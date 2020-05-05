От имиджа панк-принцессы до эпатажной леди: как менялся стиль Гвен Стефани с 1990-х годов и до наших дней

Многодетная мама Гвен Стефани продолжает экспериментировать и выбирать максимально смелые образы для светских выходов. Чего стоит один Met Gala в 2019 году, когда певица щеголяла не вечере в роскошной белоснежной шубе со шлейфом, экстремально коротком платье, расшитом кристаллами, и на запредельно высоких шпильках.

Об эволюции стиля Кэти Холмс, которая сменила элегантность на casul и комфорт, читайте в материале Passion.ru.