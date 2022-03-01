«Мисс США», Тьерри Мюглер и другие деятели моды, которых мы потеряли за прошедшие 3 месяца

Созданное Тьерри Мюглером платье Ким Кардашьян для Met Gala стало не только культовым, но и самым запоминающимся для самой знаменитости. В одном из интервью звезда реалити рассказала, что практически не могла в нем дышать, а о дамской комнате могла только мечтать. О самых неудобных нарядах селебрити на красных дорожках читайте в материале Passion.ru.