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От джинсовых «микро» до бермудов: 10 стильных пар шорт на лето

Столбики термометров поднимаются все выше, и мы надеемся, что солнечная погода с нами надолго. Потому и советуем провести ревизию летнего гардероба на предмет шортов — легких, актуальных, подчеркивающих нужное. В этом сезоне выбирайте по фигуре и по палитре, экспериментируйте с разными вариациями: от образов в духе 2000-х до городского сафари. В помощь — стильные примеры звезд и инфлюенсеров, а также 10 ключевых моделей сезона по версии Passion.ru.
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Слайд, который
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Слайд, который
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

Выбор Passion.ru

Елена Перминова призналась, что набрала за беременность 14,5 килограмма, но мы отказываемся верить! Мама четверых детей миксует джинсовые микрошорты с декольтированным корсетным топом, и вам советует. Актуальные модели на все случаи жизни вы найдете в галерее.

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Слайд, который
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«Снежная Королева», 1 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Этим летом с нами не прощаются бермуды (обратите внимание на модели из плотного хлопка и льна), шорты cut-off, напоминающие «модернизированные» вручную старые джинсы, боксерские шорты на резинке и модели максимально расслабленных силуэтов.

Как носить

Жюли Феррери

Фото: Instagram @juliesfi

Жаркие, но дождливые дни порой загоняют в угол. Вооружайтесь зонтом и берите пример с француженки Жюли Феррери, которая рифмует мини-шорты из денима с легкой блузой с объемными рукавами и брутальными резиновыми сапогами в духе жокейских. Запомните силуэт и высоту — чуть ниже колен!

Леони Ханне

Фото: Instagram @leoniehanne

Одна из самых стильных девушек Instagram Леони Ханне настоятельно рекомендует взять на карандаш сочетание объемных шорт высокой посадки, микротопа и блейзера длиной ниже середины бедра. Мимикрировать под солнечные дни инфлюенсер взялась с помощью микса теплых оттенков латте и яркого желтого, которые эффектно «подружились» в образе.

Перниль Тейсбек

Фото: Instagram @pernilleteisbaek

Перниль Тейсбек делает ставку на хлопок и не проигрывает: лазурно-голубая двойка из рубашки oversize и свободных шорт идеальна и для неспешных прогулок в выходной день, и для отпуска. В пару к ней — базовый топ, массивные сандалии и акцентная it-bag — в доказательство того, что чем проще look, тем лучше.

Эшли Грэм

Фото: Instagram @ashleygraham

Велосипедки в этом сезоне вернулись, причем с триумфом. Стритстайл-хроники селебрити заполонили облегающие спортивные шорты всех мастей: от ультракоротких до моделей по колено. Носите с толстовкой бойфренда и мюли на шпильках, как Эшли Грэм, или в комплекте с микротопом и объемными сандалиями, как Оливия Калпо.

Оливия Калпо

Фото: Eastnews

Ранее мы рассказывали, как стильно носить льняные вещи в жару. Доказываем на примерах звезд, что лен — это нескучно, и собираем сразу три остромодных образа для свиданий, вечеринок и прогулок. Подробности — в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб

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