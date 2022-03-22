Носки бойфренда — главный аксессуар весны: 7 модных пар и идеи образов
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Фото: Eastnews
Выбор Passion.ru
Для начала — семь классных пар, которые поднимут настроение и скрасят ожидание опаздывающей весны. Самые модные носки сезона — плотные, фактурные и высокие. Выглядят они и правда так, будто позаимствованы у бойфренда или связаны бабушкой. Носить их нужно напоказ, и это обязательный пункт плана. Фэшиониста миксуют их с кроссовками и кедами а-ля винтаж, с классическими лоферами и даже резиновыми слайдами. Сочетания с открытой обувью, при виде которых все смеялись, теперь самые модные.
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Фото: Архивы пресс-служб
Тенденции
Гольфов и плотных носков на подиуме было много — исключительно с босоножками, мюли и классической обувью. Подтверждения ищите на показах Miu Miu, Acne Studios, Lacoste и у Jacquemus, который недавно раскинул подиум на гавайском острове Оаху.
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Фото: Globallook
Практика
Рекордное число образов с носками бойфренда — в стритстайл-хрониках Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Беллы Хадид. Подруги вместе ходят в спортзал, а по дороге успевают задавать тренды. Так, Кендалл стала рифмовать шерстяные носки с брутальными резиновыми шлепанцами Yeezy, а Белла — носить их с массивными кроссовками и обязательно поверх легинсов.
Eastnews
Eastnews
Экспериментируйте с цветами и фактурами, как это делает Сара Джессика Паркер. Актриса выбирает платья с пестрыми принтами и миксует их с яркими гольфами. Уверены — современная Золушка носила бы атласные Мэри Джейн от SJP вместе с гольфами Vetements и Gucci.
Globallook
Globallook
Ранее мы обсуждали модные тенденции, захватившие обувь для вечеринок и на каждый день. Спойлер: этой весной из нулевых вновь вернутся мюли на тонких ремешках, а из восьмидесятых — гигантские платформы. Гид по трендам ищите на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Vogue.com / архивы пресс-служб