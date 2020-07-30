Самые эффектные публичные падения Мадонны, Сальмы Хайек и других звезд с высоких каблуков: фото

Ранее мы рассказывали о самых ярких конфузах звезд и монарших особ. Что заставило Кейт Миддлтон подвешивать миниатюрные гири на подолы платьев — читайте на Passion.ru.

Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa

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