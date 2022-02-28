Бра-«шторки» — самый жаркий тренд весны: как носить его в офис и на вечеринки

Бра-«шторки» — не новинка сезона, но именно сейчас модные дома решили сделать ставку на эту тенденцию из 2000-х. Тренд уже успел покорить не только подиумы, но и красные дорожки.

Монохромные бра надевайте под однотонные рубашки и шелковые блузки, которые стоит оставлять расстегнутыми. А вот мини-топы неоновых оттенков будут создавать интересный контраст, если сочетать их с классическими блейзерами светлых оттенков.

Стильный трюк: носите яркие бра-«шторки» поверх облегающих топов и футболок, как это сделали на показе Isabel Marant.