От брючных костюмов до силуэтных макси: как менялся стиль Летиции Касты с 2000-х годов и до наших дней

Элегантность — в простоте, собственно, как и роскошь. Летиция все чаще появляется на публике в костюмах с брюками-клеш, миксует комбинезоны в духе рабочей спецовки с эффектной обувью, умело носит «канадский смокинг» (сочетание нескольких вещей из денима в одном образе). Интересный look актриса продемонстрировала на одном светском мероприятии в Милане в 2019 году, процитировав моду нулевых при помощи шелковой рубашки, завязанной на талии, и юбки длины мидакси.

Наглядный пример элегантного стиля — Кэти Холмс, об аутфитах которой мы говорили ранее. О переходе от огненно-красных платьев на сторону расслабленного casual и любимых джинсах экс-супруги Тома Круза читайте на Passion.ru.