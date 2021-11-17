Королева Летиция встретила президента Италии в платье 5-летней давности

Летиция выбрала твидовое миди-платье, в котором неоднократно появлялась за последние пять лет — при этом оно совершенно не потеряло свою актуальность. Поверх Ее Величество накинула дымчато-серый кейп Boss, добавила пару лодочек любимого испанского бренда Magrit и вполне бюджетную сумку Furla из архивных коллекций.

А во дворце Летиция превратилась в истинную королеву: Ее Величество надела лаконичное черное платье в пол (кстати, с нескромным декольте) и добавила целый арсенал увесистых бриллиантов во главе с диадемой.