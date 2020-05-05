От имиджа панк-принцессы до эпатажной леди: как менялся стиль Гвен Стефани с 1990-х годов и до наших дней
Фото: Eastnews
1998 г.
Фото: GettyImages
Огромные платформы в духе 90-х, многослойность, эксперименты с цветом волос и мейкапом — все это сопровождало имидж панк-принцессы Гвен. Певица смело выходила на красную дорожку в бра, демонстрируя многочисленные татуировки и редко изменяла любимому оттенку насыщенной алой помады. Гранж эстетика и эпатажные образы в духе Лондона 70-х годов останутся с певицей надолго.
2000 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
В начале 2000-х Стефани вдохновлялась образом Мерилин Монро, совместив его с бунтарским панк-стилем. Каре с крупными локонами, тонкие брови, красная помада плавно превратились в трейдмарку звезды еще в самом начале ее карьеры. Правда, в отличие от элегантных платьев Мерилин, Стефани носила джинсы с ультранизкой посадкой, открывала пресс короткими топами и дополняла аутфиты тяжеловесными металлическими украшениями.
2006 – 2010 гг.
Фото: Eastnews
В этот период артистка превратилась в истинную леди, появляясь на красной дорожке в эффектных силуэтных платьях и с начесом в духе 60-х. «Хищные» принты, металлические текстуры, мерцание и всегда запредельно высокие шпильки — такова универсальная формула стиля Стефани.
2011 – 2015 гг.
Фото: Globallook
В череде скромных макси самых консервативных цветов Гвен находит места излюбленным панк-деталям — бесформенным спортивным костюмам, расшитым пайетками и яркими патчами, рваным джинсам и порой не самым скромным нарядам. Кто, как не бунтарка Стефани, может появиться на красной дорожке в абсолютно прозрачной юбке-макси, под которой — ничего?
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Без чего трудно представить Стефани (кроме эффектного блонда и красной помады) — черные колготки в сеточку, дерзкие ботфорты на высоких каблуках и миниатюрные платья. Почему бы и нет — певица смело демонстрирует безупречную фигуру и бесконечно длинные ноги, все чаще возвращаясь к панк-эстетике.
2019 – 2020 гг.
Фото: Globallook
Многодетная мама Гвен Стефани продолжает экспериментировать и выбирать максимально смелые образы для светских выходов. Чего стоит один Met Gala в 2019 году, когда певица щеголяла не вечере в роскошной белоснежной шубе со шлейфом, экстремально коротком платье, расшитом кристаллами, и на запредельно высоких шпильках.
Об эволюции стиля Кэти Холмс, которая сменила элегантность на casul и комфорт, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, Eastnews, GettyImages, Instagram
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