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От брючных костюмов до силуэтных макси: как менялся стиль Летиции Касты с 2000-х годов и до наших дней

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1999 г.

Фото: Globallook

Француженка Летиция Каста знает толк в шарме и элегантности, хотя и не прочь устроить бунт на красной дорожке. 41-летняя актриса и модель держит козыри в рукавах и точно знает, когда пускать их в ход. Один из главных — стройная фигура с бесконечными стройными ногами, которые Каста смело открывает максимально нескромными разрезами. Самые яркие выходы звезды за последние 20 лет — на Passion.ru.

2000 – 2005 гг.

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2000 г.

Фото: Dpa

Золотые сети, блестящие морские звезды и мерцающая бахрома — один из самых запоминающихся образов Летиции Касты, выбранный для фестиваля в Каннах в 2000 году. Переливы золота актриса часто применяла в качестве модной тактики для красной дорожке, но не реже отдавала предпочтение скромным макси консервативных цветов и объемных брючных костюмов с широкими брюками по типу мужских.

2008 – 2010 гг.

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2008 г.

Фото: Globallook

Маленькие черные платья, классические черные костюмы и принципиально неброские платья в пол Летиция рифмует с головокружительными шпильками и минимумом деталей. Все гениальное просто, и иногда не требует ничего, кроме эффектного клатча. В завершение —простые прически, нюдовый макияж.

2011 – 2015 гг.

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2011 г.

Фото: Globallook

Каста умело жонглирует самыми смелыми деталями. Дерзкая латексная юбка сбалансирована базовой рубашкой и лодочками, смелые разрезы на платьях компенсированы скромными лифами. Хотя некоторые появления Летиции на премьерах разных лет — настоящий фурор. Такие как, прозрачное платье из гипюра, повторившее подвиг 2012 года, когда модель появилась на красной дорожке в сетчатом платье без бра.

2016 – 2018 гг.

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2016 г.

Фото: Globallook

Скрывать нечего: Летиция Каста буквально не снимает платья с разрезом от бедра. Нередко они дополнены полупрозрачной сеткой, дерзкой «паутиной», гипюром или исполнены в благородном бархате. Всегда верный ход — пара классических лодочек на высоком каблуке и акцентные аксессуары.

2019 – 2020 гг.

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2019 г.

Фото: Eastnews

Элегантность — в простоте, собственно, как и роскошь. Летиция все чаще появляется на публике в костюмах с брюками-клеш, миксует комбинезоны в духе рабочей спецовки с эффектной обувью, умело носит «канадский смокинг» (сочетание нескольких вещей из денима в одном образе). Интересный look актриса продемонстрировала на одном светском мероприятии в Милане в 2019 году, процитировав моду нулевых при помощи шелковой рубашки, завязанной на талии, и юбки длины мидакси.

Наглядный пример элегантного стиля — Кэти Холмс, об аутфитах которой мы говорили ранее. О переходе от огненно-красных платьев на сторону расслабленного casual и любимых джинсах экс-супруги Тома Круза читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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