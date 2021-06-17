От джинсовых «микро» до бермудов: 10 стильных пар шорт на лето
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Фото: Instagram @lenaperminova
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Елена Перминова призналась, что набрала за беременность 14,5 килограмма, но мы отказываемся верить! Мама четверых детей миксует джинсовые микрошорты с декольтированным корсетным топом, и вам советует. Актуальные модели на все случаи жизни вы найдете в галерее.
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Фото: Архивы пресс-служб
Этим летом с нами не прощаются бермуды (обратите внимание на модели из плотного хлопка и льна), шорты cut-off, напоминающие «модернизированные» вручную старые джинсы, боксерские шорты на резинке и модели максимально расслабленных силуэтов.
Как носить
Фото: Instagram @juliesfi
Жаркие, но дождливые дни порой загоняют в угол. Вооружайтесь зонтом и берите пример с француженки Жюли Феррери, которая рифмует мини-шорты из денима с легкой блузой с объемными рукавами и брутальными резиновыми сапогами в духе жокейских. Запомните силуэт и высоту — чуть ниже колен!
Фото: Instagram @leoniehanne
Одна из самых стильных девушек Instagram Леони Ханне настоятельно рекомендует взять на карандаш сочетание объемных шорт высокой посадки, микротопа и блейзера длиной ниже середины бедра. Мимикрировать под солнечные дни инфлюенсер взялась с помощью микса теплых оттенков латте и яркого желтого, которые эффектно «подружились» в образе.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek
Перниль Тейсбек делает ставку на хлопок и не проигрывает: лазурно-голубая двойка из рубашки oversize и свободных шорт идеальна и для неспешных прогулок в выходной день, и для отпуска. В пару к ней — базовый топ, массивные сандалии и акцентная it-bag — в доказательство того, что чем проще look, тем лучше.
Фото: Instagram @ashleygraham
Велосипедки в этом сезоне вернулись, причем с триумфом. Стритстайл-хроники селебрити заполонили облегающие спортивные шорты всех мастей: от ультракоротких до моделей по колено. Носите с толстовкой бойфренда и мюли на шпильках, как Эшли Грэм, или в комплекте с микротопом и объемными сандалиями, как Оливия Калпо.
Фото: Eastnews
Ранее мы рассказывали, как стильно носить льняные вещи в жару. Доказываем на примерах звезд, что лен — это нескучно, и собираем сразу три остромодных образа для свиданий, вечеринок и прогулок. Подробности — в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб
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