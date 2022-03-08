Кроп-топы и шубы-йети: самые неоднозначные тенденции мужской моды — 2022

Топ женских трендов весна-лето буквально взорвал самый неоднозначный силуэт нулевых — джинсы ультранизкой посадки в паре с кроп-топом. Мужчин ждет то же самое — только присмотритесь к коллекции VTMNTS — к вполне себе классическим брюкам присоединяются укороченные джемперы и дутые куртки. Совет на перспективу: готовить пресс с лета.

Off-White выпускали мужчин в комбинезонах-йети, напоминающих униформу охотника для маскировки в лесу. Loewe придумали галоши-невидимки, микрошорты из джинсовых курток, гибриды из толстовок и платьев и ромперы с принтом в виде обнаженного тела.

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