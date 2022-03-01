«Мисс США», Тьерри Мюглер и другие деятели моды, которых мы потеряли за прошедшие 3 месяца
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Чесли Крист (30.01.2022)
Чесли Крист, взявшая титул «Мисс США» в 2019 году, разбилась после падения из окна нью-йоркского небоскреба. Было известно, что 30-летняя победительница конкурса красоты проходила психотерапию, в чем признавалась публично. Однако с душевными переживаниями девушка не справилась.
Фото: Dpa
Тьерри Мюглер (23.01.2022)
Французский дизайнер Тьерри Мюглер скончался в 73 года, конкретная причина смерти осталась за кадром. Модельер успел стать легендой индустрии моды: его произведения — настоящие арт-объекты. Он создал культовый наряд-мотоцикл, «мокрое» платье Ким Кардашьян, наделавшее так много шума на Met Gala, сценические костюмы для Бейонсе и Леди Гаги.
Фото: Globallook
Андре Леон Телли (18.01.2022.)
Старт 2022 года для модного мира был и правда не самым лучшим. Ушел из жизни и Андре Леон Телли — одна из главных (и влиятельных) персон, знаменитый fashion-журналист, редактор Vogue и бывший главный редактор российского Numéro. Не стало деятеля в одной из больниц Нью-Йорка, причины не разглашаются.
Фото: Globallook
Нино Черрути (15.01.2022)
Нино Черрути — итальянский бизнесмен, дизайнер, основатель собственного Дома моды. На его опыте учились многие, включая знаменитого Джорджио Армани. В последние 20 лет он занимался текстильным производством, продолжая семейное дело, а свою марку продал. Скончался Черрути в больнице города Верчелли в возрасте 91 года.
Фото: Dpa
Вирджил Абло (28.11.2021)
Смерть Вирджила Абло в конце ноября 2021-го потрясла многих — о том, что дизайнер страдает редким онкологическим заболеванием ангиосаркомой сердца, практически никто не знал. И даже не догадывался: Вирджил активно работал, выпускал коллекции для Louis Vuitton и Off-White, продолжал делать огромные чеки для LVMH. За два месяца до смерти Абло исполнился 41 год.
Фото: Globallook
Созданное Тьерри Мюглером платье Ким Кардашьян для Met Gala стало не только культовым, но и самым запоминающимся для самой знаменитости. В одном из интервью звезда реалити рассказала, что практически не могла в нем дышать, а о дамской комнате могла только мечтать. О самых неудобных нарядах селебрити на красных дорожках читайте в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / Globallook