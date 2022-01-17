Кэтсьюты, «зефирные» куртки и кроп-топы: что будут носить мужчины в 2022 году

Высадку звездных войск во главе с 62-летним Кайлом Маклахленом на показе Prada (актера вы помните по ролям первого мужа Шарлотты в «Сексе в большом городе» и агента Купера в «Твин Пикс») обсудили все. За шоу мы благодарим Миуччу Праду и Рафа Симонса, взявшего шефство над мужской линейкой. Prada в этом сезоне видят мужчин в безупречно скроенных пальто, мехах и цветной коже.

Остальные же не останавливали полет фантазии. Dolce & Gabbana предложили «зефирную» экипировку на случай холодов, а также меховые total-образы и кожаные куртки с гиперобъемными плечами (косплей на Balenciaga не остался без внимания). Мужскими платьями уже никого не удивишь, поэтому JW Anderson добавили к ним космические кэтсьюты и кроп-топы. Dsquared2 создали из своих моделей целый лагерь бойскаутов, вооружив их всем, что было под рукой.