинни до моделей в духе 80-х: самые стильные джинсы осеннего сезона

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Celine

Фото: Vogue.com

Деним осенью определенно незаменим, и одной парой в этом сезоне ограничиться явно не выйдет. Первое, что предстоит найти – безупречные базовые джинсы из темного денима с минимальными потертостями. Статус самых многофункциональных уже давно закрепился за скинни средней и высокой посадки и классическими прямыми. А для ярких образов – модели в стиле 80-х, асимметричный крой, акцентные детали и колор-блок. Знакомимся с самыми актуальными претендентами на место ваших фаворитов!

Джинсы-бойфренды

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Springfield, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Женская мода успела позаимствовать многое из мужского гардероба и останавливаться на этом точно не собирается. Джинсы-бойфренды, отличающиеся свободным силуэтом, средней или высокой посадкой и укороченными низами, мы смело сочетаем с кроссовками в стиле 90-х и классическими лодочками на шпильках, носим с базовыми футболками и строгими рубашками.

В этом сезоне модели стремятся к гиперобъему. Наблюдаем любопытную закономерность: чем больше джинсы походят на мужские, тем элегантнее смотрятся на хрупкой женской фигуре.

Базовые джинсы-скинни

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Guess Jeans, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Классические узкие джинсы – та самая деталь функционального гардероба, которая не нуждается в лестных комплиментах. Эта модель позволит подчеркнуть нужное, а при правильном подходе – скрыть лишнее. Просто выбирайте правильную посадку (чем выше, тем лучше), темную цветовую гамму и эластичный деним. Темно-синие и черные скинни стали отличной альтернативой любым строгим брюкам по фигуре, так что смело сочетайте их с блузками и удлиненными блейзерами в рамках офисного дресс-кода.

Джинсы-бананы

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Mango, 2 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

В восьмидесятых эта модель была объектом желания многих, а сегодня ее возращение мы все же рекомендуем отметить новой парой. Джинсы-бананы отличает высокая посадка и объем по линии бедер, созданный за счет складок на поясе. Книзу модель зауженная, может иметь подвороты. Следовать в ногу с трендами и оставаться женственной поможет правильная обувь. Совмещайте джинсы-бананы с лаконичными лодочками и ботильонами на шпильке, дополняйте кроп-топами и блейзерами oversize.

Клеш из 80-х

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Max & Co/Yoox, 6 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще один диалог с модой восьмидесятых помогают дизайнерам вести джинсы-клеш. Скромностью прием этой осенью не отличается – чем шире, тем луче. Признаки безупречной пары остаются неизменными: завышенная линия талии, темный деним, длина, закрывающая половину каблука.

Джинсы-франкенштейны

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J Brand/Yoox, 10 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Тренд на осознанное потребление набирает обороты и вдохновляет дизайнеров демонстрировать максимально творческий подход. Мода на джинсы-франкенштейны – повод задуматься не только о покупке трендовых джинсов, но и дать вторую жизнь старым. Это – настоящий модный конструктор, будто собранный сразу из нескольких пар.

Трудно набраться смелости для самых оригинальных моделей сезона? Тогда присмотритесь к технике колор-блок, которая была популярная в 60-е. Такие джинсы будут совмещать сразу несколько оттенков денима с резкими их переходами.

Джинсы с поясом

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Balmain, 39 921 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Осенние тенденции продумали все за нас – теперь в подборе пояса к вашим новым джинсам нет никакой необходимости. Актуальные модели уже имеют его в комплекте, составляя единый ансамбль с денимом. Главное такого модного союза – смещение акцента на линию талии.

Рваные джинсы

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H&M, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если вы случайно порвали джинсы – не спешите расстраиваться, ведь теперь они в топе трендов. Многочисленными разрезами на дениме уже вряд ли можно удивить, но рваные джинсы в этом сезоне выглядят так, будто бы разрезы были сделаны совершенно случайно. Одна из главных модных фишек осени – необработанные низы, нередко даже асимметричные. Берем на заметку!

Белый деним

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H&M, 1 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Все еще не решились на белоснежные джинсы для осеннего гардероба? Время тотального пересмотра взглядов. Дизайнеры предлагают продлить лето и освежить серые осенние будни. Носим с контрастными кожаными ремнями с массивными пряжками, заправляем в ботинки-милитари и остромодные казаки. А главное – наслаждаемся абсолютной сочетаемостью белых джинсов с любыми цветами и фактурами.

Вооружаемся модными идеями из нашей сводки трендов и отправляемся на поиски идеальной пары. А заодно – подбираем к ней идеальную обувь, в чем вам поможет краткий гид по тенденциям из осенних коллекций.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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