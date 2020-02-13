### Цветной монолук Смелое заявление, которое буквально в один голос сделали дизайнеры, — цветные монолуки, причем из самых экспериментальных оттенков. В фокусе оказался электрический синий, золотистый лайм, охристый желтый и цвет свежескошенной травы. За то, чтобы одеться в один тон с ног до головы, выступили Sally LaPointe, Gabriela Hearst и Carolina Herrera.### «Животные» принты Хищные звери снова выбираются из диких зарослей в бетонные джунгли. И на этот раз никаких послаблений: если «леопард», то в формате total look, если текстуры — то с глянцевым блеском. Пока вы раздумываете, поддаться господству анималистических принтов или нет, предлагаем обзавестись как минимум одной акцентной деталью. Например, удлиненным двубортным блейзером, кепи или целым брючным костюмом.### Готические мотивы Готические принцессы в этом сезоне выбирают монолуки, при этом разбавляют их будуарными деталями — акцентными микросумками и атласными туфлями контрастных цветов. Лейтмотивом коллекций Zimmermann, Khaite, Vera Wang стал благородный бархат, а вместе с ним — дерзкая кожа, полупрозрачное кружево с самыми разнообразными паттернами, и гиперобъемные рукава в лучших традициях эпохи Марии-Антуанетты.### Дерзкая кожа Всеобщее модное помешательство на коже продолжается, и такие бренды, как Proenza Schouler, Coach, Adeam и Sally LaPointe, настоятельно советуют не прятать кожаные тренчи, брюки и юбки-карандаши в дальний ящик. Их звездный час снова настанет в сезоне осень-зима 2020, причем с новой силой. Для самых смелых — монохромные образы из цветной кожи и сочетание дерзкой фактуры с мехом.### Фатин, воланы и гиперобъем Не обошлось на нью-йоркском подиуме и без драматичных сюжетов и вариаций на тему моды времен Марии-Антуанетты. Море невесомого фатина, гипертрофированные воланы, неисчислимое множество оборок — все это стало лейтмотивом коллекций Carolina Herrera, Prabal Gurung и Vera Wang. Вердикт: обзавестись как минимум блузкой с объемными рукавами и жабо, а в идеале — ярким коктейльным платьем с несколькими ярусами из воланов. С 20 по 23 января в Париже прошла Неделя высокой моды. Passion.ru собрал руководство по главным тенденциям сезона — подробнее читайте здесь. Фото: Vogue.comПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!