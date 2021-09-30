На свидания, вечеринки и в офис: 10 модных блузок на все случаи жизни
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Фото: Globallook
Выбор Passion.ru
Мы составили топ-10 классных моделей из актуальных коллекций, среди которых — варианты на все случаи жизни: от деловых переговоров до решения дел сердечных. Не пропустите остромодные модели а-ля винтаж с ажурными воротниками, жабо и «драматичными» рукавами, объемные сорочки и романтичные шифоновые блузки расслабленных силуэтов. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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Фото: Архивы пресс-служб
Модная практика
Белла Хадид дефилирует в ногу с трендами, поэтому в стритстайл-хрониках модели всегда есть чем поживиться. Белла смело надевает кардиганы на голое тело, которые носит застегнутыми лишь на одну пуговицу, и показывает рискованные вариации на тему хлопковых рубашек. Одна из них — та, что с многочисленными (и абсолютно нескромными) разрезами и вырезами. Компенсировать интригующую деталь модель взялась с помощью «плечистого» блейзера и свободных джинсов Givenchy, спущенных на бедра.
Фото: Eastnews
Бейонсе составила образ вокруг расклешенных от колен джинсов, которые отмечают свое триумфальное возвращение в этом сезоне. К ним — эффектную блузку Valentino с объемными рукавами и декором из перьев. Лайфхак к запоминаю и активному внедрению в практику: не застегивать пуговицы. Акцентом аутфита Бейонсе стала микросумка в форме коктейля от Judith Leiber, которая обошлась певице в почти полмиллиона рублей.
Фото: Instagram @beyonce
Кейт Миддлтон обожает классический принт polka dot и всегда удачно добавляет его в образы. С брючной двойкой темного изумрудного цвета герцогиня зарифмовала блузку с горошком в тон, и этот прием обязателен для запоминания.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали о самых актуальных и необычных принтах сезона, которые не дадут заскучать от осенней хандры. Среди них — паттерны, вдохновленные телевизионными помехами, цветы, будто перенесенные с гобеленов эпохи рококо, и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб