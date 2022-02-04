Как Бейонсе, Агилера и другие звездные красотки носят клетку: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @beyonce
Тренд на костюмы, как из фильма 90-х — возвращается! Повышенное внимание ему уделили модницы во главе с Ириной Шейк. Модель, например, носит лиловую двойку Vivienne Westwood с жакетом и юбкой в складку, как когда-то это делала группа «Тату» — с брутальными сапогами на шнуровке. Бейонсе и Кристина Агилера выбирают брючные костюмы и миксуют их в более классическом варианте — с обувью на шпильках и с акцентными украшениями.
А Дженнифер Лопес преподала мастер-класс на тему того, как носить шотландский тартан. Поп-дива нарядилась в алую клетку от Roberto Cavalli с головы до ног: принт джемпера и брюк повторяла даже обувь. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!
Instagram @irinashayk
Instagram @jlo
В этом сезоне популярностью пользуются не только классические, но и спортивные костюмы. Ранее мы рассказывали, где купить стильную спортивную двойку и как носить его в городе. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram / Eastnews