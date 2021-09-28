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5 остромодных принтов, которые не дадут заскучать этой осенью

Решительные меры против сезонной хандры.

Пусть ответом на стремительно надвигающиеся холода станет микс пестрых принтов в образах, а не тотальное погружение в хмурые цвета и oversize. Мы собрали пять стильных и нетипичных идей с подиумов, которые стоит взять как референс, отправляясь на шопинг. Правят бал в этом сезоне и классика во главе с горошком и клеткой, и самые смелые паттерны: от фотопринтов по мотивам античной скульптуры до вариаций на тему телевизионных помех (как у Dolce & Gabbana). Листайте галерею, чтобы увидеть больше!