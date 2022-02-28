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Бра-«шторки» — самый жаркий тренд весны: как носить его в офис и на вечеринки

Звездные трендсеттеры во главе с Дуа Липой и Хейли Бибер поддержали самый откровенный тренд этого года — бра-«шторки». Интригующая тенденция привлекла внимание почти всех модных инфлюенсеров. Но как носить такой раскованный стиль? На примерах знаменитостей разбираем тренд и рассказываем, как применять его в образах на каждый день.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дейзи Эдгар-Джонс в Fendi

Фото: Пресс-служба

Бра-«шторки» — не новинка сезона, но именно сейчас модные дома решили сделать ставку на эту тенденцию из 2000-х. Тренд уже успел покорить не только подиумы, но и красные дорожки.

Монохромные бра надевайте под однотонные рубашки и шелковые блузки, которые стоит оставлять расстегнутыми. А вот мини-топы неоновых оттенков будут создавать интересный контраст, если сочетать их с классическими блейзерами светлых оттенков.

Стильный трюк: носите яркие бра-«шторки» поверх облегающих топов и футболок, как это сделали на показе Isabel Marant.

Бра-«шторки» — самый жаркий тренд весны: как носить его в офис и на вечеринки

Фото: Vogue.com

Тренд на мини-топы и бюстье уже который сезон не сдает позиции. Согласитесь, корсеты и другие элементы белья едва ли не самая соблазнительная тенденция сезона. Ранее мы обсуждали образы Дакоты Джонсон, Деми Мур и других звезд, которые появлялись на красных дорожках в одних бра. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Instagram / Vogue.com / Пресс-служба

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