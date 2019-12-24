От блестящих мини до строгих блейзеров: как менялся стиль Скарлетт Йоханссон c 2000-х годов и до наших дней

Скарлетт Йоханссон – известная американская актриса, звезда фильмов Вуди Аллена и Софии Копполы. С начала 2000-х годов ее стиль был явным символом эпохи – шелковые комбинации, топы в бельевом стиле и платья с бесконечными декольте. В ноябре 2019 года звезда отметила свое 35-летие и доказала, что смело может дать фору даже известным супермоделям. И сегодня Йоханссон без стеснения ставит акценты на линию декольте, роскошный бюст и стройные ноги. Как проходила эволюция стиля звезды и что из тенденций прошлых десятилетий все еще осталось в гардеробе Скарлетт – в новом материале Pasion.ru.