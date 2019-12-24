От блестящих мини до строгих блейзеров: как менялся стиль Скарлетт Йоханссон c 2000-х годов и до наших дней
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Фото: Eastnews
2001 – 2005 гг.
Фото: GettyImages
От тренчкотов на голое тело и консервативных цветов Йоханссон перешла к элегантным платьям в духе богинь из античной мифологии. Здесь – обилие струящихся шелковых тканей, открытые плечи и линия декольте, акцент на талии и повышенное внимание к кремовым бежевым и золотистым оттенкам.
2006 – 2009 гг.
Фото: Dpa
Максимально открытые плечи и подчеркнутый бюст уже успели стать визитной карточкой актрисы. Периодически она меняет светлую сторону на темну, но еще чаще прибегает в образах к цветам-фаворитам – насыщенному красному и лавандовому во всех его вариациях. Эксперименты с имиджем не заканчиваются на нарядах – за этот период Скарлетт успела побывает яркой блондинкой, шатенкой и даже дерзкой брюнеткой.
2010 – 2014 гг.
Фото: Globallook
Длина нарядов Йоханссон стремится к мини, и тому доказательство – силуэтные шелковые и полупрозрачные кружевные платья, классические футляры и нестандартные, порой футуристические формы с пышными воланами. А вместе с ними появляются и элегантные брючные костюмы, которые в союзе с головокружительными шпильками и гладко зачесанными волосами выглядят дерзко и соблазнительно.
2015 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Узнаваемая мальчишеская стрижка Скарлетт в сочетании с трендами из бурных нулевых делают ее образ брутальным, но в то же время не убавляют женственность. Шелковые комбинации с экстремально глубокими декольте, максимум мерцающего люрекса и пайеток, платья-мини в бельевом стиле контрастируют со строгими формами – двойками на основе блейзеров и юбок, а также брючных костюмов.
2019 г.
Фото: Globallook
В 2019 году Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes. Дорогой актрисе – дорогие украшения: с мая на пальце звезды красуется 11-каратный бриллиант стоимостью 25 миллионов рублей. В этом году состоялось еще одно важное событие в жизни Скарлетт – помолвка с комиком Колином Жостом. По всей видимости, влюбленность заставляет актрису сиять еще ярче, а ее выходы на красную дорожку ознаменовало триумфальное возвращение блестящих серебристых платьев.
Ранее мы рассказывали о том, как менялся стиль Шерон Стоун – в свои 61 актриса продолжает носить анималистичные принты, ультракороткие юбки и бесконечно глубокие декольте. Эволюция стиля звезды – на Passion.ru.
Фото: Eastnews, Globallook, Dpa, GettyImages
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