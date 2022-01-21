Штампы для волос — Рианна и Дуа Липа возрождают тренд на прически из 2000-х
Британский Glamour показал примеры того, как звезды украшают свои головы, чтобы возродить тренд. Среди модниц уже Рианна и Дуа Липа. Первая опубликовала фото для своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Девушка использовала красную спрей-краску на своих темных волосах в тон кружевному боди.
Британский Glamour показал примеры того, как звезды украшают свои головы, чтобы возродить тренд. Среди модниц уже Рианна и Дуа Липа. Первая опубликовала фото для своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Девушка использовала красную спрей-краску на своих темных волосах в тон кружевному боди. Дуа Липа же пошла ещё дальше и воспользовалась фигурными узорами. На светлых волосах певицы изображено простое красное сердце с зеленым оттенком.
Фото девушки набрало почти 5 миллионов лайков, а комментарии разрываются от вопроса “как сделать также?”
Повторить такой образ несложно. Трафареты для волос можно заказать онлайн или сделать самостоятельно — просто вырезать из бумаги. Затем достаточно приложить их к прямым волосам и распылить временную краску-спрей, которую потом легко смыть.