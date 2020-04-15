passion.ru

От элегантных приталенных до моделей в духе спортшик: самые модные платья весна-лето 2020

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 28

Altuzarra

Фото: Vogue.com

Перестановки в нашей реальности коснулись и моды: поводов выйти на улицу становится все меньше, однако, каждая возможность — настоящий праздник. Совсем скоро все изменится, и остромодные платья весенне-летнего сезона дождутся своего модного часа. А пока — составляем список желаний, которые найдут применение как во время прогулок, так и для онлайн-встреч.

Растительные принты и тропики

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 5

United Colors of Benetton, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Растительные принты и тропические мотивы расширили свои зоны влияния в топе трендов сезона. Вариации на тему флористики претендуют на место в нашем гардеробе. Среди фаворитов — сдержанные модели с воротниками-стойками, платья off-shoulder (с открытыми плечами) с пестрыми принтами и настоящее буйство красок, которые разбавляют самые лаконичные силуэты.

Платья в цветную полоску

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

Longchamp, 40 400 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Среди главных принтов сезона — классическая полоска, в которую дизайнеры добавили больше цвета. Здесь — эффектные макси в морском стиле, силуэтные модели в вертикальную полоску (пожалуй, лучший экспресс-метод визуальной коррекции фигуры), романтичные мини с объемными рукавами в духе шекспировских героинь. Даже если очутиться в них на побережье океана в ближайшее время возможности не представится, они отлично сыграют в аутфитах для города.

Платье-рубашка

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Marc Cain, 40 200 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для работы в режиме home office свободное платье-рубашка — всегда верная тактика. Эта деталь — о максимальном комфорте и свободе движений, но в то же время — о секундной готовности к внезапным видеозвонкам. Совсем не важно, каким будет дополнение — домашние тапочки и пучок на голове или эффектные мюли на шпильках и акцентные украшения.

Платье-футболки и поло

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 4

DKNY, 11 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Продолжая тему комфорта, заостряем внимание на платьях-футболках и поло. Отличный вариант как для прогулок с питомцем на сто метров, так и для позднего завтрака с подругами. Свободный силуэт, мягкий трикотаж и базовые цвета — универсальные правила для спортшик-образов с кроссовками и кедами.

Ранее мы рассказывали, какие тренчи захватили сердца дизайнеров и первых модниц в этом сезоне. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!