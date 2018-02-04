Мода слишком циклична, чтобы отказываться от того, что вам нравится. Предпочитаете платья в стиле new look — вам бы пришлась по душе эпоха 50-х, а возможно, вам ближе популярные в 70-е платья-халаты или объемные свитера из 90-х и многие-многие другие предметы гардероба, которые уже успели получить приставку «ретро». Как адаптировать шляпку с вуалью или берет, жакет дедушки и блузу с перьями к повседневному гардеробу — рассказываем в нашем материале.

20-е! Перья и оборки Нежные 20-е, времена танцев, элегантности и женственности оставили нам наследие в виде боа, блуз с воланами и платьев с перьевой оторочкой. К сожалению, все это абсолютно неносибельно вместе, если вы, конечно, не собираетесь на тематическую вечеринку. Однако адаптировать каждую вещь по отдельности очень легко. Например, для полупрозрачной блузы в стиле le belle epoque идеальной парой станут джинсы-мом или твидовая юбка. Для перьев — косухи, деним или кожа. Цель одна — сделать слишком нежный образ более брутальным, но не переходя черту женственности.

1 / 4

30-е! Береты и шляпы Как ни крути, в берете очень тяжело выглядеть нестаромодно. Впрочем, мы нашли несколько идей. Конечно, все они чистое ретро, но идеально вписываются в сегодняшнюю атмосферу. Во-первых, выбирайте яркие головные уборы и сочетайте с базовыми вещами, например жакетами, водолазками и бежевыми пальто. Во-вторых, используйте экстрамодные вещи и аксессуары: ботильоны-чулки, асимметричные платья и рубашки, забавные клатчи, джинсы скинни и даже кроссовки.

1 / 5

50-е! Миди-юбки Кристиан Диор подарил модницам силуэт new look, жакеты-бар и широкие миди-юбки. Носить такие можно и сегодня, главное — правильно подбирать комплекты. Пестрые юбки комбинируйте исключительно с однотонными неброскими вещами, подбирайте в пару грубую обувь и массивные украшения. Тренчи в стиле 50-х носите как самостоятельное платье. Да, возможно, это слишком вызывающе, но смотрится просто божественно! Особенно если найдете тренч очень нежного оттенка пудры или миндаля.

1 / 3

70-е! Брюки клеш Расклешенные брюки могут превратить вас в хиппи, если вы не продумаете образ до мелочей. Если цели быть похожей на детей цветов нет — носите клеш из денима только с грубой кожей и винилом. Современные материалы сгладят ретрооттенок и сделают аутфит экстрамодным.

1 / 4

80-е! Вещи oversize А теперь о наших самых любимых вещах в стиле oversize. Уверены, что многие из вас носят винтаж и чаще всего винтаж несколько вам велик, будь то джинсы, дедушкин пиджак или найденный на парижской барахолке свитер. Итак, чтобы не выглядеть как беспризорник из 80-х или отчаянный рейвер, нужно соблюдать несколько правил. Несколько объемных вещей в образе — табу. Кроме того, придумывайте необычные сочетания, например пальто или тренч на пару размеров больше можно смело спускать с плеч и застегивать под грудью. А свитер носите с юбками: нежными летящими или дерзкими мини.

1 / 5