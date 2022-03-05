Дела сердечные: носите топы-«валентинки» как Николь Шерзингер, Дуа Липа и другие

Не так давно и Николь Шерзингер погружалась в дела сердечные. Участница The Pussycat Dolls вспомнила нулевые и примерила мерцающий топ-«сердце» в самом сочном оттенке алого. Не могла пройти мимо и Хайди Клум, которая приняла силуэт валентинки с помощью гиперобъемной шубы из перьев, да и Кэти Перри не отставала — популярность тренду пророчила задолго до того, как его стали применять массово.

Впрочем, совсем не обязательно превращаться в открытку со Дня влюбленных — достаточно просто добавить романтическую атрибутику в свой образ. Что угодно — принт, серьги-сердечки или карманы на джинсах как у стилиста Меган Фокс Мейв Райли.

Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!