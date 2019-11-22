Детские корсеты из свинца, клювовидная обувь и не только: самые странные тенденции из истории моды
Корсет
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
Принято считать, что задача корсета – моделировать форму, утягивая ее. Это утверждение верно, но сразу с нескольких ракурсов. Функция корсета менялась вместе с представлениями о красоте. Их подобие появляется в античные времена – первые корсеты были выполнены из кожи и надевались под туники, чтобы подчеркнуть линию талии и бюста. В периоды, когда пышные женские формы выходили из моды (за сотни лет до эпохи супермоделей 90-х), свинцовые корсеты надевали девочкам с самого раннего возраста, чтобы молочные железы не развивались. Пика своей популярности корсеты достигли в XVII – XVIII века – тогда они представляли собой крайне сложные каркасные конструкции из дерева, кости или металла.
Кринолин
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
Вариаций на тему юбки в ее современном понимании существовало масса. До XV века юбка представляла собой подобие платья (от шеи до колен) и была частью и женского, и мужского наряда. Затем она разделилась на лиф и юбку, приобрела замысловатые формы. Одна из таких – кринолин. Изначально это – вид плотной материи на основе волоса, из которой изготавливали воротники для военной формы. Когда кринолин трансформировался в юбку, началось настоящие безумие. Чтобы изделие держало форму, его закрепляли проволокой, деревом, бамбуком, специальными трубками и даже подушками.
«Хромая юбка»
Эта облегающая юбка из плотного материала стала известной благодаря актрисе Цецилии Сорель. Ей нужно было исполнить странную статичную роль – сыграть часть колонны, а затем отделиться от нее. Для этого актриса надела настолько узкую юбку, что в ней невозможно было ходить. Эту моду переняли и светские дамы, которым приходилось жертвовать комфортом ради нового веяния.
Чулки
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
В начале нашей эры люди владели техникой вязания, но после V века и вплоть до XVI она была утеряна. Интересный случай с чулками был связан с королем Генрихом VIII, который получил в подарок от испанцев пару чулок. Этот подарок был буквально синонимом слитка золота! Глядя на гравюры прошлых столетий, мы представляем чулки исключительно в темных цветах или белыми. Но это не так – чулки того времени были многоцветными.
Клювовидные башмаки
Это восточное веяние перешло в европейскую традицию во времена крестовых походов. Носки таких туфель действительно напоминали птичьи клювы и по длине превышали саму подошву. Порой они были настолько длинными, что их приходилось подвязывать под коленкой. Считалось, что чем больше носок, тем выше статус владельца таких башмаков. Еще одна разновидность остроносой обуви – «утиный клюв». Длина их носков заметно меньше, чем у их «коллег», но изготавливались они либо из кожи черного цвета, либо желтой, чем напоминали клюв.
Многие тенденции прошлых веков нашли свое отражение и в современной моде. Так, например, готический стиль в этом сезоне подтвердил свой статус остромодного. О том, как привнести его в свой гардероб, читайте на Passion.ru.
Фото: Kinopoisk, архивы пресс-служб
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