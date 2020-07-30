Самые эффектные публичные падения Мадонны, Сальмы Хайек и других звезд с высоких каблуков: фото
Фото: Globallook
Фото: Eastnews
Папарацци подловили Сальму Хайек не в самый удачный момент. 20 ноября 2011 года актриса выходила из парижского отеля, держа за руку свою дочь Валентину, споткнулась о порог и упала. Помогал подняться после случившегося конфуза актер Антонио Бандерас, с которым Сальма гастролировала в рамках премьеры мультфильма «Кот в сапогах».
Фото: Eastnews
На церемонии «Оскар» в феврале 2013 года Дженнифер Лоуренс, по всей видимости, сильно перенервничала: на мероприятии представляли фильм «Мой парень — псих», в котором она исполнила главную роль. Поднимаясь по лестнице, чтобы получить награду, актриса споткнулась о подол платья и рухнула на пол.
Фото: Eastnews
Выступая в рамках The BRIT Awards в 2015 году, Мадонна настолько вошла в раж, что забыла о правилах безопасности. Стоя спиной на краю лестницы в длинном плаще и на каблуках, поп-дива так увлеклась сольной партией, что упала со сцены.
Фото: Eastnews
Известная американская стендап-исполнительница Эми Шумер знатно оконфузилась во время гала-вечера в честь оглашения топ-100 самых влиятельных людей мира. Это падение вошло в историю красных дорожек: оступившись, актриса приземлилась прямо к ногам Ким Кардашьян и Канье Уэста, шедшим впереди.
Фото: Eastnews
На своих концертах Леди Гага всегда выкладывается на все сто, рассекая по сцене на запредельно высоких платформах. На одном из выступлений в Техасе в апреле 2011 года певица щеголяла в дерзких кожаных сапогах на каблуках и в бикини. Затем решила взобраться на рояль, оперевшись на стул. Коварный предмет мебели не выдержал энергетики артистки и упал, а артистка оказалась под музыкальным инструментом вверх тормашками.
Фото: Eastnews
Не обошлась без падений и успешная карьера Беллы Хадид. На показе весенней коллекции Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке в 2011 году звезда подиума в буквальном смысле не справилась с управлением своим телом на высоких каблуках и с шумом полетела наземь. Впрочем, получить статус самой красивой женщина мира через несколько лет ей это не помешало.
Фото: Eastnews
В ноябре 2013 года Эмма Томпсон не устояла перед успехом кинокартины «Спасти мистера Бэнкса». Устав от всего происходящего, актриса прилегла головой вниз на пару секунд, не жалея ни дизайнерского платья, ни прически.
Фото: Globallook
Карабкаться к вершинам по лестнице славы пришлось и Хелен Миррен во время 65-го международного фестиваля «Берлинале» в феврале 2015 года. Тогда актриса блеснула не только в новой киноленте «Женщина в золотом», но и определенно разнообразила поток светской хроники.
Фото: Globallook
От красоты Милен Фармер падают многие, а вот сбить с ног роскошную француженку удалось лишь паре босоножек на высоких каблуках и платью макси из черного бархата. Так певица спешила на званый ужин в Елисейском дворце, который был организован в честь приезда тогда еще действующего президента России Дмитрия Медведева.
Фото: GettyImages
Не удержалась на крыльях и «ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, которая своим падением разнообразила показ Givenchy на Неделе моды в Нью-Йорке в 2015 году. Настоящие джентльмены, наблюдавшие за случившимся с фронт-роу, незамедлительно предложили модели помощь.
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Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa
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