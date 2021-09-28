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5 остромодных принтов, которые не дадут заскучать этой осенью

Решительные меры против сезонной хандры.
Пусть ответом на стремительно надвигающиеся холода станет микс пестрых принтов в образах, а не тотальное погружение в хмурые цвета и oversize. Мы собрали пять стильных и нетипичных идей с подиумов, которые стоит взять как референс, отправляясь на шопинг. Правят бал в этом сезоне и классика во главе с горошком и клеткой, и самые смелые паттерны: от фотопринтов по мотивам античной скульптуры до вариаций на тему телевизионных помех (как у Dolce & Gabbana). Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Chloé Fall 2021 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Цветная полоска

Трикотажные платья и вязаные джемперы — модные аксиомы осеннего гардероба. Обзавестись парой моделей базовых оттенков, конечно, стоит, но дизайнеры предлагают сфокусироваться на цвете. Chloé выпустили целые ансамбли во главе с полосатыми платьями мидакси и аксессуарами с родственным паттерном, в коллекции Kiko Kostadinov пестрые принты не дают заскучать от дымчатого серого, а Франческо Риссо (креативный директор Marni) вновь обращается к архивным мотивам бренда.

Chloé, Kiko Kostadinov, Missoni

Chloé, Kiko Kostadinov, Missoni

Фото: Vogue.com

Сочетание несочетаемого

Дизайнеры не на шутку увлеклись принтами и советуют сочетать несочетаемое. В образах может быть целый коктейль из паттернов. Так, у Celine геометрия переплетается с камуфляжем, а у Etro растительные мотивы показывают абсолютную совместимость с прямыми линиями и зигзагом. Не поскупились на оттенки Доменико Дольче и Стефано Габбана. Чего только не было в новой коллекции: от миксов граффити с леопардом до цветных пятен и полос.

Celine, Dolce & Gabbana, Etro

Celine, Dolce & Gabbana, Etro

Фото: Vogue.com

Гобелены и пейсли

Этнические мотивы во всем своем разнообразии снова с нами. Коллекция Isabel Marant пестрит переплетениями цветов и «турецких огурцов», а традиционный пейсли уже стал частью визуального кода Etro. Вариации на тему этники можно подсмотреть у Acne Studios: принты ассоциируются то ли с гобеленами эпохи рококо, то ли с обоями в поместье английского лендлорда.

Isabel Marant, Acne Studios, Etro

Isabel Marant, Acne Studios, Etro

Фото: Vogue.com

Хищные мотивы

В отношении с «хищными» принтами пора переходить со стадии отрицания на путь принятия. Одно можно сказать точно: с семейством кошачьих в этом сезоне явно стоит подружиться. В образ можно добавить приталенный тренч или блейзер природного хищного окраса, а можно подключить креатив и сделать ставку на цвет, как у Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana, Blumarine, Etro

Dolce & Gabbana, Blumarine, Etro

Фото: Vogue.com

Уютный плед

Клетка не прощается и, соответственно, не уходит. Возьмите на заметку крупный принт в ореховой или серой гамме. Какой бы консервативной ни была палитра, объемное пальто или кейп обнимет и согреет в промозглую погоду, как любимый плед.

No.21, Christian Siriano, Celine

No.21, Christian Siriano, Celine

Фото: Vogue.com

Ранее мы рассказывали об актуальной верхней одежде на осень. 10 стильных вариантов и примеры звездных образов ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com