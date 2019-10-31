Нежное кружево, тотальный черный и другие приемы готики, которые помогут создать элегантный образ
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Фото: Vogue.com
Черное кружево + приталенный блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Классический приталенный блейзер со строгими, слегка зауженными книзу брюками – сочетание, с которым действительно трудно конкурировать. Днем надеваем с базовой белой рубашкой или топом в бельевом стиле, а с наступлением вечера меняем их на дерзкое кружевное боди или топ-бюстье. В таком комплекте вы точно будете во всеоружии, а для закрепления эффекта добавляем максимально высокие шпильки и небольшую сумку на цепочке.
Дерзкая кожа + элегантная юбка-миди
Фото: Архивы пресс-служб
Еще один прием, который стоит почерпнуть из готики – использование разных фактур. Теорию того, что противоположности притягиваются, доказываем при помощи остромодного кожаного тренча и его микса с плиссированной юбкой-миди. Главным героем стильной готической истории остается черный цвет, но акцентные детали в виде электрического синего, приглушенного красного или контрастного белого не будут лишними. Образ, вдохновленный Тринити из фильма «Матрица, дополняем базовыми деталями – лаконичной водолазкой, миниатюрной сумкой кросс-боди и высокими сапогами на устойчивом каблуке.
Платье с контрастными деталями + классические аксессуары
Фото: Архивы пресс-служб
Цитируем образ Уэнсдэй Аддамс при помощи платья-миди с контрастными деталями – «школьным» белым воротником, планкой и манжетами. В повседневном варианте смело добавляем высокие сапоги на массивной подошве, а для особых случаев – шпильки. Аутфит в сдержанной гамме завершаем элегантной сумкой в винтажном стиле и броскими украшениями в духе готической принцессы, усыпанными черными кристаллами.
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
А для вдохновения – силуэтные черные платья Мортиши Аддамс, декорированные сеткой, кружевом в виде паутины и пайетками. Неотъемлемая деталь образа героини – акцентный макияж с красной губной помадой – берем на заметку!
Фото: Vogue.com, Kinopoisk, архивы пресс-служб
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