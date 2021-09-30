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На свидания, вечеринки и в офис: 10 модных блузок на все случаи жизни

Пользуемся моментом, пока осень не заставила нас безвозвратно укутаться в кашемир и шерстяные свитеры. Пример берем с Леди Гаги, которая знает наверняка, как добавить драматизма в образ с классической юбкой-карандашом, и Кейт Миддлтон, которая часто делает ставку на забавный мелкий горошек и никогда не проигрывает. В модном гиде от Passion.ru — десятка стильных блузок и их применение на практике на примерах звезд. Разбираем вместе!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леди Гага

Фото: Globallook

Выбор Passion.ru

Мы составили топ-10 классных моделей из актуальных коллекций, среди которых — варианты на все случаи жизни: от деловых переговоров до решения дел сердечных. Не пропустите остромодные модели а-ля винтаж с ажурными воротниками, жабо и «драматичными» рукавами, объемные сорочки и романтичные шифоновые блузки расслабленных силуэтов. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Maje, 27 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Модная практика

Белла Хадид дефилирует в ногу с трендами, поэтому в стритстайл-хрониках модели всегда есть чем поживиться. Белла смело надевает кардиганы на голое тело, которые носит застегнутыми лишь на одну пуговицу, и показывает рискованные вариации на тему хлопковых рубашек. Одна из них — та, что с многочисленными (и абсолютно нескромными) разрезами и вырезами. Компенсировать интригующую деталь модель взялась с помощью «плечистого» блейзера и свободных джинсов Givenchy, спущенных на бедра.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Бейонсе составила образ вокруг расклешенных от колен джинсов, которые отмечают свое триумфальное возвращение в этом сезоне. К ним — эффектную блузку Valentino с объемными рукавами и декором из перьев. Лайфхак к запоминаю и активному внедрению в практику: не застегивать пуговицы. Акцентом аутфита Бейонсе стала микросумка в форме коктейля от Judith Leiber, которая обошлась певице в почти полмиллиона рублей.

Бейонсе

Бейонсе

Фото: Instagram @beyonce

Кейт Миддлтон обожает классический принт polka dot и всегда удачно добавляет его в образы. С брючной двойкой темного изумрудного цвета герцогиня зарифмовала блузку с горошком в тон, и этот прием обязателен для запоминания.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали о самых актуальных и необычных принтах сезона, которые не дадут заскучать от осенней хандры. Среди них — паттерны, вдохновленные телевизионными помехами, цветы, будто перенесенные с гобеленов эпохи рококо, и многие другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб