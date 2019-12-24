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От блестящих мини до строгих блейзеров: как менялся стиль Скарлетт Йоханссон c 2000-х годов и до наших дней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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2004 г.

Фото: Eastnews

Скарлетт Йоханссон – известная американская актриса, звезда фильмов Вуди Аллена и Софии Копполы. С начала 2000-х годов ее стиль был явным символом эпохи – шелковые комбинации, топы в бельевом стиле и платья с бесконечными декольте. В ноябре 2019 года звезда отметила свое 35-летие и доказала, что смело может дать фору даже известным супермоделям. И сегодня Йоханссон без стеснения ставит акценты на линию декольте, роскошный бюст и стройные ноги. Как проходила эволюция стиля звезды и что из тенденций прошлых десятилетий все еще осталось в гардеробе Скарлетт – в новом материале Pasion.ru.

2001 – 2005 гг.

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2001 г.

Фото: GettyImages

От тренчкотов на голое тело и консервативных цветов Йоханссон перешла к элегантным платьям в духе богинь из античной мифологии. Здесь – обилие струящихся шелковых тканей, открытые плечи и линия декольте, акцент на талии и повышенное внимание к кремовым бежевым и золотистым оттенкам.

2006 – 2009 гг.

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2006 г.

Фото: Dpa

Максимально открытые плечи и подчеркнутый бюст уже успели стать визитной карточкой актрисы. Периодически она меняет светлую сторону на темну, но еще чаще прибегает в образах к цветам-фаворитам – насыщенному красному и лавандовому во всех его вариациях. Эксперименты с имиджем не заканчиваются на нарядах – за этот период Скарлетт успела побывает яркой блондинкой, шатенкой и даже дерзкой брюнеткой.

2010 – 2014 гг.

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2010 г.

Фото: Globallook

Длина нарядов Йоханссон стремится к мини, и тому доказательство – силуэтные шелковые и полупрозрачные кружевные платья, классические футляры и нестандартные, порой футуристические формы с пышными воланами. А вместе с ними появляются и элегантные брючные костюмы, которые в союзе с головокружительными шпильками и гладко зачесанными волосами выглядят дерзко и соблазнительно.

2015 – 2018 гг.

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2015 г.

Фото: Globallook

Узнаваемая мальчишеская стрижка Скарлетт в сочетании с трендами из бурных нулевых делают ее образ брутальным, но в то же время не убавляют женственность. Шелковые комбинации с экстремально глубокими декольте, максимум мерцающего люрекса и пайеток, платья-мини в бельевом стиле контрастируют со строгими формами – двойками на основе блейзеров и юбок, а также брючных костюмов.

2019 г.

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Фото: Globallook

В 2019 году Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes. Дорогой актрисе – дорогие украшения: с мая на пальце звезды красуется 11-каратный бриллиант стоимостью 25 миллионов рублей. В этом году состоялось еще одно важное событие в жизни Скарлетт – помолвка с комиком Колином Жостом. По всей видимости, влюбленность заставляет актрису сиять еще ярче, а ее выходы на красную дорожку ознаменовало триумфальное возвращение блестящих серебристых платьев.

Ранее мы рассказывали о том, как менялся стиль Шерон Стоун – в свои 61 актриса продолжает носить анималистичные принты, ультракороткие юбки и бесконечно глубокие декольте. Эволюция стиля звезды – на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook, Dpa, GettyImages

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