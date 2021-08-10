Они вернулись! Носите будуарные халаты и корсеты с перьями, как в 2000-х
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @heidiklum
В авангарде самых смелых оказалась Хайди Клум, которая увлекается перьями уже давно. На экране и на подиуме модель появляется в самых неожиданных нарядах — чего стоит одно абсолютно прозрачное платье, которое для супермодели подобрал звездный стилист и дизайнер Роб Зангарди — он же одевает в блестки и перья Дженнифер Лопес и добрую часть звездного Олимпа.
Стиль Крисси Тейген без шелковых халатов и перьев представить трудно. Модель тут же этим воспользовалась и запустила собственную линейку халатов. Российские коллеги от западных не отстают: Ани Лорак, например, уже выгуливала гламурное боа из перьев страуса на фестивале «ЖАРА Music Awards», а блогер Катя Адушкина рискнула прийти на премию «Инфлюенсер года» в пеньюаре и мюли с розовыми перьями. Больше образов — в нашей фотогалерее.
Фото: Globallook
Не осталась в стороне и испанская королева Летиция: Ее Величество несколько раз выгуливала любимый пудровый корсет с дерзким декольте, декорированный перьями. Компенсировать модную шалость монаршая особа взялась с помощью классических черных брюк и лодочек на шпильках. О других вольностях первых леди читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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