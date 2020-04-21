От бунтарок до истинных леди: Бекхэм, Трамп и другие знаменитости, кардинально сменившие стиль
Фото: Globallook
Мелания Трамп
Фото: GettyImages
Скандально известная модель в прошлом и первая леди в настоящем: Мелания Трамп — единственная жена президента США, которую мир видел без одежды. В этой роли миссис Трамп изменилась кардинально: место шелковых комбинаций с экстремально глубокими декольте и мини заняли классические тренчи, платья-футляры и «пуританские» платья скромной длины.
Виктория Бекхэм
Фото: Dpa
Виктория Бекхэм сегодня — ярая противница кроп-топов и микроскопических платьев с вырезами, не оставляющими места для фантазии. Элегантность — лейтмотив не только собственного стиля Виктории, но и ее коллекций. Чего не скажешь о ней в эпоху Spice Girls. Классическим брюкам, джинсам высокой посадки, элегантным жакетам звезда предпочитала минимум одежды и высокие шпильки.
Меган Маркл
Фото: Dpa
Страстные поцелуи и нескромные образы Маркл в сериале «Форс-мажоры» мир вспоминал еще долго. Став герцогиней Сассекской, Меган особо не жаловала предписания королевского протокола и постоянно попадалась на нарушениях. То появлялась в платье без колготок, то носила брюки, то сумки кросс-боди вместо клатчей. Зато на торжествах от прежней актрисы Маркл не оставалось и следа. Что ж, силуэтные платья-миди, лаконичные лодочки и затейливые шляпки ей к лицу.
Анджелина Джоли
Фото: GettyImages
Анджелина Джоли уже не первый год доказывает статус одной из самых элегантных леди Голливуда. Чего не скажешь о ней в начале 2000-х, когда актрису трудно было представить без дерзких кожаных брюк низкой посадки, остроносых ботильонов и коротких футболок с дерзкими принтами. Стиль подружки рокера трансформировался в роскошные платья-макси из струящихся тканей, силуэтные миди, шелковые комбинации, декорированные перьями, и лаконичные аксессуары.
Холли Берри
Фото: Dpa
Берри в начале нулевых шла в ногу с трендами: виднеющееся из-под одежды белье, пояса из кристаллов на бедрах, джинсы ультранизкой посадки. Выбирая, чем дополнить брюки или юбку, Холли делала ставку на бра или короткие топы. Сегодня актриса по-прежнему верна глубоким декольте, но теперь они украшают струящиеся макси-платья.
Памела Андерсон
Фото: Eastnews
В 1990-х бюст Памелы Андерсон был чуть ли не главной достопримечательностью Голливуда. И фигуру актриса всегда демонстрировала смело и откровенно, появляясь на красной дорожке в миниатюрных платьях и на шпильках. Сегодня скандально известная блондинка отказалась от прежних форм и без сожаления скрывает их под платьями с закрытым верхом.
Ева Лонгория
Фото: Eastnews
45-летняя Ева Лонгория примеряет новую роль — мамы. Поэтому особо не переживает за трансформации фигуры и не стремится вернуть прежнюю форму как можно быстрее. Если в начале 2000-х актриса уверенно щеголяла по красной дорожке в мини, то сегодня в ее арсенале все больше костюмов с классическими брюками и платьев свободных силуэтов.
Кейт Мосс
Фото: Dpa
На пике своей модельной карьеры Мосс пропагандировала гранж, носила свободную одежду, будто позаимствованную у бойфренда, не стеснялась юбок нескромной длины и смело выходила без нижнего белья. С годами страсти поутихли, в образах Кейт чаще всего выбирает безупречную базу, контраст черного и белого с акцентами в виде «хищных» принтов.
Джессика Симпсон
Фото: Globallook
Симпсон поддерживает образ стильной многодетной мамы, при этом смело публикует «домашние» фото в трениках и без мейкапа в своем Instagram. От ультракоротких топов и мини не осталось и следа. Теперь же в ход идут прямые пальто, свободные платья и брючные костюмы и комбинезоны.
Ранее мы рассказывали о звездах, которые носят одно и тоже, повторяя свои удачные (и не только) наряды по несколько раз. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: Globallook, Dpa, GettyImages, Eastnews
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!