От элегантных приталенных до моделей в духе спортшик: самые модные платья весна-лето 2020
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Фото: Vogue.com
Растительные принты и тропики
Фото: Архивы пресс-служб
Растительные принты и тропические мотивы расширили свои зоны влияния в топе трендов сезона. Вариации на тему флористики претендуют на место в нашем гардеробе. Среди фаворитов — сдержанные модели с воротниками-стойками, платья off-shoulder (с открытыми плечами) с пестрыми принтами и настоящее буйство красок, которые разбавляют самые лаконичные силуэты.
Платья в цветную полоску
Фото: Архивы пресс-служб
Среди главных принтов сезона — классическая полоска, в которую дизайнеры добавили больше цвета. Здесь — эффектные макси в морском стиле, силуэтные модели в вертикальную полоску (пожалуй, лучший экспресс-метод визуальной коррекции фигуры), романтичные мини с объемными рукавами в духе шекспировских героинь. Даже если очутиться в них на побережье океана в ближайшее время возможности не представится, они отлично сыграют в аутфитах для города.
Платье-рубашка
Фото: Архивы пресс-служб
Для работы в режиме home office свободное платье-рубашка — всегда верная тактика. Эта деталь — о максимальном комфорте и свободе движений, но в то же время — о секундной готовности к внезапным видеозвонкам. Совсем не важно, каким будет дополнение — домашние тапочки и пучок на голове или эффектные мюли на шпильках и акцентные украшения.
Платье-футболки и поло
Фото: Архивы пресс-служб
Продолжая тему комфорта, заостряем внимание на платьях-футболках и поло. Отличный вариант как для прогулок с питомцем на сто метров, так и для позднего завтрака с подругами. Свободный силуэт, мягкий трикотаж и базовые цвета — универсальные правила для спортшик-образов с кроссовками и кедами.
Ранее мы рассказывали, какие тренчи захватили сердца дизайнеров и первых модниц в этом сезоне. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
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