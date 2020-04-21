От бунтарок до истинных леди: Бекхэм, Трамп и другие знаменитости, кардинально сменившие стиль

Симпсон поддерживает образ стильной многодетной мамы, при этом смело публикует «домашние» фото в трениках и без мейкапа в своем Instagram. От ультракоротких топов и мини не осталось и следа. Теперь же в ход идут прямые пальто, свободные платья и брючные костюмы и комбинезоны.

Ранее мы рассказывали о звездах, которые носят одно и тоже, повторяя свои удачные (и не только) наряды по несколько раз. Подробнее — на Passion.ru.