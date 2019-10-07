От классических клетчатых до дерзких кожаных: 20 самых модных блейзеров этой осени

Блейзеры в стиле лондонских денди подтвердили статус главных мастхэвов базового гардероба (и не только!). Обращаем внимание на клетку во всех ее вариациях: от шотландского тартана до контрастного «гусиного шага». Клетчатые пиджаки давно вышли за пределы делового стиля, свободно смешались с casual и образами для вечеринок. Смело надеваем их с брюками и юбками из кожи, дополняем ими расслабленные аутфиты с джинсами-бойфрендами, миксуем как с классической обувью на каблуке, так и с массивными кроссовками.

Двубортные блейзеры