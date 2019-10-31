Нежное кружево, тотальный черный и другие приемы готики, которые помогут создать элегантный образ

Классический приталенный блейзер со строгими, слегка зауженными книзу брюками – сочетание, с которым действительно трудно конкурировать. Днем надеваем с базовой белой рубашкой или топом в бельевом стиле, а с наступлением вечера меняем их на дерзкое кружевное боди или топ-бюстье. В таком комплекте вы точно будете во всеоружии, а для закрепления эффекта добавляем максимально высокие шпильки и небольшую сумку на цепочке.

Дерзкая кожа + элегантная юбка-миди