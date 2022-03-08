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Кроп-топы и шубы-йети: самые неоднозначные тенденции мужской моды — 2022

Недели моды уже внесли корректировки в курс будущего сезона осень-зима — 2022/23, и мужской стиль тоже не обошли стороной. Причудливых форм, необычных и довольно женственных силуэтов на подиуме было много — дизайнеры продолжают стирать границы гендерных гардеробов. Рассказываем, какие тренды не могли не запомниться!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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VTMNTS

Фото: Vogue.com

Топ женских трендов весна-лето буквально взорвал самый неоднозначный силуэт нулевых — джинсы ультранизкой посадки в паре с кроп-топом. Мужчин ждет то же самое — только присмотритесь к коллекции VTMNTS — к вполне себе классическим брюкам присоединяются укороченные джемперы и дутые куртки. Совет на перспективу: готовить пресс с лета.

Off-White выпускали мужчин в комбинезонах-йети, напоминающих униформу охотника для маскировки в лесу. Loewe придумали галоши-невидимки, микрошорты из джинсовых курток, гибриды из толстовок и платьев и ромперы с принтом в виде обнаженного тела.

Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!

Loewe

Loewe

Фото: Vogue.com

Ранее мы обсуждали ключевые тенденции сезона весна-лето 2022 года. Хотя погода и не балует плюсовыми температурами, но осадков за окном становится все меньше. Самое время заняться актуализацией гардероба и подготовкой к встрече с теплом! Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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