Кунаки, Лопес и другие звезды, которые носят украшения-гиганты из 80-х: фото

В течение последних двух сезонов модные Дома искали вдохновение в своих архивах. Одними из главных новых старых трендов стали логотипы и монограммы. Идеи из прошлого заново воплотились в одежде, аксессуарах и даже обуви.

Логомания была частью эстетики восьмидесятых и нулевых, а сегодня ее адептами являются Белла Хадид и Дуа Липа. Девушки носят джинсы ультранизкой посадки, укороченные топы и броские, порой кичливые аксессуары.