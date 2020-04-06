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От классических двубортных до эффектных кожаных: самые модные тренчи этой весны

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Dolce & Gabbana

Фото: Архивы пресс-служб

Совсем скоро ситуация в мире наладится и мы вернемся к прежнему ритму жизни. Главное — выйти на прощание с самоизоляцией во всеоружии! Тренчкот в повседневном базовом наборе — абсолютный мастхэв, который отлично сочетается как с маленьким черным платьем, так и с рваными джинсами-бойфрендами. Добавляйте остромодные модели сезона в список желаний вместе с Passion.ru!

Классический тренч

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Boohoo, 2 799 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Эполеты на плечах, контрастная фурнитура, манжеты на застежке в классическом тренчкоте возглавляет гамма бежевых оттенков. От классического «кэмэл» до более светлых песочных. Актуальный тренч для весны и прохладного лета имеет длину миди и абсолютно свободный силуэт. Кстати, в этом сезоне дизайнеры предлагают носить его не только как вариант верхней одежды, но и в качестве платья — поверх кружевного белья и с лаконичными лодочками на шпильке.

Защитные оттенки

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Boohoo, 1 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Стиль милитари празднует новую победу этой весной, и все оттенки военной спецовки переходят в наш гардероб. Между стилем и практичностью ставится знак равенства, когда на вооружении есть длинный тренч цвета хаки или насыщенного оливкового. А главное — эта деталь совершенно точно совместима с образами в любом формате: от дерзких коктейльных до расслабленных casual-аутфитов.

Дерзкая кожа

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Topshop, 9 380 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для тех, кто заскучал по главным трендам сезона и «выгуливает» их только во время домашних примерок, кожаный тренч точно станет верным союзником. А период домашней самоизоляции — как раз еще один повод пересмотреть легендарный фильм «Матрица», чтобы вдохновиться образом его героини Тринити. Правда, помимо черного, тренчи из кожи приобретают самые разнообразные оттенки: от терракотового до насыщенного винного и даже с «хищными» мотивами.

Джинсы — лучшие друзья свободных тренчей. Разбирая на цитаты моду прошлых десятилетий, приступаем к поиску винтажных сокровищ — джинсов-бананов и варенок. Подробнее о главных трендах в дениме читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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