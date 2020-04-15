От элегантных приталенных до моделей в духе спортшик: самые модные платья весна-лето 2020

Перестановки в нашей реальности коснулись и моды: поводов выйти на улицу становится все меньше, однако, каждая возможность — настоящий праздник. Совсем скоро все изменится, и остромодные платья весенне-летнего сезона дождутся своего модного часа. А пока — составляем список желаний, которые найдут применение как во время прогулок, так и для онлайн-встреч.