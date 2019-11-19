От платьев с декольте до скромных костюмов: как менялся стиль Сандры Буллок с 90-х годов и до наших дней
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
1998 – 1999 гг.
Фото: Globallook
Экстремально глубокие декольте и стиль готической принцессы – так можно описать имидж Буллок в конце 90-х, когда на пике популярности все еще был гранж. Если платья, то с акцентном на формы, если юбки – то в пол и максимально низкой посадки.
2000 – 2002 гг.
Фото: GettyImages
Модные эксперименты Буллок продолжаются, и в них есть место всему: от микроплатьев из полупрозрачной сетки, которые звезда смело носила с головокружительными шпильками, до будуарных шелковых миди и комбинаций. Цвета преимущественно базовые: от глубокого черного до бежевого и кипенно-белого.
2003 – 2006 гг.
Фото: Eastnews
Буллок определенно пришлись по вкусу тенденции из нулевых – актриса смело сочетала шифоновые платья-комбинации с джинсами-клеш с заниженной линией талии, носила платья в духе шекспировских героинь и крайне редко изменяла базовым цветам.
2007 – 2010 гг.
Фото: Eastnews
В элегантных платьях на одно плечо Сандра Буллок всегда на высоте, правда, нередко длина платьев в ее арсенале стремится к мини. Их она смело миксует с высокими шпильками и платформами, а стройные ноги подчеркивает плотными черными колготками.
2011 – 2013 гг.
Фото: Globallook
На красной дорожке актриса все чаще появляется в брючных костюмах, беря на вооружение свободные шелковые блейзеры и брюки в пижамном стиле, топы-бандо и укороченные, слегка зауженные книзу брюки. В повседневной жизни – Буллок предпочитает расслабленные образы с джинсами, трикотажными джемперами и футболками, и максимально удобной обувью.
2014 – 2018 гг.
Фото: Globallook
В этот период актриса делает все ставки на цвета и фактуры, и не проигрывает. Мини-платья конфетных цветов, экстремальные разрезы от бедра, глубокие декольте и лифы без бретелей сопровождают самые удачные образы Сандры. Одним из любимых цветов становится красный, оттенки которого Буллок умело рифмует в дерзкие монолуки.
2019 г.
Фото: GettyImages
В 2019 году Сандра Буллок крайне редко посещает светские мероприятия, но одно можно сказать наверняка – актриса в прекрасной форме и может похвастаться стройными ногами. Что она и сделала на премии ESPY Awards, надев брючный костюм в духе традиционного смокинга, но с бахромой.
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Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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