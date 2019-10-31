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Нежное кружево, тотальный черный и другие приемы готики, которые помогут создать элегантный образ

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Olivier Theyskens

Фото: Vogue.com

Хэллоуин близко – пересматриваем «Семейку Аддамс» и вспоминаем образы главных персонажей! Помимо того, что total black и элементы готики – не только беспроигрышная идея для тематической вечеринки, но и отличный выбор для деловых и даже повседневных образов. Как составить стильный образ в готическом духе и не выглядеть мрачно? Запоминайте идеи Passion.ru!

Черное кружево + приталенный блейзер

  1. Сапоги Longchamp, 57 490 руб. 2. Боди Women'secret, цена по запросу. 3. Блейзер Marc Cain, 44 600 руб. 4. Сумка Ekonika, цена по запросу. 5. Брюки Liu Jo, 15 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Классический приталенный блейзер со строгими, слегка зауженными книзу брюками – сочетание, с которым действительно трудно конкурировать. Днем надеваем с базовой белой рубашкой или топом в бельевом стиле, а с наступлением вечера меняем их на дерзкое кружевное боди или топ-бюстье. В таком комплекте вы точно будете во всеоружии, а для закрепления эффекта добавляем максимально высокие шпильки и небольшую сумку на цепочке.

Дерзкая кожа + элегантная юбка-миди

  1. Сапоги Casadei, 79 100 руб. 2. Очки Andy Wolf, 22 500 руб. 3. Юбка Guess, 11 390 руб. 4. Водолазка Liu Jo, 8 999 руб. 5. Кожаный тренч Tommy Hilfiger x Zendaya, 124 000 руб. 6. Сумка Tommy Hilfiger x Zendaya, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Еще один прием, который стоит почерпнуть из готики – использование разных фактур. Теорию того, что противоположности притягиваются, доказываем при помощи остромодного кожаного тренча и его микса с плиссированной юбкой-миди. Главным героем стильной готической истории остается черный цвет, но акцентные детали в виде электрического синего, приглушенного красного или контрастного белого не будут лишними. Образ, вдохновленный Тринити из фильма «Матрица, дополняем базовыми деталями – лаконичной водолазкой, миниатюрной сумкой кросс-боди и высокими сапогами на устойчивом каблуке.

Платье с контрастными деталями + классические аксессуары

  1. Сапоги Ekonika, цена по запросу. 2. Очки Andy Wolf, 22 500 руб. 3. Платье Tommy Hilfiger x Zendaya, 14 990 руб. 4. Брошь Ekonika, цена по запросу. 5. Сумка Ekonika, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Цитируем образ Уэнсдэй Аддамс при помощи платья-миди с контрастными деталями – «школьным» белым воротником, планкой и манжетами. В повседневном варианте смело добавляем высокие сапоги на массивной подошве, а для особых случаев – шпильки. Аутфит в сдержанной гамме завершаем элегантной сумкой в винтажном стиле и броскими украшениями в духе готической принцессы, усыпанными черными кристаллами.

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«Семейка Аддамс», 1991 г.

Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru

А для вдохновения – силуэтные черные платья Мортиши Аддамс, декорированные сеткой, кружевом в виде паутины и пайетками. Неотъемлемая деталь образа героини – акцентный макияж с красной губной помадой – берем на заметку!

Фото: Vogue.com, Kinopoisk, архивы пресс-служб

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