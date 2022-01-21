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Штампы для волос — Рианна и Дуа Липа возрождают тренд на прически из 2000-х

Мода циклична. Этот факт знают все, кто хоть немного погружался в ее историю. Отголоски 2000-х уже витают в воздухе – это и низкая посадка у брюк, и клеш, и выцветшие джинсы и даже попытки сделать современные смартфоны в виде раскладушек. Пришел черед волос. Помните, когда были популярны штампы для них?