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Королева Летиция встретила президента Италии в платье 5-летней давности

График у монаршей четы Испании насыщенный: дворец Сарсуэла посетил президент Италии Серджо Маттарелла. Для встречи с главой государства королева Летиция выбрала сногсшибательный образ, который составила из модных трофеев прошлых лет. Воспринимайте как еще один повод инвестировать в классику — никогда не подведет.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Летиция и Филипп VI

Фото: Globallook

Летиция выбрала твидовое миди-платье, в котором неоднократно появлялась за последние пять лет — при этом оно совершенно не потеряло свою актуальность. Поверх Ее Величество накинула дымчато-серый кейп Boss, добавила пару лодочек любимого испанского бренда Magrit и вполне бюджетную сумку Furla из архивных коллекций.

А во дворце Летиция превратилась в истинную королеву: Ее Величество надела лаконичное черное платье в пол (кстати, с нескромным декольте) и добавила целый арсенал увесистых бриллиантов во главе с диадемой.

Королева Летиция

Королева Летиция

Фото: Globallook

Королева Летиция восхищает не только безукоризненным стилем, но и роскошным внешним видом: в 49 лет Ее Величество держит тело в тонусе и хвастается рельефом. О том, как ей это удается, мы расспросили диетолога — подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Globallook

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