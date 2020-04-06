От классических двубортных до эффектных кожаных: самые модные тренчи этой весны
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Классический тренч
Фото: Архивы пресс-служб
Эполеты на плечах, контрастная фурнитура, манжеты на застежке в классическом тренчкоте возглавляет гамма бежевых оттенков. От классического «кэмэл» до более светлых песочных. Актуальный тренч для весны и прохладного лета имеет длину миди и абсолютно свободный силуэт. Кстати, в этом сезоне дизайнеры предлагают носить его не только как вариант верхней одежды, но и в качестве платья — поверх кружевного белья и с лаконичными лодочками на шпильке.
Защитные оттенки
Фото: Архивы пресс-служб
Стиль милитари празднует новую победу этой весной, и все оттенки военной спецовки переходят в наш гардероб. Между стилем и практичностью ставится знак равенства, когда на вооружении есть длинный тренч цвета хаки или насыщенного оливкового. А главное — эта деталь совершенно точно совместима с образами в любом формате: от дерзких коктейльных до расслабленных casual-аутфитов.
Дерзкая кожа
Фото: Архивы пресс-служб
Для тех, кто заскучал по главным трендам сезона и «выгуливает» их только во время домашних примерок, кожаный тренч точно станет верным союзником. А период домашней самоизоляции — как раз еще один повод пересмотреть легендарный фильм «Матрица», чтобы вдохновиться образом его героини Тринити. Правда, помимо черного, тренчи из кожи приобретают самые разнообразные оттенки: от терракотового до насыщенного винного и даже с «хищными» мотивами.
Джинсы — лучшие друзья свободных тренчей. Разбирая на цитаты моду прошлых десятилетий, приступаем к поиску винтажных сокровищ — джинсов-бананов и варенок. Подробнее о главных трендах в дениме читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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