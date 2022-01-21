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Штампы для волос — Рианна и Дуа Липа возрождают тренд на прически из 2000-х

Мода циклична. Этот факт знают все, кто хоть немного погружался в ее историю. Отголоски 2000-х уже витают в воздухе – это и низкая посадка у брюк, и клеш, и выцветшие джинсы и даже попытки сделать современные смартфоны в виде раскладушек. Пришел черед волос. Помните, когда были популярны штампы для них?
Штампы для волос — Рианна и Дуа Липа возрождают тренд на прически из 2000-х

Британский Glamour показал примеры того, как звезды украшают свои головы, чтобы возродить тренд. Среди модниц уже Рианна и Дуа Липа. Первая опубликовала фото для своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Девушка использовала красную спрей-краску на своих темных волосах в тон кружевному боди.

Британский Glamour показал примеры того, как звезды украшают свои головы, чтобы возродить тренд. Среди модниц уже Рианна и Дуа Липа. Первая опубликовала фото для своего бренда нижнего белья Savage X Fenty. Девушка использовала красную спрей-краску на своих темных волосах в тон кружевному боди. Дуа Липа же пошла ещё дальше и воспользовалась фигурными узорами. На светлых волосах певицы изображено простое красное сердце с зеленым оттенком.
Фото девушки набрало почти 5 миллионов лайков, а комментарии разрываются от вопроса “как сделать также?”

Дуа Липа

Повторить такой образ несложно. Трафареты для волос можно заказать онлайн или сделать самостоятельно — просто вырезать из бумаги. Затем достаточно приложить их к прямым волосам и распылить временную краску-спрей, которую потом легко смыть.

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