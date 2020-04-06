От классических двубортных до эффектных кожаных: самые модные тренчи этой весны

Для тех, кто заскучал по главным трендам сезона и «выгуливает» их только во время домашних примерок, кожаный тренч точно станет верным союзником. А период домашней самоизоляции — как раз еще один повод пересмотреть легендарный фильм «Матрица», чтобы вдохновиться образом его героини Тринити. Правда, помимо черного, тренчи из кожи приобретают самые разнообразные оттенки: от терракотового до насыщенного винного и даже с «хищными» мотивами.

Джинсы — лучшие друзья свободных тренчей. Разбирая на цитаты моду прошлых десятилетий, приступаем к поиску винтажных сокровищ — джинсов-бананов и варенок. Подробнее о главных трендах в дениме читайте на Passion.ru.