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От классических клетчатых до дерзких кожаных: 20 самых модных блейзеров этой осени

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Celine

Фото: Vogue.com

При выборе актуального блейзера дизайнеры настойчиво рекомендуют обратиться к моде 80-х, внимательно вчитаться и разобрать на цитаты. Одним из главных мотивов эпохи, помимо мотивов диско, стал стиль power dressing Начало сближения мужского гардероба и женского началось в 20-х, прошло через Коко Шанель и достигло своего пика в коллекциях Джорджо Армани. Гиперобъем, массивные плечи, максимум строгости и внимание к классическим формам – таков лейтмотив сезона. Запоминаем и действуем!

Блейзеры в клетку

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Guess Jeans, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Блейзеры в стиле лондонских денди подтвердили статус главных мастхэвов базового гардероба (и не только!). Обращаем внимание на клетку во всех ее вариациях: от шотландского тартана до контрастного «гусиного шага». Клетчатые пиджаки давно вышли за пределы делового стиля, свободно смешались с casual и образами для вечеринок. Смело надеваем их с брюками и юбками из кожи, дополняем ими расслабленные аутфиты с джинсами-бойфрендами, миксуем как с классической обувью на каблуке, так и с массивными кроссовками.

Двубортные блейзеры

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Laroom, 26 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальный двубортный блейзер вы узнаете сразу. Его приметы – длина до середины бедра, прямой крой, базовые цвета. Такую модель необходимо иметь на вооружении, причем как на случай важных переговоров, так и при неформальном общении. Даже самые строгие, на первый взгляд, модели успешно сыграют в тандеме с трикотажными платьями-миди, джинсами-скинни и остромодными брюками-палаццо.

Блейзеры oversize

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Yves Salomon, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Выстраиваем образ вокруг «плечистых» силуэтов в духе 80-х. Миссия номер один – выбрать безупречный блейзер oversize, и с главными модными установками сезона она выполнима. Не стоит опасаться объемных плеч и слегка округлой их линии, удлиненных фасонов и прямого кроя. Блейзеры с гипертрофированными плечами отлично впишутся в любые вариации делового стиля, продемонстрировав всю серьезность ваших намерений.

Приталенные блейзеры с поясом

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Akhmadullina Dreams, 9 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для вдохновения вспоминаем образы Мелании Трамп и испанской королевы Летиции. Их тайное оружие – приталенные вещи из плотных материалов, формирующие силуэт «песочные часы». Конкуренцию блейзеру с поясом в деле экспресс-коррекции фигуры найти трудно, поэтому он может смело претендовать на место вашего фаворита. Выбираем правильную длину (ориентир – середина бедра), сочетаем с темными джинсами-скинни или укороченными, слегка зауженными книзу строгими брюками.

Блейзеры из кожи

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Salvatore Santoro/Yoox, 36 950 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Пожалуй, самый дерзкий тренд сезона, завоевавший внимание дизайнеров и звезд street-style-хроник. Кожаные блейзеры в духе 90-х сыграют безупречную партию с легкими полупрозрачными тканями и фактурным трикотажем. Решившись на модный эксперимент, помните, что такая вещь претендует на главную роль в образе, но и контрастов не боится. Примером удачного сочетания может стать монохромный образ на основе кожаного блейзера и классической юбки-карандаша.

Перейдя из мужского гардероба, блейзеры по-хозяйски обосновались в женском. А в коллекциях весна-лето 2020 и вовсе получили все главные роли. О главных тенденциях с Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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