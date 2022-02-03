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Кунаки, Лопес и другие звезды, которые носят украшения-гиганты из 80-х: фото

Логоманию нельзя назвать новой тенденцией, однако сегодня интерес к ней повышенный. В этом сезоне тренд из 80-х на винтажные украшения возвращается: его уже облюбовали именитые инфлюенсеры во главе с Дженнифер Лопес и Тиной Кунаки. Какие серьги и ожерелья выбрать и с чем их стилизовать — учимся у знаменитостей и берем на заметку их идеи!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Кунаки

Фото: Instagram @tinakunakey

В течение последних двух сезонов модные Дома искали вдохновение в своих архивах. Одними из главных новых старых трендов стали логотипы и монограммы. Идеи из прошлого заново воплотились в одежде, аксессуарах и даже обуви.

Логомания была частью эстетики восьмидесятых и нулевых, а сегодня ее адептами являются Белла Хадид и Дуа Липа. Девушки носят джинсы ультранизкой посадки, укороченные топы и броские, порой кичливые аксессуары.

Instagram @perilleteibaek

Instagram @dualipa

Тренд на украшения с логотипами снова с нами — это видно на примерах звездных трендсеттеров. Дженнифер Лопес, Билли Айлиш и Тина Кунаки стилизуют с повседневными образами акценты, которые буквально кричат о принадлежности к бренду.

Ранее мы рассказывали, где приобрести бюджетные аналоги украшений как у Кейт Миддлтон, принцессы Дианы и других монарших особ. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / GettyImages / Instagram

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