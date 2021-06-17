От джинсовых «микро» до бермудов: 10 стильных пар шорт на лето

Столбики термометров поднимаются все выше, и мы надеемся, что солнечная погода с нами надолго. Потому и советуем провести ревизию летнего гардероба на предмет шортов — легких, актуальных, подчеркивающих нужное. В этом сезоне выбирайте по фигуре и по палитре, экспериментируйте с разными вариациями: от образов в духе 2000-х до городского сафари. В помощь — стильные примеры звезд и инфлюенсеров, а также 10 ключевых моделей сезона по версии Passion.ru.