От платьев с декольте до скромных костюмов: как менялся стиль Сандры Буллок с 90-х годов и до наших дней

В 2019 году Сандра Буллок крайне редко посещает светские мероприятия, но одно можно сказать наверняка – актриса в прекрасной форме и может похвастаться стройными ногами. Что она и сделала на премии ESPY Awards, надев брючный костюм в духе традиционного смокинга, но с бахромой.

Ранее мы рассказывали об эволюции стиля супермодели Хайди Клум, имидж которой с годами становится все ярче – об этом читайте на Passion.ru.