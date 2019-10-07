От классических клетчатых до дерзких кожаных: 20 самых модных блейзеров этой осени
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Блейзеры в клетку
Фото: Архивы пресс-служб
Блейзеры в стиле лондонских денди подтвердили статус главных мастхэвов базового гардероба (и не только!). Обращаем внимание на клетку во всех ее вариациях: от шотландского тартана до контрастного «гусиного шага». Клетчатые пиджаки давно вышли за пределы делового стиля, свободно смешались с casual и образами для вечеринок. Смело надеваем их с брюками и юбками из кожи, дополняем ими расслабленные аутфиты с джинсами-бойфрендами, миксуем как с классической обувью на каблуке, так и с массивными кроссовками.
Двубортные блейзеры
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальный двубортный блейзер вы узнаете сразу. Его приметы – длина до середины бедра, прямой крой, базовые цвета. Такую модель необходимо иметь на вооружении, причем как на случай важных переговоров, так и при неформальном общении. Даже самые строгие, на первый взгляд, модели успешно сыграют в тандеме с трикотажными платьями-миди, джинсами-скинни и остромодными брюками-палаццо.
Блейзеры oversize
Фото: Архивы пресс-служб
Выстраиваем образ вокруг «плечистых» силуэтов в духе 80-х. Миссия номер один – выбрать безупречный блейзер oversize, и с главными модными установками сезона она выполнима. Не стоит опасаться объемных плеч и слегка округлой их линии, удлиненных фасонов и прямого кроя. Блейзеры с гипертрофированными плечами отлично впишутся в любые вариации делового стиля, продемонстрировав всю серьезность ваших намерений.
Приталенные блейзеры с поясом
Фото: Архивы пресс-служб
Для вдохновения вспоминаем образы Мелании Трамп и испанской королевы Летиции. Их тайное оружие – приталенные вещи из плотных материалов, формирующие силуэт «песочные часы». Конкуренцию блейзеру с поясом в деле экспресс-коррекции фигуры найти трудно, поэтому он может смело претендовать на место вашего фаворита. Выбираем правильную длину (ориентир – середина бедра), сочетаем с темными джинсами-скинни или укороченными, слегка зауженными книзу строгими брюками.
Блейзеры из кожи
Фото: Архивы пресс-служб
Пожалуй, самый дерзкий тренд сезона, завоевавший внимание дизайнеров и звезд street-style-хроник. Кожаные блейзеры в духе 90-х сыграют безупречную партию с легкими полупрозрачными тканями и фактурным трикотажем. Решившись на модный эксперимент, помните, что такая вещь претендует на главную роль в образе, но и контрастов не боится. Примером удачного сочетания может стать монохромный образ на основе кожаного блейзера и классической юбки-карандаша.
Перейдя из мужского гардероба, блейзеры по-хозяйски обосновались в женском. А в коллекциях весна-лето 2020 и вовсе получили все главные роли. О главных тенденциях с Недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!