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Самые эффектные публичные падения Мадонны, Сальмы Хайек и других звезд с высоких каблуков: фото

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Мадонна

Фото: Globallook

Шаткое положение в рейтингах селебрити — полбеды. А вот когда оно застает врасплох на красной дорожке или подиуме — уже обидно. В числе тех, кому пришлось спуститься с небес на землю, оказалась Мадонна, которая рухнула со ступеней во время концерта, Сальма Хайек, не устоявшая на запредельно высоких платформах, и Леди Гага, всегда уверенно дефилировавшая в самой причудливой обуви. Passion.ru предлагает подборку самых громких падений звезд и моделей за последние 10 лет.

Сальма Хайек, 2011 г.

Фото: Eastnews

Папарацци подловили Сальму Хайек не в самый удачный момент. 20 ноября 2011 года актриса выходила из парижского отеля, держа за руку свою дочь Валентину, споткнулась о порог и упала. Помогал подняться после случившегося конфуза актер Антонио Бандерас, с которым Сальма гастролировала в рамках премьеры мультфильма «Кот в сапогах».

Дженнифер Лоуренс, 2013 г.

Фото: Eastnews

На церемонии «Оскар» в феврале 2013 года Дженнифер Лоуренс, по всей видимости, сильно перенервничала: на мероприятии представляли фильм «Мой парень — псих», в котором она исполнила главную роль. Поднимаясь по лестнице, чтобы получить награду, актриса споткнулась о подол платья и рухнула на пол.

Мадонна, 2015 г.

Фото: Eastnews

Выступая в рамках The BRIT Awards в 2015 году, Мадонна настолько вошла в раж, что забыла о правилах безопасности. Стоя спиной на краю лестницы в длинном плаще и на каблуках, поп-дива так увлеклась сольной партией, что упала со сцены.

Эми Шумер

Фото: Eastnews

Известная американская стендап-исполнительница Эми Шумер знатно оконфузилась во время гала-вечера в честь оглашения топ-100 самых влиятельных людей мира. Это падение вошло в историю красных дорожек: оступившись, актриса приземлилась прямо к ногам Ким Кардашьян и Канье Уэста, шедшим впереди.

Леди Гага

Фото: Eastnews

На своих концертах Леди Гага всегда выкладывается на все сто, рассекая по сцене на запредельно высоких платформах. На одном из выступлений в Техасе в апреле 2011 года певица щеголяла в дерзких кожаных сапогах на каблуках и в бикини. Затем решила взобраться на рояль, оперевшись на стул. Коварный предмет мебели не выдержал энергетики артистки и упал, а артистка оказалась под музыкальным инструментом вверх тормашками.

Белла Хадид

Фото: Eastnews

Не обошлась без падений и успешная карьера Беллы Хадид. На показе весенней коллекции Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке в 2011 году звезда подиума в буквальном смысле не справилась с управлением своим телом на высоких каблуках и с шумом полетела наземь. Впрочем, получить статус самой красивой женщина мира через несколько лет ей это не помешало.

Эмма Томпсон, 2013 г.

Фото: Eastnews

В ноябре 2013 года Эмма Томпсон не устояла перед успехом кинокартины «Спасти мистера Бэнкса». Устав от всего происходящего, актриса прилегла головой вниз на пару секунд, не жалея ни дизайнерского платья, ни прически.

Хелен Миррен

Фото: Globallook

Карабкаться к вершинам по лестнице славы пришлось и Хелен Миррен во время 65-го международного фестиваля «Берлинале» в феврале 2015 года. Тогда актриса блеснула не только в новой киноленте «Женщина в золотом», но и определенно разнообразила поток светской хроники.

Милен Фармер, 2010 г.

Фото: Globallook

От красоты Милен Фармер падают многие, а вот сбить с ног роскошную француженку удалось лишь паре босоножек на высоких каблуках и платью макси из черного бархата. Так певица спешила на званый ужин в Елисейском дворце, который был организован в честь приезда тогда еще действующего президента России Дмитрия Медведева.

Кэндис Свейнпол, 2016 г.

Фото: GettyImages

Не удержалась на крыльях и «ангел» Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол, которая своим падением разнообразила показ Givenchy на Неделе моды в Нью-Йорке в 2015 году. Настоящие джентльмены, наблюдавшие за случившимся с фронт-роу, незамедлительно предложили модели помощь.

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Фото: GettyImages, Eastnews, Globallook, Dpa

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