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На свидания, вечеринки и в офис: 10 модных блузок на все случаи жизни

Пользуемся моментом, пока осень не заставила нас безвозвратно укутаться в кашемир и шерстяные свитеры. Пример берем с Леди Гаги, которая знает наверняка, как добавить драматизма в образ с классической юбкой-карандашом, и Кейт Миддлтон, которая часто делает ставку на забавный мелкий горошек и никогда не проигрывает. В модном гиде от Passion.ru — десятка стильных блузок и их применение на практике на примерах звезд. Разбираем вместе!