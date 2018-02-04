Как составить образ в стиле ретро и выглядеть при этом современно
Мода слишком циклична, чтобы отказываться от того, что вам нравится. Предпочитаете платья в стиле new look — вам бы пришлась по душе эпоха 50-х, а возможно, вам ближе популярные в 70-е платья-халаты или объемные свитера из 90-х и многие-многие другие предметы гардероба, которые уже успели получить приставку «ретро». Как адаптировать шляпку с вуалью или берет, жакет дедушки и блузу с перьями к повседневному гардеробу — рассказываем в нашем материале.
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