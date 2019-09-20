От классических скинни до моделей в духе 80-х: самые стильные джинсы осеннего сезона

Джинсы-бойфренды
Фото: Архивы пресс-служб
Женская мода успела позаимствовать многое из мужского гардероба и останавливаться на этом точно не собирается. Джинсы-бойфренды, отличающиеся свободным силуэтом, средней или высокой посадкой и укороченными низами, мы смело сочетаем с кроссовками в стиле 90-х и классическими лодочками на шпильках, носим с базовыми футболками и строгими рубашками.
В этом сезоне модели стремятся к гиперобъему. Наблюдаем любопытную закономерность: чем больше джинсы походят на мужские, тем элегантнее смотрятся на хрупкой женской фигуре.
Базовые джинсы-скинни
Фото: Архивы пресс-служб
Классические узкие джинсы – та самая деталь функционального гардероба, которая не нуждается в лестных комплиментах. Эта модель позволит подчеркнуть нужное, а при правильном подходе – скрыть лишнее. Просто выбирайте правильную посадку (чем выше, тем лучше), темную цветовую гамму и эластичный деним. Темно-синие и черные скинни стали отличной альтернативой любым строгим брюкам по фигуре, так что смело сочетайте их с блузками и удлиненными блейзерами в рамках офисного дресс-кода.
Джинсы-бананы
Фото: Архивы пресс-служб
В восьмидесятых эта модель была объектом желания многих, а сегодня ее возращение мы все же рекомендуем отметить новой парой. Джинсы-бананы отличает высокая посадка и объем по линии бедер, созданный за счет складок на поясе. Книзу модель зауженная, может иметь подвороты. Следовать в ногу с трендами и оставаться женственной поможет правильная обувь. Совмещайте джинсы-бананы с лаконичными лодочками и ботильонами на шпильке, дополняйте кроп-топами и блейзерами oversize.
Клеш из 80-х
Фото: Архивы пресс-служб
Еще один диалог с модой восьмидесятых помогают дизайнерам вести джинсы-клеш. Скромностью прием этой осенью не отличается – чем шире, тем луче. Признаки безупречной пары остаются неизменными: завышенная линия талии, темный деним, длина, закрывающая половину каблука.
Джинсы-франкенштейны
Фото: Архивы пресс-служб
Тренд на осознанное потребление набирает обороты и вдохновляет дизайнеров демонстрировать максимально творческий подход. Мода на джинсы-франкенштейны – повод задуматься не только о покупке трендовых джинсов, но и дать вторую жизнь старым. Это – настоящий модный конструктор, будто собранный сразу из нескольких пар.
Трудно набраться смелости для самых оригинальных моделей сезона? Тогда присмотритесь к технике колор-блок, которая была популярная в 60-е. Такие джинсы будут совмещать сразу несколько оттенков денима с резкими их переходами.
Джинсы с поясом
Фото: Архивы пресс-служб
Осенние тенденции продумали все за нас – теперь в подборе пояса к вашим новым джинсам нет никакой необходимости. Актуальные модели уже имеют его в комплекте, составляя единый ансамбль с денимом. Главное такого модного союза – смещение акцента на линию талии.
Рваные джинсы
Фото: Архивы пресс-служб
Если вы случайно порвали джинсы – не спешите расстраиваться, ведь теперь они в топе трендов. Многочисленными разрезами на дениме уже вряд ли можно удивить, но рваные джинсы в этом сезоне выглядят так, будто бы разрезы были сделаны совершенно случайно. Одна из главных модных фишек осени – необработанные низы, нередко даже асимметричные. Берем на заметку!
Белый деним
Фото: Архивы пресс-служб
Все еще не решились на белоснежные джинсы для осеннего гардероба? Время тотального пересмотра взглядов. Дизайнеры предлагают продлить лето и освежить серые осенние будни. Носим с контрастными кожаными ремнями с массивными пряжками, заправляем в ботинки-милитари и остромодные казаки. А главное – наслаждаемся абсолютной сочетаемостью белых джинсов с любыми цветами и фактурами.
Вооружаемся модными идеями из нашей сводки трендов и отправляемся на поиски идеальной пары. А заодно – подбираем к ней идеальную обувь, в чем вам поможет краткий гид по тенденциям из осенних коллекций.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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