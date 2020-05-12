От брючных костюмов до силуэтных макси: как менялся стиль Летиции Касты с 2000-х годов и до наших дней
Фото: Globallook
2000 – 2005 гг.
Фото: Dpa
Золотые сети, блестящие морские звезды и мерцающая бахрома — один из самых запоминающихся образов Летиции Касты, выбранный для фестиваля в Каннах в 2000 году. Переливы золота актриса часто применяла в качестве модной тактики для красной дорожке, но не реже отдавала предпочтение скромным макси консервативных цветов и объемных брючных костюмов с широкими брюками по типу мужских.
2008 – 2010 гг.
Фото: Globallook
Маленькие черные платья, классические черные костюмы и принципиально неброские платья в пол Летиция рифмует с головокружительными шпильками и минимумом деталей. Все гениальное просто, и иногда не требует ничего, кроме эффектного клатча. В завершение —простые прически, нюдовый макияж.
2011 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Каста умело жонглирует самыми смелыми деталями. Дерзкая латексная юбка сбалансирована базовой рубашкой и лодочками, смелые разрезы на платьях компенсированы скромными лифами. Хотя некоторые появления Летиции на премьерах разных лет — настоящий фурор. Такие как, прозрачное платье из гипюра, повторившее подвиг 2012 года, когда модель появилась на красной дорожке в сетчатом платье без бра.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Скрывать нечего: Летиция Каста буквально не снимает платья с разрезом от бедра. Нередко они дополнены полупрозрачной сеткой, дерзкой «паутиной», гипюром или исполнены в благородном бархате. Всегда верный ход — пара классических лодочек на высоком каблуке и акцентные аксессуары.
2019 – 2020 гг.
Фото: Eastnews
Элегантность — в простоте, собственно, как и роскошь. Летиция все чаще появляется на публике в костюмах с брюками-клеш, миксует комбинезоны в духе рабочей спецовки с эффектной обувью, умело носит «канадский смокинг» (сочетание нескольких вещей из денима в одном образе). Интересный look актриса продемонстрировала на одном светском мероприятии в Милане в 2019 году, процитировав моду нулевых при помощи шелковой рубашки, завязанной на талии, и юбки длины мидакси.
Наглядный пример элегантного стиля — Кэти Холмс, об аутфитах которой мы говорили ранее. О переходе от огненно-красных платьев на сторону расслабленного casual и любимых джинсах экс-супруги Тома Круза читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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