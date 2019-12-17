От кожаных монолуков до «хищных» принтов: как менялся стиль Шерон Стоун с 90-х годов и до наших дней

Шерон Стоун смело позволяет себе выходы на красную дорожку в свитерах поверх вечерних платьев, а под элегантные макси надевает обувь без каблука. Страсть к дикой природе проявляет в роскошных дополнениях из меха, которые становятся спутниками декольтированных платьев из мерцающих тканей, а иногда и вовсе переходит на сторону семейства кошачьих – чего стоит появление Стоун в тотальном леопарде! Шифоновое платье с длинным шлейфом, зарифмованное с платформами в духе 80-х и клатчем в тон, отправляется в копилку самых ярких выходов актрисы.

2011 – 2015 гг.