От классических скинни до моделей в духе 80-х: самые стильные джинсы осеннего сезона

Женская мода успела позаимствовать многое из мужского гардероба и останавливаться на этом точно не собирается. Джинсы-бойфренды, отличающиеся свободным силуэтом, средней или высокой посадкой и укороченными низами, мы смело сочетаем с кроссовками в стиле 90-х и классическими лодочками на шпильках, носим с базовыми футболками и строгими рубашками.

В этом сезоне модели стремятся к гиперобъему. Наблюдаем любопытную закономерность: чем больше джинсы походят на мужские, тем элегантнее смотрятся на хрупкой женской фигуре.

Базовые джинсы-скинни