Как Бейонсе, Агилера и другие звездные красотки носят клетку: фото

Тренд на костюмы, как из фильма 90-х — возвращается! Повышенное внимание ему уделили модницы во главе с Ириной Шейк. Модель, например, носит лиловую двойку Vivienne Westwood с жакетом и юбкой в складку, как когда-то это делала группа «Тату» — с брутальными сапогами на шнуровке. Бейонсе и Кристина Агилера выбирают брючные костюмы и миксуют их в более классическом варианте — с обувью на шпильках и с акцентными украшениями.

А Дженнифер Лопес преподала мастер-класс на тему того, как носить шотландский тартан. Поп-дива нарядилась в алую клетку от Roberto Cavalli с головы до ног: принт джемпера и брюк повторяла даже обувь. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов!