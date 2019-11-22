Детские корсеты из свинца, клювовидная обувь и не только: самые странные тенденции из истории моды

В начале нашей эры люди владели техникой вязания, но после V века и вплоть до XVI она была утеряна. Интересный случай с чулками был связан с королем Генрихом VIII, который получил в подарок от испанцев пару чулок. Этот подарок был буквально синонимом слитка золота! Глядя на гравюры прошлых столетий, мы представляем чулки исключительно в темных цветах или белыми. Но это не так – чулки того времени были многоцветными.

Клювовидные башмаки

Это восточное веяние перешло в европейскую традицию во времена крестовых походов. Носки таких туфель действительно напоминали птичьи клювы и по длине превышали саму подошву. Порой они были настолько длинными, что их приходилось подвязывать под коленкой. Считалось, что чем больше носок, тем выше статус владельца таких башмаков. Еще одна разновидность остроносой обуви – «утиный клюв». Длина их носков заметно меньше, чем у их «коллег», но изготавливались они либо из кожи черного цвета, либо желтой, чем напоминали клюв.

Многие тенденции прошлых веков нашли свое отражение и в современной моде. Так, например, готический стиль в этом сезоне подтвердил свой статус остромодного. О том, как привнести его в свой гардероб, читайте на Passion.ru.