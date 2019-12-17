От кожаных монолуков до «хищных» принтов: как менялся стиль Шерон Стоун с 90-х годов и до наших дней
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Фото: Globallook
1996 – 1999 гг.
Фото: Dpa
Сочетать несочетаемое — характерная тенденции стиля Шерон Стоун во второй половине 90-х. Здесь шелковые и бархатные комбинации и даже самые элегантные платья-макси замиксованы с джемперами и кардиганами, небрежно наброшенными на плечи. В остальном — мальчишеская стрижка «гарсон», ярко-красная помада и максимально высокие шпильки.
2000 – 2005 гг.
Фото: Dpa
От ярких выходов до эстетики 20-х годов — в поисках собственного стиля Стоун будто ненароком переходит из крайности в крайность. Чего стоит ее появления в облегающем костюме из кожи, будуарных халатах, расшитых золотыми нитями и декорированными мехом. А на контрасте — вполне скромные платья цвета шампань и элегантные комбинации из струящегося шелка.
2006 – 2009 гг.
Фото: Globallook
Шерон Стоун смело позволяет себе выходы на красную дорожку в свитерах поверх вечерних платьев, а под элегантные макси надевает обувь без каблука. Страсть к дикой природе проявляет в роскошных дополнениях из меха, которые становятся спутниками декольтированных платьев из мерцающих тканей, а иногда и вовсе переходит на сторону семейства кошачьих – чего стоит появление Стоун в тотальном леопарде! Шифоновое платье с длинным шлейфом, зарифмованное с платформами в духе 80-х и клатчем в тон, отправляется в копилку самых ярких выходов актрисы.
2011 – 2015 гг.
Фото: Globallook
Элегантность, да и только: стиль Шерон в этот период стал сдержанным и определенно более женственным. Если звезда и надевает «хищные» принты, то держит баланс аксессуарами и обувью коричневых и золотистых оттенков. В ее арсенале появляются лаконичные платья-миди и шелковые брючные костюмы, хотя та дерзкая блондинка из нулевых все равно дает о себе знать короткими юбками, кроп-топами и максимальными декольте.
2016 – 2018 гг.
Фото: Globallook
Брючные костюмы, обилие шелка и кружева и бесконечная любовь к декольтированным комбинациям – все о стиле Стоун. Неудивительно – актриса пребывает в отличной форме и даже после 60 смело демонстрирует тело открытыми платьями и одеждой прилегающего силуэта. Звезда нередко делает ставку на блеск, добавляя в аутфиты максимум пайеток, люрекса и россыпи кристаллов.
2019 г.
Фото: Globallook
Шерон Стоун будто охватила настоящая модная лихорадка! В гардеробе актрисы нашлось место всему – и леопардовым тренчам, и платьям-макси из прозрачной сетки, и очкам в стиле Тринити из «Матрицы», и даже пальто с гиперобъемными рукавами и пайетками. Звезда продолжает использовать футуристические формы в своем стиле, умело вписывая эпатажные детали в образы для светских мероприятий – браво!
Более сдержанным в сравнении с бунтаркой Стоун является стиль Моники Беллуччи – о его эволюции Passion.ru рассказывал в одном из предыдущих материалов.
Фото: GettyImages, Eastnews, Dpa, Globallook
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