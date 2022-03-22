Носки бойфренда — главный аксессуар весны: 7 модных пар и идеи образов

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Для начала — семь классных пар, которые поднимут настроение и скрасят ожидание опаздывающей весны. Самые модные носки сезона — плотные, фактурные и высокие. Выглядят они и правда так, будто позаимствованы у бойфренда или связаны бабушкой. Носить их нужно напоказ, и это обязательный пункт плана. Фэшиониста миксуют их с кроссовками и кедами а-ля винтаж, с классическими лоферами и даже резиновыми слайдами. Сочетания с открытой обувью, при виде которых все смеялись, теперь самые модные.