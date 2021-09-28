5 остромодных принтов, которые не дадут заскучать этой осенью

5 остромодных принтов, которые не дадут заскучать этой осеньюРешительные меры против сезонной хандры.
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Фото: Vogue.com
Цветная полоска
Трикотажные платья и вязаные джемперы — модные аксиомы осеннего гардероба. Обзавестись парой моделей базовых оттенков, конечно, стоит, но дизайнеры предлагают сфокусироваться на цвете. Chloé выпустили целые ансамбли во главе с полосатыми платьями мидакси и аксессуарами с родственным паттерном, в коллекции Kiko Kostadinov пестрые принты не дают заскучать от дымчатого серого, а Франческо Риссо (креативный директор Marni) вновь обращается к архивным мотивам бренда.
Фото: Vogue.com
Сочетание несочетаемого
Дизайнеры не на шутку увлеклись принтами и советуют сочетать несочетаемое. В образах может быть целый коктейль из паттернов. Так, у Celine геометрия переплетается с камуфляжем, а у Etro растительные мотивы показывают абсолютную совместимость с прямыми линиями и зигзагом. Не поскупились на оттенки Доменико Дольче и Стефано Габбана. Чего только не было в новой коллекции: от миксов граффити с леопардом до цветных пятен и полос.
Фото: Vogue.com
Гобелены и пейсли
Этнические мотивы во всем своем разнообразии снова с нами. Коллекция Isabel Marant пестрит переплетениями цветов и «турецких огурцов», а традиционный пейсли уже стал частью визуального кода Etro. Вариации на тему этники можно подсмотреть у Acne Studios: принты ассоциируются то ли с гобеленами эпохи рококо, то ли с обоями в поместье английского лендлорда.
Фото: Vogue.com
Хищные мотивы
В отношении с «хищными» принтами пора переходить со стадии отрицания на путь принятия. Одно можно сказать точно: с семейством кошачьих в этом сезоне явно стоит подружиться. В образ можно добавить приталенный тренч или блейзер природного хищного окраса, а можно подключить креатив и сделать ставку на цвет, как у Dolce & Gabbana.
Фото: Vogue.com
Уютный плед
Клетка не прощается и, соответственно, не уходит. Возьмите на заметку крупный принт в ореховой или серой гамме. Какой бы консервативной ни была палитра, объемное пальто или кейп обнимет и согреет в промозглую погоду, как любимый плед.
Фото: Vogue.com
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Фото: Vogue.com