Они вернулись! Носите будуарные халаты и корсеты с перьями, как в 2000-х

В авангарде самых смелых оказалась Хайди Клум, которая увлекается перьями уже давно. На экране и на подиуме модель появляется в самых неожиданных нарядах — чего стоит одно абсолютно прозрачное платье, которое для супермодели подобрал звездный стилист и дизайнер Роб Зангарди — он же одевает в блестки и перья Дженнифер Лопес и добрую часть звездного Олимпа.

Стиль Крисси Тейген без шелковых халатов и перьев представить трудно. Модель тут же этим воспользовалась и запустила собственную линейку халатов. Российские коллеги от западных не отстают: Ани Лорак, например, уже выгуливала гламурное боа из перьев страуса на фестивале «ЖАРА Music Awards», а блогер Катя Адушкина рискнула прийти на премию «Инфлюенсер года» в пеньюаре и мюли с розовыми перьями. Больше образов — в нашей фотогалерее.