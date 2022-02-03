Кунаки, Лопес и другие звезды, которые носят украшения-гиганты из 80-х: фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @tinakunakey
В течение последних двух сезонов модные Дома искали вдохновение в своих архивах. Одними из главных новых старых трендов стали логотипы и монограммы. Идеи из прошлого заново воплотились в одежде, аксессуарах и даже обуви.
Логомания была частью эстетики восьмидесятых и нулевых, а сегодня ее адептами являются Белла Хадид и Дуа Липа. Девушки носят джинсы ультранизкой посадки, укороченные топы и броские, порой кичливые аксессуары.
Instagram @perilleteibaek
Instagram @dualipa
Тренд на украшения с логотипами снова с нами — это видно на примерах звездных трендсеттеров. Дженнифер Лопес, Билли Айлиш и Тина Кунаки стилизуют с повседневными образами акценты, которые буквально кричат о принадлежности к бренду.
Ранее мы рассказывали, где приобрести бюджетные аналоги украшений как у Кейт Миддлтон, принцессы Дианы и других монарших особ. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / GettyImages / Instagram